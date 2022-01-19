«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов

На эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в ближайшие два года «Ростелеком» получит 12 млрд руб. Это стандартный контракт, который Минцифры заключает с «Ростелекомом». Начиная с 2019 г., цена работ выросла в 3,7 раз, что совпало с изменениями в законодательстве, из-за которых такие закупки стало трудно найти.

Эксплуатация ИЭП

Как выяснил CNews, «Ростелеком» на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) получит 12 млрд руб. За стандартный контракт с оператором заплатит Минцифры. Он охватывает период от 25 декабря 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Информация об этом содержатся в отдельно формируемом реестре контрактов на сайте госзакупок. Мониторинг подобных сведений теперь несколько усложнен из-за изменений в закупочном законодательстве. С 31 июля 2019 г. госорганы более не обязаны публиковать на сайте госзакупок извещения о закупках у так называемых единственно возможных поставщиков.

Напомним, с 2009 г. единственным исполнителем работ как по развитию, так и по эксплуатации ИЭП по факту является «Ростелеком», что определяется регулярно издаваемыми распоряжениями Правительства. В 2013 г. в министерстве прорабатывалась возможность отдать ИЭП подведомственному Минцифры НИИ «Восход», но реализована она не была.

Аналогичную рассматриваемой сумму «Ростелеком» получил и за предыдущий период в результате исполнения мегаконтракта, который охватил период с 18 ноября 2019 г. по 31 декабря 2021 г.

«Новый государственный контракт по эксплуатации ИЭП имеет отличительную черту в части установления единичных расценок для определенных видов работ, таких как предоставление мощностей для размещения информационных систем, выделения стоимости эксплуатации конкретных систем и иные расценки», — рассказали CNews представители Минцифры.



Также в государственный контракт были включены требования по эксплуатации информационных систем и подсистем, которых ранее не было. Общее количество поддерживаемых систем выросло более чем на 50%, отметили в ведомстве.

Резкий скачок цены

В апреле 2020 г. CNews обратил внимание на резкий скачок цены по вышеупомянутому типовому контракту.

Ростелеком » получит 12 млрд руб. за контракт с Минцифры

В 2019 г. цена с 1,77 млрд руб. подскочила сначала более чем на 2 млрд руб. — до 3,82 млрд руб. А в 2021 г. уже составляла 6,55 млрд руб., что в 3,7 раза больше цены 2015 г. Так, в 2015 г. эксплуатация ИЭП обошлась государству в 2,16 млрд руб., в 2016 г. — в 2,03 млрд руб., в 2017 г. — в 1,91 млрд руб., а в 2018 г. — в 1,77 млрд руб., подешевев таким образом за три года почти на 400 млн руб.

Тогда в «Ростелекоме» и Минцифры пояснили CNews, что цена контракта изменилась за счет расширения фронта работ. Туда входит, в том числе, предоставление серверных мощностей для электронного правительства, которых с годами требуется все больше.

Что такое инфраструктура электронного правительства

Под инфраструктурой электронного правительства власти России подразумевают совокупность государственных информационных систем (ГИС), программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие госорганов, граждан и юридических лиц.

В состав существующей инфраструктуры входят портал госуслуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система досудебного обжалования решений, принятых при осуществлении госуслуг, единая система нормативной справочной информации и др.