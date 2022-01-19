Россиян вынудят переплачивать за связь. Операторы взвинчивают цены в архивных тарифах

МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн» в ближайшие несколько недель поднимут цены в архивных тарифах. Операторы объясняют это ростом расходов и необходимостью закупать специальное оборудование для выполнения российского законодательства. Цены вырастут минимум на 10%, а дополнительные опции взамен получат далеко не все абоненты.

«Золотая» мобильная связь

Российские операторы связи из состава «Большой четверки» намерены в самом ближайшем будущем повысить цены на свои услуги. Как пишет «Коммерсант», подорожание связи коснется пока только абонентов, пользующихся архивными тарифами.

«Большая четверка» – это «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, МТС и «Мегафон». По информации издания, первым цены задерет «Билайн». Его архивные тарифы подорожают на 10%.

МТС еще в начале января 2022 г. провели массовую рассылку о росте цен при сохранении нынешнего набора услуг. На некоторых тарифах плата увеличится на 60 руб. Другими словами, абоненты МТС с архивными тарифами не получат никаких дополнительных бонусов, но при этом будут вынуждены доплачивать оператору. Редакция CNews уточняет, что в некоторых регионах МТС перенес в архив тариф «Посекундный» без абонентской платы. Цены на него тоже вырастут с 31 января 2022 г.

Абонентов подталкивают к переходу на новые тарифы, которые, как правило, выгодны только самим операторам

«Билайн», напротив, собирается предложить абонентам архивных тарифов дополнительные бонусы. «Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», – сообщили «Коммерсанту» представители оператора. Однако пока неясно, каких именно тарифов это коснется, и во всех ли регионах присутствия «Билайна» пройдет раздача бонусов.

Следом за МТС и «Билайном» цены вырастут и для абонентов оставшихся двух представителей «Большой четверки». Это случится в феврале 2022 г.

Операторам не хватает денег

«Билайн», «Мегафон» и Tele2 пока не объясняют причин удорожания архивных тарифов. МТС же еще в середине декабря 2021 г. опубликовали целый перечень фактов, подтолкнувших компанию к этому.

Даже тарифы без абонентской платы вырастут в цене

Первым в списке отмечен «значительный рост потребления мобильного интернета». По информации МТС, из-за этого растут и «вложения в поддержку и модернизацию сетей связи».

Также оператор упомянул и рост цен на оборудование для модернизации сетей связи. Отдельно МТС отметили и возросшие услуги логистики – за доставку сетевого «железа» компания теперь платит больше.

Российское законодательство замыкает топ-3 основных причин того, что абоненты одного из крупнейших российских операторов будут вынуждены платить за связь больше. МТС заявили, что «исполнение новых законов, предъявляемых операторам, требует дополнительных вложений в специальное оборудование и программное обеспечение».

Причины подорожания тарифов, изложенные МТС

Вероятнее всего, речь идет о так называемом «законе Яровой», также известном как «пакет Яровой». Это поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть, – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г.

Мнение со стороны

Рост цен в архивных тарифах может являться своего рода стимулом к переходу абонентов на более современные линейки. Как пишет «Коммерсант», такого мнения придерживается аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

С его слов, основной метрикой тарифа на сотовую связь в настоящее время является стоимость 1 ГБ трафика. Либин считает, что новые тарифы в этом плане могут быть выгоднее архивных. Однако он добавил, что «при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя выше, так что операторы будут в выигрыше».

«Сейчас ситуация на телекоммуникационном рынке благоприятна для повышения цен, поскольку все операторы большой четверки заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы», – подытожил Сергей Либин.

Возможные последствия

Операторы регулярно повышают плату на архивных тарифах, но иногда государство выступает против этого, что особенно хорошо видно на примере Tele2. В мае 2020 г., в самый разгар коронавируса, самоизоляции и вызванных ею массовых банкротств компаний и сокращений персонала оператор неожиданно повысил цены на целый ряд устаревших тарифов. На тот момент цены подскочили в среднем на 10%, и в общей сложности изменения коснулись 11,5 млн абонентов.

В июне 2020 г. ситуацию взяла на контроль Федеральная антимонопольная служба России, заявив, что Tele2 не предоставила экономических обоснований для повышения цен на тарифах.

В середине июля 2020 г. CNews писал, что ФАС решила провести проверку повышений тарифов Tele2 с 12 мая 2020 г. Оператор предоставил экономические обоснования, но Службу они не удовлетворили. Итогом расследования мог стать штраф в размере 15% годовой выручки.

В конце октября 2020 г. ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Однако уже в январе 2021 г. цены на тарифах Tele2 вновь выросли. В феврале 2021 г. в отношении Tele2 было заведено еще одно дело о нарушении российского антимонопольного законодательства.

В середине сентября 2021 г. ФАС предписала Tele2 вернуть необоснованно завышенные цены на архивные тарифы и пригрозила ему полумиллионным штрафом. В самом конце декабря 2021 г. Tele2 решил прекратить спор с ФАС и согласился отменить оба повышения цен.