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Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows

Бывший топ-менеджер Microsoft Бен Сливка призвал корпорацию избавиться от Office и Windows. По мнению специалиста, который возглавлял работу над поздними версиями MS-DOS и ранними версиями Windows и Internet Explorer, выделение группы по разработке Office и Windows в отдельную компанию поможет американскому ИТ-гиганту усилить и без того успешное облачное направление, а также избежать ошибок прошлого.

Cовет от бывшего

Microsoft следует выделить в самостоятельный бизнес разработку операционной системы Windows и пакета офисных приложений Office, а самой сосредоточиться на дальнейшем развитии облачного направления. Об этом в интервью американскому каналу CNBC заявил бывший топ-менеджер компании Бен Сливка (Ben Slivka).

«Вероятно, правильно было бы сделать ставку на будущее в облаке», – сказал Сливка, в прошлом генеральный менеджер одного из направлений Microsoft.

Как отмечает CNBC, облачный бизнес Microsoft в последние годы добился значительных успехов – Azure выступает в роли главного конкурента лидера на рынке публичных облаков – Amazon Web Services, принадлежащего Amazon.

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Бывший топ-менеджер Microsoft Бен Сливка призвал раздробить Microsoft

По итогам 2021 финансового года выручка подразделения Microsoft Intelligent Cloud достигла $60,08 млрд ($48,37 млрд годом ранее), а совокупный доход компании перешагнул отметку в $168 млрд. В заключительном, IV квартале 2021 финансового года, основным драйвером роста подразделения выступил сектор облачных сервисов Azure, выручка которого увеличилась на 51% год к году.

Успехи облачного направления подстегнули интерес инвесторов, в результате чего в 2021 г. акции Microsoft выросли на 51%. Для сравнения: индекс S&P 500 за тот же период вырос на 27%.

Неудача Microsoft в мобильном бизнесе

По словам Бена Сливки, который является миноритарным акционером Microsoft – по данным CNBC, он владеет 100 акциями корпорации, ему бы не хотелось, чтобы разногласия внутри компании мешали дальнейшему росту Azure. В качестве примера он привел попытку Microsoft ворваться в мобильный бизнес, которая стоила ей огромных затрат и обернулась поражением в борьбе с Apple и Google.

«Люди, заведовавшие направлением Windows, поставили разработчиков мобильной ОС в жесткие рамки и строго ограничили в возможностях, – рассказывает Сливка. – У них была эта кнопочка "Пуск" и прочая чушь. Microsoft трижды перезапускала свою мобильную стратегию. В конечном счете производители смартфонов и разработчики просто сдались».

В июле 2015 г. Microsoft призналась, что была вынуждена списать активы, приобретенные у Nokia в 2014 г., на сумму $7,6 млрд. Представители компании заявили, что у бизнеса по производству телефонов менее радужные перспективы, чем они рассчитывали изначально. Ко II кварталу 2016 г. Microsoft окончательно разочаровалась в Nokia. В мае 2016 г., как сообщал CNews, она продала свой смартфонный бизнес компании HMD Global всего за $350 млн, хотя покупала его за 5,44 млрд евро.

В январе 2019 г. Microsoft объявила об окончательном прекращении поддержки фирменной мобильной ОС Windows 10 Mobile, не снискавшей популярности, в конце года и посоветовала владельцам устройств под ее управлением переходить на смартфоны с iOS или Android.

Эксперты не согласны

Немногие эксперты разделяют мнение Сливки. Windows и Office по-прежнему удерживают лидерские позиции на рынке, а также способствуют привлечению новых клиентов облачных сервисов Azure, отмечают аналитики. Согласно выводам недавнего отчета Gartner, крупный бизнес выбирает облако Microsoft, основываясь на доверии, возникшем в ходе многолетнего сотрудничества с компанией.

«Положительная деловая репутация, которую Microsoft заработала за многие годы работы, сулит Azure яркое будущее в плане прибыли», – считает аналитик Wells Fargo Майкл Туррин (Michael Turrin).

В тоже время, по его мнению, многим инвесторам было бы интересно вложиться в более эффективную и сосредоточенную на предоставлении услуг публичного облака компанию.

Также в ноябре 2021 г. Туррин спрогнозировал, что Azure обойдет AWS по доле на рынке облачных услуг к 2028 г., а к концу 2023 г. рыночная капитализация Microsoft достигнет $3 трлн, причем бизнес Azure будет оцениваться в половину данной суммы. По состоянию на 12 января 2022 г. капитализация Microsoft составляет около $2,365 трлн.

Как отмечает CNBC, избавление от Windows и Office негативно скажется на доходах компании. Так, свыше трети всей выручки Microsoft за III квартал 2021 финансового года приходится на продажи Office и связанных с ним облачных сервисов (исключая Azure) и Windows.

Amazon тоже предлагали раздробить

Ранее в СМИ муссировался вопрос о возможном разделении Amazon, львиную долю дохода которой приносит облачный бизнес – Amazon Web Services (AWS).

В частности, Тим Брэй (Tim Bray), бывший вице-президент Amazon, уволившийся из компании в мае 2020 г., призывал отделить розничный бизнес от облачного. Он также предполагал, что компания может прибегнуть к таким мерам в качестве превентивного шага на фоне пристального внимания антимонопольных структур к ИТ-гигантам в целом и Amazon в частности. Однако высшее руководство интернет-гиганта неоднократно давало понять, что подобный сценарий не рассматривает.

Тем не менее, тогдашний глава AWS Энди Джесси (And Jassy) в июне 2020 г. заявил, что компания подчинится требованиям регуляторов и позволит AWS «отпочковаться» от Amazon, если это потребуется. Хотя, по его мнению, смысла в этом сейчас нет.

Кто такой Бен Сливка

Бенджамин (Бен) Сливка, по данным его личного веб-сайта, присоединился к Microsoft в 1985 г., когда в ней работало около 800 человек. Он участвовал в формировании команды, которая занималась разработкой операционных систем OS/2, MS-DOS 6.0 и 6.2, Windows 95 и др.

Сливка также собрал и возглавил команду разработчиков браузера Internet Explorer, которая в 1994-1996 гг. работала над его версиями с первой по третью.

В 1999 г. Бен покинул Microsoft и вместе со своей женой Лизой (Lisa) сосредоточился на инвестиционных проектах в роли бизнес-ангела. В общей сложности супруги вложились в 15 компаний, относящихся к сферам био- и космических технологий, компьютерного «железа» и ПО.

Имеется у Сливки и предпринимательский опыт. Так, по его собственным словам, в 2006 г. он основал EdTech-стартап Dreambox Learning, который в 2010 г. с небольшой выгодой продал Риду Хастингсу (Reed Hastings), главе Netflix.

Дмитрий Степанов

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