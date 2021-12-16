Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

RPA — еще один современный инструмент автоматизации бизнеса и оптимизации рабочих процессов в организации. Эта технология позволяет не только снять рутинные задачи с сотрудников, но и значительно увеличить производительность компании и уменьшить риск человеческого фактора при обработке данных.

Что такое RPA

Robotic process automation (RPA) — это технологии, позволяющие считать и запомнить действия пользователя в интерфейсе и многократно повторить их для выполнения бизнес-процессов. RPA-платформы созданы с помощью специальных программных роботов и технологий искусственного интеллекта.

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Главная особенность RPA в том, что при выполнении программы определяются не только технические характеристики действий пользователя (например, координаты элементов интерфейса), но и семантика этих элементов. При работе системы записываются детальные сведения о действиях пользователя и элементах, с которыми он взаимодействует при выполнении определенного бизнес-процесса.

Например, собирается информация о том, куда нажал пользователь, где находится элемент интерфейса, его название, тип, что находится рядом и его координаты. Это делает разработки RPA эффективными при решении повторяющихся и несложных задач, позволяя заменять настоящих сотрудников цифровыми.

Роботов также называют цифровыми помощниками. В крупных компаниях их сотни. В крупнейших – тысячи

Внедрение таких технологий не могло не повлиять на обстановку в компаниях: многие работники оценили появление RPA как риск потенциального увольнения. В истории развития технологий роботизации были случаи антропоморфизации программ, как например в британской компании Xchanging — коллеги из Xchanging дали имя своему роботу и позвали его на вечеринку. Это хороший пример того, как гибко и интуитивно настроена RPA-система.

Тем не менее компании, внедряющие RPA-технологии, убедили сотрудников в концепции эффективного замещения, которая не приведет к сокращению числа работников. По данным исследования Harvard Business Review, риск увольнения не угрожает специалистам интеллектуального труда, чьи задачи не могут выполняться с помощью роботов.

Какие задачи решает технология RPA

Вот какие задачи бизнеса могут решить RPA-технологии:

Оптимизация времени на решение стандартных задач

Снятие части нагрузки с сотрудников

Уменьшение ошибок и увеличение точности работы

Возможность масштабирования бизнеса

Внедрение RPA — это серьезный шаг в развитии бизнеса, так как роботы в отличие от сотрудников могут без остановки выполнять порядок действий по заранее известному списку. Роботы позволяют максимально снизить человеческий фактор при переносе данных из одной системы в другую и решают проблему с недостатком у работников интеллектуальных задач.

При наличии RPA-роботов в компании у руководителей появится возможность перевести сотрудников на выполнение более вовлекающей и творческой работы без потерь для бизнеса. Еще одно преимущество использования роботизации в бизнесе — экономия на привлечении новых сотрудников и их обучении. RPA позволяет улучшить производительность компании с тем же составом проектной команды, а ряды роботов при увеличении объема работ можно пополнить.

Например, с помощью RPA и роботизации можно выполнять работу с копированием, переносом и изменением данных, создавать отчеты, письма, заполнять формы и анкеты. Для того, чтобы робот автономно выполнял задачу, достаточно задать критерии (адресат письма, тип переносимых данных и др.) и записать последовательность действий пользователя в каждой из задач.

Как правило, к процессам, автоматизируемым благодаря роботам, относятся следующие:

Простые и часто повторяющиеся действия в системе

Процессы, для которых предусмотрена инструкция

Процессы, для которых возможно автономное выполнение (без необходимости участия со стороны другого сотрудника)

Процессы, не требующие профессиональных знаний

Процессы со стандартизированными данными

Последовательность взаимосвязанных процессов, когда исходя из результата первого действия делается второе, а исходя из результатов второго — третье. Современные цепочки достигают десятков операций, возложенных на одного робота.

Однако RPA-платформы могут быть эффективны в разных областях бизнеса и применяются для разнообразного спектра задач, которые выходят за границы работы с Excel, PDF или почтой. Например, роботизация может применяться при общении с клиентами: чат-боты, которые отвечают на технические вопросы, предоставляют точные данные и могут сделать онлайн-запись или выписку, уже стали для нас частью ежедневной рутины.

Эти задачи давно выполняются с помощью роботов, которые делают все быстрее и эффективнее обычных сотрудников. Технологии RPA позволяют быстрее анализировать, находить и передавать пользователю данные, которые он запрашивает.

Хотя внедрение RPA-технологий для бизнеса вошло в план по увеличению эффективности производства, технология только начинает массово использоваться. По данным Deloitte, к 2020 году начальное количество бизнес-процессов, автоматизируемых в компании с помощью RPA, составило от 1 до 3. Организации, в которых роботизировано более 50 процессов, относились к меньшинству и вошли в 4% участников опроса.

Однако несмотря на точность и производительность RPA-систем, они все еще далеки от того, чтобы полностью заменить человека на рабочем месте. Современные роботы не подготовлены к данным, отклоняющимся от «шаблона». Любые данные, введенные вне формата, который умеет распознавать робот, не будут им обработаны.

К сожалению, технологии RPA не позволяют анализировать живую речь, не ограниченную определенным форматом. Например, не каждый пользователь сможет сообщить об ошибке так, чтобы это смогла считать система. К тому же форсирование такого подхода создает много трудностей для клиентов и пользователей системы. Дополнительная сложность для развития RPA — недостаточная цифровизация: многие данные до сих пор хранятся в бумажном виде.

Целевая аудитория роботов RPA

Основная аудитория технологий роботизации — компании с большим штатом сотрудников, между которыми распределены в том числе задачи, требующие выполнение повторяющихся ручных операций. К 2021 году использование роботизации для автоматизации рабочих процессов охватило разнообразные отрасли бизнеса. Среди них:

Банк и финансы

Страхование

Производство

Логистика

Здравоохранение

Строительный бизнес

Телеком

Государственный сектор

Образование

В условиях конкуренции и большого количества аналитических данных RPA может значительно усилить банковские услуги и дать компаниям преимущество на рынке. В банковской сфере самыми главными целями при выборе RPA-платформ являются ускоренная оценка кредитоспособности и более точное ведение аналитических данных.

В секторе телекома тоже высокая конкуренция. Управление большим количеством данных и усовершенствованная аналитика — то, что необходимо телекоммуникационным компаниям. RPA-технологии позволяют таким организациям сделать передачу данных более безопасной и гибкой и сэкономить на затратах.

Ориентиры для страхового бизнеса — более быстрое управление претензиями и улучшение взаимодействия с пользователями. Современные клиенты привыкли к удобству использования мобильных приложений, голосовых помощников и чат-ботов. Внедрение роботов поможет компаниям приблизиться к клиентам и улучшить обслуживание.

Производственные компании с помощью RPA улучшают работу бэкофиса и оптимизируют административные задачи и создание отчетности. Еще одним преимуществом роботизации процессов на производстве может стать сокращение операционных расходов.