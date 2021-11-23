CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интеграция ИТ в госсекторе
|

Назначен директор «Гостеха»

Экс-директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин назначен на должность директора «Гостеха». В сентябре 2021 г. он стал исполняющим обязанности директора. В новой должности Слышкин должен привести государственные информсистемы к единому цифровому стандарту и масштабировать платформу «Гостех» на все госорганы.

Директор «Гостеха»

Василий Слышкин назначен директором подведомственного Минцифры учреждения «Государственные технологии» («Гостех»), которое отвечает за создание одноименной цифровой платформы. В должность он вступил 22 ноября 2021 г. Об этом CNews рассказали представители Минцифры.

В сентябре 2021 г. Слышкин занял должность исполняющего обязанности директора «Гостеха». До этого он был директором департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов (ранее департамент развития архитектуры и координации информатизации) Минцифры.

В новой должности Слышкин займется приведением существующих государственных информационных систем к единому цифровому стандарту и устранению дублирования разработок. В том числе, он займется масштабированием платформы «Гостех» на все госорганы.

Биография Слышкина

Василий Слышкин родился в 1977 г. В 2000 г. окончил Московский физико-технический институт со степенью магистра прикладной математики и физики и в 2002 г. окончил обучение в аспирантуре Института системного анализа Российской академии наук. С 2002 по 2005 гг. отвечал за внедрение проектов производственных систем аэропорта «Домодедово». С 2005 г. по 2017 г. работал в группе компаний IBS на различных должностях от руководителя проектов до заместителя директора дивизиона.

slyishkin.jpg

Василий Слышкин назначен директором «Гостеха»

В декабре 2018 г. Слышкин назначен советником Минцифры. В мае 2019 г. вступил в должность директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры. С мая 2021 г. переведен на должность директора департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов.

Цифровая платформа «Гостех»

«С ноября 2020 года в России проходит эксперимент по созданию и развитию государственных информационных систем на платформе “Гостех”, — рассказывает Василий Слышкин. — Эксперимент продлится до конца мая 2022 года и по его итогам будут приняты решения о закреплении или изменении архитектуры системы. В основе платформы лежат принципы Low Code/No Code и облачные технологии, которые позволят сотрудникам ведомств самостоятельно адаптировать решения платформы под свою деятельность, а компаниям ИТ-отрасли быстрее разрабатывать системы и сервисы, повторно используя типовые компоненты и решения информационной безопасности», — подчеркнул он.

Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом, обязательного медицинского страхования, кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. Среди его участников сейчас — Минцифры, Росимущество, Росреестр, Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, ФСБ и ФСТЭК. Оператором системы выступает Сбербанк.

В начале 2022 г. в России должен появиться закон, в соответствии с которым ИТ-разработчики смогут через «Гостех» продавать госорганам размещенное на этой платформе ПО без стандартных тендерных процедур. Об этом 9 ноября 2021 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

С 2024 г. «Гостех» станет обязательной платформой для создания и развития ГИС федеральными и региональными органами власти. В ноябре CNews писал о том, что Минцифры планирует обязать госограны экономить при создании своих внутренних систем за счет использования цифровой платформы «Гостех».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов

Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom

4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021