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Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором

В список мер поддержки телеком-отрасли, над которым работает Минцифры, может войти обязательное внимание с иностранных видеосервисов платы за трафик. Деньги будут перечисляться в счет российских операторов связи. Данная инициатива коснется YouTube, TikTok и других сервисов, и есть вероятность, что часть игроков попросту покинут российский рынок в знак нежелания следовать новым требованиям властей.

YouTube заставят платить

Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрасли.

CNews писал, что в настоящее время Минцифры занято проработкой первого пакета инициатив по поддержке российских телекоммуникационных компаний. Со слов главы министерства Максута Шадаева, мер поддержки будет ровно 10, тогда как еще в начале октября 2021 г., когда Минцифры обсуждало с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) раннюю версию пакета инициатив, их было 13.

Для сравнения, в сентябре 2021 г. власти приняли пакет мер по поддержке ИТ-сферы, состоящий из 64 пунктов.

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YouTube может стать источником средств для развития российской телеком-отрасли

Если обсуждаемое нововведение войдет в итоговый состав пакета, иностранные веб-сервисы будут обязаны платить за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов», сообщает издание. Помимо этого, будет создан отдельный «механизм финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России».

По утверждению главы Минцифры Максута Шадаева, телеком-отрасль России переживает не лучшее свое время. Министр также упоминал и трафик. «Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается. С точки зрения модернизации сетей – у них все меньше ресурсов», – сказал Шадаев 22 ноября 2021 г.

Представители Минцифры от комментариев отказались.

Список инициатив также содержит меры по оптимизации требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой», разработке методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет», а также по предоставлению возможности получения льготных кредитов и лизинга на закупку операторами радиоэлектронной продукции и снижению платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс

Трафик действительно растет

Слова российского министра связи о росте трафика в сетях отечественных операторов связи подтвердили представители «Ростелекома». С их слов, за последние пять лет в России в общем своем объеме он вырос в шесть раз. Влияние на это оказали различные факторы, в том числе и пандемия коронавируса.

«Для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных населенных пунктов, важны системные меры государственной поддержки», – сообщили изданию в «Ростелекоме». Что именно они подразумевают под «системными мерами», представители оператора не уточнили.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, как сообщал CNews, еще в августе 2021 г. выдвинул идею по взиманию с иностранных ИТ-компаний, работающих в России, 1,2-процентный «налог» в виде отчислений в фонд универсального обслуживания. Сейчас его пополняют только операторы связи, а сам он нужен для устранения цифрового неравенства – проведения интернета и мобильной связи в малочисленные населенные пункты.

Последствия будут печальными

С новой инициативой Минцифры по поддержке отечественных операторов связи за счет YouTube и других иностранных видеосервисов согласны не все. В частности, мнение «против» высказал глава Института исследований интернета Карен Казарян.

Казарян считает, что затея властей гарантированно провалится. «Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных и почему первые не должны за него платить, ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов?», – заявил он изданию.

Мера поддержки, по мнению Карена Казаряна, может вылиться в превращение бесплатной услуги Google (владеет YouTube) по использованию серверов Google Global Cache в платную. Сейчас эти серверы, предназначенные для ускорения загрузки видеороликов из интернета при работе с сервисами Google, на полностью бесплатной основе используются всеми крупными и региональными операторами связи и провайдерами.

«В результате реализации мер возможно подорожание товаров и услуг в интернете», – сказал «Коммерсанту» директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилл Морозов. А директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий и вовсе уверен, что внедрение данных мер может привести к тому, что «многие зарубежные игроки могут просто уйти» с российского рынка.

Денис Черноокий подчеркнул, что инициатива не отвечает на вопрос, придется ли иностранным сервисам, владеющим сетями доставки контента (content delivery network, CDN) в российской инфраструктуре, тоже оплачивать трафик. «Эти компании уже фактически платят за трафик», – добавил он.

Эльяс Касми

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