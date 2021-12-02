Intel переманила к себе экс-директора AMD по высокопроизводительным процессорам

Бывший директор AMD подразделения высокопроизводительных GPU Оги Бркич с октября стал вице-президентом Intel. Он займётся разработкой графических процессоров в Intel.

Директора в вице-президенты

Корпорация Intel приняла на высокопоставленную должность бывшего директора одного из основных своих конкурентов - AMD. Оги Бркич (Ogi Brkic), который на прежнем месте руководил подразделением высокопроизводительных GPU для центров обработки данных, назначен на должность вице-президента и генерального менеджера подразделения высокопроизводительных вычислений при группе ускоренных вычислительных систем и графики Intel.

Бркич работает в Intel уже с октября 2021 г. В его подчинении команда, которая займётся разработками и CPU, и GPU для суперкомпьютеров и визуальных облачных приложений.

Intel намеревается составить серьёзную конкуренцию AMD и NVidia в сфере специализированных графических процессоров: в этом году корпорация анонсировала Ponte Vecchio GPU, который составит основу эксафлопсного суперкомпьютера Aurora, строящегося для министерства энергетики США.

Оги Бркич теперь работает на Intel, а не на AMD

Кроме того, Intel намерен выпустить ряд менее специализированных GPU, в том числе, нацеленных на игровую отрасль.

Intel давно нанимает выходцев из AMD

Стоит отметить, что проекты Intel, связанные с GPU, в значительной степени реализуют бывшие сотрудники AMD, перешедшие на работу в Intel. В частности, в 2017 г. Intel переманил бывшего главного разработчика графических систем AMD Раджу Кодури (Raja Koduri); позднее в Intel перешли также такие высокопставленные сотрудники AMD как Масума Бхайвала (Masooma Bhaiwala), Али Ибрахим (Ali Ibrahim) и Винит Гоэль (Vineet Goel), который, как и Бркич, сменил место работы в октябре этого года.

За уходом Бркича из AMD последовал анонс серии графических ускорителей Instinct MI200. Как утверждают в AMD, MI200 обеспечат 4,9-кратный прирост производительности в HPC-системах (суперкомпьютерах) и 20% прирост - в приложениях, связанных с искусственным интеллектом, по сравнению с 400-ваттным флагманом NVidia A100 SXM.

«Вторжение Intel на рынок высокопроизводительных графических процессоров в значительной степени изменит баланс сил и обострит конкуренцию. В первую очередь, речь идёт о специализированных областях, таких как высокопроизводительные вычисления и ИИ, но, возможно, что и в сфере бытовых ускорителей Intel сможет оказать давление на своих основных конкурентов, - полагает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт». - Кроме того, серийный выпуск GPU Intel позволит несколько снизить дефицит графических процессоров, повсеместно наблюдаемый из-за распространения криптомайнинга».

По мнению Лагоды, тот факт, что Intel привлекает экс-сотрудников AMD к разработкам GPU, свидетельствует о серьёзности намерений компании и готовности к агрессивной конкуренции.