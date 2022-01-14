ИТ-специалист создал скрипт, полностью заменивший его на работе. Начальство ничего не подозревает

Айтишник под ником Throwaway59724 рассказал на Reddit, как сумел переложить все свои рабочие обязанности на простейший самописный скрипт. Он собрал его за неделю, и теперь программа трудится за него, а он получает полноразмерную зарплату, так как работа выполняется в срок. Руководство Throwaway59724 не осведомлено о такой «автоматизации».

Компьютер заменил человека

ИТ-специалисту, скрывающемуся под псевдонимом Throwaway59724, удалось почти полностью автоматизировать свои рабочие обязанности и тратить на их выполнение всего 10 минут в день. При этом ему (или ей, пол Throwaway59724 неизвестен) даже не приходится выходить из дома.

Помог ему в этом простейший скрипт, написанный им за очень короткое время и полностью взявший на себя все его обязанности. О своем достижении он рассказал на Reddit. Пост, опубликованный 13 января 2022 г., привлек колоссальное внимание и за неполные два дня набрал свыше 80 тыс. положительных оценок и более 5000 комментариев.

При этом Throwaway59724 не нарушил никаких законов и даже не пошел на обман руководителя. Он честно выполняет свою работу в полном объеме, с той лишь разницей, что теперь все за него делает его компьютер.

Всего несколько строчек простейшего кода могут сэкономить десятки часов жизни

Таким образом, применив базовые знания программирования, полученные за пару минут поиска в Google, он смог почти полностью освободить свое время от работы и тратить его на то, что хочется ему, а то, что требует от него компания. Зарплату он тоже получает. Это около $90 тыс. в год (6,71 млн руб. по курсу ЦБ на 14 января 2022 г.).

Гениальное решение, не требующее усилий

Throwaway59724 трудится ИТ-специалистом в небольшой юридической фирме. В его обязанности входит, по большому счету, конвейерная обработка цифровых доказательств для судебных процессов. Компания занимается переводом всей базы цифровых улик в облачное пространство, но только у Throwaway59724 есть доступ к облачному серверу с правами администратора и возможностью загружать в него файлы. Все остальные пользователи могут только просматривать их, без каких-либо других прав.

Сотрудники копируют сотни тысяч файлов в локальное хранилище, а Throwaway59724 нужно вручную их в облако. С его слов, это единственное, что он делал в течение всего восьмичасового рабочего дня. Он добавил, что, находившись в офисе, он большую часть времени бездельничал, и что, пока не пришла пандемия коронавируса с последующей самоизоляцией, ему приходилось притворяться, будто он всецело погружен в работу.

Из-за пандемии руководство перевело Throwaway59724 на работу из дома. Он настроил удаленный доступ к своему офисному ПК и за неделю написал простенький скрипт, который выполнял за него почти всю его работу.

Скрипт сканирует локальное хранилище на предмет наличия новых файлов и генерирует для каждого из них хэш-суммы. После этого программа копирует документы в облако и снова генерирует хэш (это нужно было в качестве доказательства, что файлы никто не редактировал).

Пост Throwaway59724 на Reddit бьет рекорды популярности

Throwaway59724 написал, что теперь целыми днями играет в видеоигры и занимается другими делами, в том числе работает над неким собственным проектом, о котором предпочитает не распространяться. В конце дня он тратит около 10 минут на просмотр журнала работы скрипта с целью убедиться, что все прошло гладко.

Чувство вины – главный враг

Throwaway59724 признался, что в течение некоторого времени после запуска скрипта он чувствовал себя виноватым. С его слов, ему казалось, будто он обворовывает компанию, на которую работает, так как получает зарплату, ничего при это не делая.

В конце концов он сумел убедить себя, что пока руководство довольно, он все делает правильно. «Я делаю именно то, для чего меня наняли, вся работа выполняется вовремя, и я получаю удовольствие от своей жизни. Все в выигрыше», – написал Throwaway59724.

Автор поста добавил, что если работодатель решит уволить его, он просто отключит скрипт и разорвет удаленное соединение с офисным компьютером. Скрипт принадлежит ему, как и ПК у него дома, на котором он запускается.

На домашнем компьютере Throwaway59724, купленном за его счет исключительно для работы скрипта, нет никаких других файлов. Все цифровые улики находятся в локальном хранилище компании, а после работы скрипта попадают в корпоративное облако.

Сам скрипт представляет собой обычный исполняемый файл (.bat). Throwaway59724 собрал на основе информации, добытой в Google за несколько минут.

Существует вероятность, что информация все же дойдет до руководства Throwaway59724, поскольку его история получила широкое распространение в интернете и в классических СМИ, в том числе и в Newsweek, на что указал сам автор. Однако он подчеркнул, что такая слава его «не волнует».

Пользователи Reddit спросили Throwaway59724, почему он не продаст скрипт за большие деньги, раз он способен так сильно упростить работу и потенциально может освободить другим людям десятки часов их жизни. Создатель мини-программы ответил, что его творение – всего лишь поделка, притом самого базового уровня. «Пожалуйста, поймите, это не какая-то высококлассная программа, которая стоит миллионы. Это несколько строк кода, написанных в “Блокноте”. Это тип скрипта, который люди размещают на GitHub с ценником в $5», – написал Throwaway59724. Он добавил также, что созданный им скрипт пригоден для выполнения только одного вида работы и только в одной компании.