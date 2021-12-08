Власти выделят более 27 миллиардов на подготовку кадров для ИТ-отрасли

На развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли России за период с 2022 г. по 2024 г. будет выделено более 27,8 млрд руб. Информация следует из приложения к закону о федеральном бюджете на этот период. В 2022 г. Правительство планирует выделить около 4,8 млрд. руб., больше всего будет выделено в 2024 г. — чуть более 12 млрд руб. Проект по развитию ИТ-кадров предполагает три направления, которые учитывают работу со школьниками, слушателей вузов и выпускников.

Бюджет на ИТ-кадры

Правительство выделит более 27,8 млрд руб. на подготовку кадров для ИТ-отрасли. Информация об этом следует из приложения к закону о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг., которое опубликовано в электронной базе данных Госдумы. Так, законом определен бюджет на федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

Согласно документу, в 2022 г. на развитие ИТ-кадров будет выделено 4,8 млрд руб., в 2023 г. — уже в два раза больше (чуть более 10 млрд руб.) и в 2024 г. — более 12 млрд руб. Законопроект рассмотрен Госдумой и одобрен Советом Федерации и на данный момент направлен Президенту России Владимиру Путину.

Направления федпроекта

«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» предполагает три главных направления. Первое состоит в работе со школьниками. Речь идет о массовом дополнительном ИТ-образовании в онлайн-формате с участием ведущих поставщиков, рассказал «Интерфаксу» руководитель отдела образовательных программ «1С» Игорь Кузора.

На развитие ИТ-кадров в России будет выделено свыше 27 млрд руб.

Второе направление предполагает развитие цифровых кафедр в вузах. По итогу обучения студенты получают свидетельство о дополнительном профессиональном образовании вместе с основным дипломом. При этом студенты направлений, не связанных с ИТ, получат вторую квалификацию в цифровой отрасли, и эта специальность будет прописана в дипломе. Нововведение затронет не менее ста вузов, включенных в программу «Приоритет 2030».

Третье направление заключается в создании системы внешней оценки обучения студентов на цифровых кафедрах. Это что-то наподобие госэкзамена, пояснил Кузора. Итоговый контроль планируется делать с участием работодателей. Подобная мера даст будущим сотрудникам шанс получить работу не только в ИТ, но и в других отраслях, где требуются цифровые специалисты.

Проекты для подготовки ИТ-кадров

В октябре 2021 г. CNews писал о 42 инициативах, одобренных Правительством. Среди ИТ-инициатив — «Подготовка кадров для ИТ» и «Передовые инженерные школы». Инициативы предполагают создание 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и воспитание до 10 тыс. квалифицированных кадров к 2030 г. Также благодаря проектам Правительства школьники смогут бесплатно изучить языки программирования, а для взрослого населения предусмотрены скидки на прохождение ИТ-курсов, сообщили CNews представители вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Инициатива «Платформа университетского технологического предпринимательства» позволит создать 30 тыс. новых университетских стартапов. В том числе, при поддержке предпринимательского сообщества до 2024 г. планируется открыть 15 университетских стартап-студий, чтобы помочь студентам вывести свои продукты на рынок. В рамках инициативы «Передовые инженерные школы» в России создадут 30 инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Основная цель инициативы — подготовить востребованные квалифицированные кадры для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. К концу 2022 г. преподаватели вузов, профессора и сотрудники управленческих команд пройдут профессиональную переподготовку, до конца 2024 г. — ее закончат около 5 тыс. человек, а к 2030 г. — до 10 тыс. Подготовка будет вестись по таким направлениям как цифровое проектирование и моделирование, разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и аддитивные технологии, робототехника и мехатроника, технологии беспроводной связи и интернета вещей, искусственный интеллект и большие данные, а также беспилотные транспортные системы, отметил Чернышенко.

Стратегическая инициатива «Подготовка кадров для ИТ» позволит до 2030 г. 1,2 миллионам талантливых школьников бесплатно изучить языки программирования и более 600 тыс. студентам получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 млрд руб. В том числе, в рамках инициативы предусмотрено предоставление талантливым школьникам 8-11 классов дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. А в 100 вузах сформируют «цифровые кафедры», на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.