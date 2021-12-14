Российская компания в шаге от привлечения 50 млрд руб. на постройку 15 ЦОДов с отелями, кинозалами и роботами-слугами

Частная российская компания Liberum Navitas строит федеральную сеть ЦОДов, интегрированных с отелями, кафе, офисами и лекториями. Стоимость проекта составляет 48,6 млрд руб. На данный момент компания ожидает подписания документов со стороны одного из крупнейших мировых производителей оборудования для дата-центров из Китая, чье имя не раскрывается. Он может стать одним из партнеров проекта. В компании рассчитывают, что ЦОДами заинтересуется Сбербанк для вывода своей экосистемы в регионы.

ЦОДы с кафе и офисами

Молодая российская компания Liberum Navitas, позиционирующая себя в качестве центра проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов, собирается построить федеральную сеть коммерческих дата-центров, внутри которых разместятся отели, кафе, коворкинги, офисы и прочие элементы бизнес-инфраструктуры. Компания привлекает партнеров не только из России, но из-за рубежа. Об этом редакции рассказал гендиректор Liberum Navitas Айрат Мустафин. «Идут переговоры с одним из крупнейших мировых производителей специализированного оборудования для ЦОДов», — уточнили CNews представители компании. Имя этого производителя в Liberum Navitas не раскрывают.

Напомним, стоимость проекта оценивается в 48,6 млрд руб. Он предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию 15 опорных ЦОДов, которые разместятся, в том числе в Москве, Мурманске, Севастополе, Сочи и Владивостоке. В каждом ЦОДе предполагается размещение 500 серверных стоек. Развертывание сети рассчитано на два года.

Будущими заказчиками предположительно станут госструктуры и коммерческие предприятия. Так, например, в компании рассчитывают на сотрудничество со Сбербанком. «"Сбер" сейчас сконцентрирован на ЦОДах в центральной части России, — говорит Мустафин. — Но потенциально в регионах у них нет ЦОДов. У них есть дата-центры для Сбербанка, но для экосистемы "Сбера" у них ЦОДов нет». При этом Мустафин отметил, что в просящую позицию перед Сбербанком компания не встанет. Банк должен понимать, что он может потенциально получить себе инфраструктуру, поэтому он тоже должен хотеть переговоров, подчеркнул он.

Новая концепция ЦОДов

В федеральной сети российских ЦОДов, помимо кафе и отелей, разместятся офисные помещения, места для отдыха и информационно-образовательные зоны. В дата-центрах также будет установлено серверное, телекоммуникационное и инженерное оборудование. Доступ к нему будет защищен многоуровневыми механизмами идентификации и авторизации, в том числе, с использованием биометрии, говорится в сообщении компании.

Кафе в ЦОДе

Помимо прочего ЦОДы должны стать местом проведения конференций, мастер-классов, лекций, выставок, премьер кинокартин и пр. В компании также заверяют, что все центры будут обслуживаться роботами. Речь идет о роботе, который предназначен для информирования людей, а также роботе-инспекторе, который будет отвечать за патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями и за охрану.

Общая площадь каждого такого ЦОДа на двух этажах составит около 19,5 тыс. кв. метров. На первом этаже будет расположен машинный зал под размещение серверных стоек (при этом в проект заложена возможность расширения мощностей с 500 до 1 тыс. и более стоек, в центральных городах — до 2 тыс. стоек).

Машинный зал

«Заказчик получает не просто ЦОДы, но и всю инфраструктуру для ведения бизнеса практически во всех регионах, — поясняют в компании такую концепцию. — При этом цена не скажется на заказчике услуг ЦОДа, а для инвестора и операторов — это дополнительный источник дохода».

Другие подробности проекта

В октябре 2021 г. представители компании заверяли, что 80% бюджета будет потрачено на закупку российского оборудования. Однако речь шла об источниках бесперебойного питания, строительстве кабельной инфраструктуры и пр. Сами серверы будут самостоятельно закупаться будущими заказчиками. Как уточнили в компании, заказчики смогут оснащать ЦОДы как российским, так и зарубежным оборудованием.

Региональный ЦОД

Ранее в компании подчеркивали, что участие в проекте государства не предусматривается. Однако сейчас Мустафин отмечает, что если государство захочет инвестировать в проект, то он открыт к этому.

Среди российских партнеров Liberum Navitas — разработчик DWDM-систем для оптических линий связи «Т8», поставщик оборудования для электроснабжения «Грандмоторс» и магистральный оператор связи «Милеком». В ноябре 2013 г. «Т8» получила премию CNews AWARDS. Компания заняла первое место в номинации «Российские технологии» благодаря выпуску отечественного транспондера «100G DWDM-система Волга». Оборудование позволяет увеличивать пропускную способность и дальность передачи сигнала в однопролетной линии.

Несколько фактов о компании Liberum Navitas

Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Либерум навитас» было образовано 2 ноября 2017 г. в Москве. Гендиректором заявлен Айрат Мустафин, которому также принадлежит 40% долей компании. Еще 40% принадлежат Ярославу Камысу и 20% Светлане Большаковой. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 3,3 млн руб. Чистая прибыль достигла 174 тыс. руб.

По данным компании, Liberum Navitas — первый российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры «под ключ».

«В команде компании собрались специалисты, реализовавшие проекты для Юникредит банка (проектирование и строительства ЦОД), Linxdatacenter (создание и расширение облачных сервисов и сетевых сервисов), Positive Technologies (создание частного облака), "Билайна" (создание системы управления качеством сервиса на проводных каналах связи), Metro C&C (создание системы распознавания лиц и её поддержка), "Лукойла" (создание системы отображения геологической информации), НЛМК (проектирование и создание ЦОД)», — утверждают в Liberum Navitas.