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Власти компенсируют ИТ-стартапам затраты на облачные сервисы

Минцифры планирует компенсировать затраты ИТ-стартапов на использование облачных сервисов. Соответствующая мера войдет в третий пакет поддержки ИТ-отрасли, который недавно начал обсуждаться с отраслью. Недавно в Правительстве также заявляли, что помогут технологическим стартапам выйти на IPO.

Облачная компенсация

ИТ-стартапы могут получить компенсацию затрат на облачные сервисы от Минцифры. Соответствующие меры поддержки министерство планирует включить в третий пакет мер поддержки ИТ-отрасли, заявил в замглавы Минцифры Максим Паршин.

По его словам, с одной стороны, это даст стартапам дополнительный стимул для развития, с другой — поддержит отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.

Вместе с тем Минцифры начало обсуждение с отраслью третьего пакета мер поддержки. На данный момент министерство собирает предложения представителей отрасли.

Второй пакет поддержки

В сентябре 2021 г. Правительство утвердило предыдущий второй пакет поддержки ИT-отрасли. План включает 62 мероприятия, при этом 20 из них нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе.

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ИТ-стартапам возместят траты на облачные сервисы

Еще 42 мероприятия из второго пакета имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных сегментах, включая решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное ПО и ОС, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей и т.д.

В сентябре 2021 г. стало известно, что во втором пакете появятся пункты льготной ипотеки и кредитования для ИТ-специалистов, а также системы «цифрового резидентства» для иностранцев.

Другая поддержка ИТ-стартапов

Помимо компенсации облачных сервисов, Правительство поможет технологическим стартапам выйти на IPO. Так, поддержка будет оказана на всех этапах: от идеи до первичного размещения акций компании. В Минэкономики рассчитывают, что проект увеличит число публичных технологических компаний в России.

Поддержка рассчитана на три этапа и будет запущена в 2022 г. и завершится в 2030 г. По замыслу Правительства, первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 г. К 2024 г. число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати.

Кристина Холупова

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