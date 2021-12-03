Производители первых 20-терабайтных жестких дисков развязали жесткую ценовую войну

Доступные HDD Seagate на 20 ТБ

Seagate представила свои первые массовые жесткие диски емкостью 20 ТБ. Модели Exos X20 и IronWolf Pro 20TB позиционируются производителем как устройства для крупных дата-центров, предприятий и сетевых хранилищ (Network Attached Storage, NAS).

Обе новинки, как ожидается, появятся в продаже позднее в декабре 2021 г. по цене менее $700. Это несколько дешевле того, что предлагает главный конкурент Seagate – Western Digital. WD 16 ноября 2021 г. представила схожие по характеристикам модели винчестеров и около двух недель пребывала в статусе единственного производителя массовых 20-терабайтных накопителей на жестком магнитном диске (Hard disk drive, HDD).

Первоначально Seagate планировала начать массовые поставки винчестеров емкостью 20 ТБ до конца 2020 г. Однако Western Digital ее опередила, начав пробные поставки устройств Ultrastar DC HC650 аналогичной емкости в конце декабря 2019 г.

20-терабайтные новинки Seagate

В июле 2021 г. CNews писал со ссылкой на слова главы Seagate Дейва Мозли (Dave Mosley) о том, что во второй половине года компания выведет на рынок сравнительно доступные 20-терабайтные жесткие диски на базе «старых» технологий записи PMR и CMR.

Особенности новинок

Как отмечает Tom’s Hardware, в основе жестких дисков Seagate Exos X20 и IronWolf Pro 20 ТБ лежат привычные технологии: заполнение гелием, пластины емкостью 2,2 ТБ, применение метода записи СMR. Пластины обслуживаются блоком из 18 головок, которые поддерживают технологию двумерной магнитной записи (Two-dimensional magnetic recording, TDMR) для операций с очень плотно расположенными дорожками.

Seagate не стала увеличивать количество пластин, чтобы таким образом нарастить суммарную емкость устройства по сравнению с 18-терабайтными моделями. Вместо этого была увеличена плотность записи на каждую из них до 1135 Гбит/дюйм2. Это также положительно сказалось на скорости последовательной передачи данных обоих устройств – она выросла до 285 МБ/сек с 270 МБ/сек по сравнению с устройствами прошлого поколения.

Несмотря на использование той же платформы, что и 18-терабайтные предшественники, новые жесткие диски отличаются несколько меньшей средней рабочей мощностью (7,7 Вт вместо 8 Вт).

Жесткие диски Exos X20 доступны в вариантах с интерфейсами SATA 6 Гбит/сек и SAS 12 Гбит/сек, в наличии SED-модели (самошифрующиеся). Iron Wolf Pro поддерживает исключительно SATA 6 Гбит/сек. Скорость вращения шпинделя в обеих моделях составляет 7200 RPM.

Диск Exos X20 рассчитан на рабочую нагрузку в 550 ТБ в год, IronWolf Pro – на 300 ТБ в год.

IronWolf Pro отличается низкой потребляемой мощностью (1 Вт) в режиме ожидания/сна, что, как отмечает Anandtech, позволяет эффективно использовать данную модель в работающих в режиме 24/7 сетевых хранилищах. Аналитики указывают на сравнительный высокий уровень шума, генерируемого устройством во время простоя, однако в активном режиме этот показатель всего на пару децибел выше.

Отличия от моделей Western Digital

В ноябре 2021 г. Western Digital представила массовые 20-терабайтные диски WD Gold 20TB и Ultrastar HC560 стоимостью $680 и $700 соответственно. Новинки Seagate очень похожи на эту «парочку» по параметрам, однако отличаются более демократичной ценой. Exos X20 на 20 ТБ обойдется покупателю в $670, а IronWolf Pro – в $650. Как пишет Anandtech, разница в цене может быть вызвана использованием Western Digital в своих устройствах технологии OptiNAND – дополнительной флеш-памяти для хранения метаданных – с целью повышения его производительности. Важно отметить, что по той или иной причине WD отказалась от применения технологии записи HAMR при разработке этих двух моделей винчестеров.

Спецификации новых 20-терабайтных устройств Seagate и WD. Источник: Anandtech

Помимо прочего, отличаются объемом DRAM-кеша (256 МБ у Seagate против 512 МБ у WD), скоростью обмена данными (285 МБ/сек против 269 МБ/сек). Флагманская модель WD на 8 дБ «тише» Seagate Exos X20 при простое, зато издает намного (на 6 дБ) больше шума в процессе работы. Что касается энергопотребления, здесь девайсы Seagate совсем немного лучше дисков WD (0,5-0,6 Вт) во время простоя, но существенно проигрывают им (1,9-2,4 Вт) при выполнении операций чтения/записи.

PMR, SMR, HAMR – в чем разница?

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных, то есть количества битов информации, которое может быть записано на единицу площади магнитной пластины. Чем выше плотность записи данных на магнитные пластины, тем, в общем случае, больше общая емкость жесткого диска.

В отличие от CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись»), предполагающих размещение данных на параллельных дорожках, на жестких дисках SMR при записи они располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что позволяет добиться увеличения количества дорожек на дюйм и, как следствие, повышения плотности данных.

Однако выигрыш в плотности записи за счет использования принципа черепичной организации оборачивается сложностями в осуществлении процедуры записи. Если на SMR-диск нужно перезаписать данные, контроллер устройства просто «скомандует» использовать имеющуюся свободную дорожку, не трогая уже задействованную, пока жесткий диск активно используется. В моменты простоя устройство автоматически реорганизует хранимые данные, «подчищая» за собой. Таким образом, SMR-диски не лучшим образом подходят для решения задач, требующих постоянного взаимодействия компьютера с жестким диском, поскольку у того будет недостаточно времени для спокойного «переваривания» данных, а значит оно будет происходить параллельно процессам считывания/записи по требованию операционной системы, тем самым снижая общую производительность накопителя. Другими словами, диски SMR скорее предназначены для хранилищ «холодных» данных, обращение к которым происходит редко.

HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает точечный нагрев ее поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного «зерна», размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.