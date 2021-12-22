Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России в декабре 2021 года

В декабре 2021 г. HeadHunter опубликовал более 92 тыс. вакансий в ИT-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных позиций. Среди них разработчик Solidity с заработной платной от 600 тыс. руб., архитектор ПО с зарплатой $6 тыс. и руководитель разработки с доходом от 400 тыс. руб.

ТОП ИТ-вакансий

В декабре 2021 г. на сервисе по поиску вакансий HeadHunter представлено более 92 тыс. ИТ-вакансий. Из них около 35 тыс. предложений связаны с разработкой программного обеспечения, 12 тыс. позиций в аналитике и порядка 8 тыс. — это вакансии для специалистов технической специальности. Удаленную работу предполагает более 22 тыс. позиций, около 4 тыс. предложений с частичной занятостью и 5 тыс. вакансий с гибким графиком

В тройку лидеров по числу открытых предложений вошли Москва (38 тыс. вакансий), Санкт-Петербург, насчитывающий более 12 тыс. вакансий, а также Новосибирская область с более чем 3 тыс. позиций. Зарплатная вилка порядка 600 вакансий начинается от 415 тыс. рублей.

Разработчик Solidity/Разработчик Rust/Разработчик Go/Разработчик Python

Диджитал агентство ArtVolkov.ru в поисках разработчика, который будет заниматься проектированием, кодингом и внедрением бизнес‐приложений. Кандидату необходимо быть экспертом в разработке современных, безопасных и масштабируемых сложных приложений. Работодатель ожидает релевантный опыт работы более трех лет. Работа предполагает удаленный формат. Будущий разработчик может рассчитывать на зарплату от 600 тыс. руб.

C# Developer (C# JS)

MetaQuotes ищет в команду C# разработчика с релокацией на Кипр. Среди требований, предъявляемых к специалисту — навыки разработки серверных и клиентских решений с использованием ASP.NET, а также знание основ обеспечения комплексной безопасности веб-сервера. В том числе кандидату необходим опыт настройки Microsoft IIS. При трудоустройстве компания предоставляет бонус — 5 тыс. EUR на руки. Заработная плата —от 7 тыс. EUR до вычета налогов.

Составлен ТОП-10 ИТ-вакансий декабря

ProjectManagerSolidity (blockchain) разработчик смарт-контрактов

Международный DeFi проект в сфере финансов и производных финансовых инструментов в поисках опытных solidity разработчиков с возможной релокацией в США или Чехию. Работодатель требует от кандидата опыт работы от одного года, глубокое понимание блокчейн-технологий и способность доводить продукт до успешного запуска. Будущий разработчик может рассчитывать на доход до 700 тыс. руб. на руки.

Senior QA Automation Engineer (to Canada)

Behavox приглашает присоединиться в команду инженера по автоматизации QA. Обязательным условием является переезд в Канаду для работы в научно-исследовательском центре. Из предъявляемых требований, в том числе, более пяти лет опыта применения лучших практик в разработке и тестировании программного обеспечения, сильные навыки в кодинге. Компания предлагает пакет для переезда и спонсорство при оформлении разрешения на работу. Заработная плата — от $7 тыс. до вычета налогов.

Senior DevOps

GlobalDots в поисках опытного старшего разработчика. Среди требований к будущему специалисту — уверенное понимание концепций DevOps/SRE: CI/CD, понимание работы в облачных сервисах и опыт работы с Kubernetes. Разработчик сможет получать от $7 до $9 тыс. на руки.

Senior Blockchain/Solidity Developer

Mobigility Inc приглашают на удаленную работу разработчика Blockchain/Solidity, который будет разрабатывать игры на блокчейне Ethereum и блокчейн-части крипто-биржи. От кандидата ждут наличие экспертизы по защите смарт-контрактов от взлома, владение инструментами тестирования, диагностики и профилирования смарт-контрактов. Зарплата — от 400 до 700 тыс. руб. на руки.

Senior/LeadBlockchainDeveloper

Augmented Finance ищет старшего разработчика, который будет руководить командой специалистов, при этом активно участвуя в практической разработке протокола. Из обязанностей — разработка технических спецификаций и дорожной карты продукта. Необходим опыт работы от шести лет в разработке программного обеспечения и высокий уровень актуальных знаний в области дискретной математики и алгоритмов. Кандидат сможет рассчитывать на зарплату от $8,3 тыс. на руки.

Senior IOS developer

Bright Pattern Inc (USA) приглашают на работу старшего iOS разработчика на направление мобильной разработки. Среди требований к соискателю — опыт работы от трех до шести лет, уверенное знание среды программирования Xcode и языка Swift, а также работа с сетевыми протоколами. По желанию — командировки в главный офис в Кремниевой долине. Зарплата — $6 тыс. на руки.

Software Architect

IT company USA в поисках архитектора программного обеспечения. Ему предстоит участие в обсуждении и постановке задач, разработка и контроль архитектуры решения, реинжиниринг исходного кода ПО. От кандидата ждут опыт программирования на C# не менее семи лет, опыт разработки с использованием Microsoft Framework.NET, ASP.Net и использование Docker/Kubernetes. Архитектор ПО сможет рассчитывать на $6 тыс. до вычета налогов.

Руководитель разработки / Senior Team Lead

JuicyScore ждут в команду руководителя разработки с опытом работы более шести лет, а также отличным знанием Linux и PostgreSQL/Cassandra. Руководителю предстоит постановка задач и взаимодействие с командой, настройка локальной сети между физическими серверами, развитие системы контроля качества и разработка скриптов для автоматизации. Зарплата — от 400 до 600 тыс. руб. до вычета налогов.