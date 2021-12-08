В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны

Министерство экономического развития разработало проект федерального закона о Национальной системе управления данными (НСУД). Он дает определение данным НСУД и правила доступа к ним, а также пользователей системы и обязанность операторов ИС предоставлять им информацию. В том числе, проект предполагает предоставлять данные платно.

Проект закона о НСУД

Минэкономразвития разработало проект федерального закона о Национальной системе управления данными (НСУД). Документ определяет понятие данных НСУД, виды информационных систем (ИС), входящих в состав НСУД, а также пользователей этих данных и категории доступа к ним. Проект опубликован на сайте общественного обсуждения законопроектов.

Согласно проекту, данные НСУД — это информация, которая попадает в ИС публичного сектора, включая государственные и муниципальные данные. Она может принадлежать физическим и юридическим лицам.

К компонентам НСУД отнесены методологические, правовые, организационно-управленческие и информационно-технологические системы (федеральные государственные информационные системы (ФГИС) такие как система межведомственного электронного взаимодействия, федеральный реестр государственных и муниципальных услуг и пр.)

Предмет регулирования из пояснительной записки к проекту

«В процессе подготовки проекта закона учтены полученные ранее замечания и предложения от федеральных органов исполнительной власти, Банка России, представителей бизнеса и научного сообщества, рекомендации экспертов», — говорится в пояснительной записке к проекту. Разработка положений законопроекта, в том числе, велась в тесном взаимодействии с представителями Минцифры.

Подробности проекта

Документ также закрепляет права граждан, юридических лиц, органов, входящих в единую систему публичной власти, а также органов управления государственными внебюджетными фондами на доступ к информации, содержащейся в НСУД. Согласно проекту, операторы ИС публичного сектора обязаны предоставлять информацию пользователям национальной системы.

Компоненты НСУД

В том числе, Минэкономразвития вводит механизм защиты прав пользователей на получение информации НСУД. Проектом закона определены категории доступа к данным. Они установлены с учетом требований законодательства в части ограничения доступа к отдельным видам данных (данные конфиденциального характера). Доступ к данным также отличается для каждого пользователя исходя из наличия у него права на получение данных того или иного вида (открытые и конфиденциальные данные). Проектом предусмотрена возможность предоставления органами и организациями публичного сектора определенных данных НСУД за плату.

Категории доступа к данным НСУД

«В законопроекте предусмотрено регулирование возмездного доступа к данным, — поясняют в Минцифры. — Не секрет, что данные, которые есть у государства, востребованы бизнесом как для развития новых сервисов и услуг, так и для привлечения инвестиций. Государство заинтересовано в подобном обмене, поскольку это стимулирует развитие экономики, новых технологий и в конечном счёте выгодно всем участникам оборота данных: гражданам, бизнесу, государству. Важно, чтобы подобные обмены данных контролировались, а сами данные были бы обезличены, чтобы права граждан на защиту их персональных данных соблюдались в полной мере соответствии с законодательством».

Одной из основных целей формирования НСУД является установление порядка доступа к данным национальной системы. Создание механизма представления данных из разных ИС публичного сектора даст возможность использовать данные НСУД научным, исследовательским учреждениям, разработчикам искусственного интеллекта, бизнесу, учреждениям социальной среды и институтам государственного управления.

История НСУД

В ноябре 2018 г. Аналитический центр при правительстве России предложил идею по созданию НСУД. Концепция национальной системы подразумевает переход к использованию единой системы вместо многочисленных ИС. НСУД решит проблему фрагментированности и попутно позволит повысить актуальность содержащихся в ней данных.

В 2021 г. авторы проекта запланировали разработку и утверждение нормативной базы системы, а также согласование и внедрение в практику всех госорганов единых стандартов данных в НСУД. В этот же период будет осуществляться настройка, доработка и тестирование основных возможностей всей системы. Запуск НСУД предварительно назначен на четвертый квартал 2021 г., итого, на проведение всех этапов разработки системы и первичное ее внедрение потребуется ровно три года.

Сразу после запуска НСУД начнется период так называемой «гармонизации» данных, рассчитанный на три года — до 2024 г. В течение этого срока к системе будут подключены различные ведомства и существующие в стране информационные системы.

Минцифры потратит на оборудование и услуги для обеспечения безопасности государственной системы НСУД за 48,3 млн руб. До этого на создание системы из федерального бюджета было выделено более 342,4 млн руб.