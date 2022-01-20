McAfee и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix

На рынке ИБ появилась новая компания — Trellix, образованная в итоге слияния McAfee Enterprise и FireEye. О запуске Trellix объявила инвестиционная компания Symphony Technology Group.



Инвестиционная компания Symphony Technology Group (STG) запустила Trellix — новую компанию, которая будет обеспечивать расширенное обнаружение угроз и реагирование на них. Компания Trellix появилась в результате объединения McAfee Enterprise и FireEye в октябре 2021 г. «Мы очень рады, что Trellix теперь в портфолио STG, — сказал Уильям Чизхолм, управляющий партнер STG. — Клиенты могут ожидать, что платформа безопасности Trellix обеспечит самые смелые инновации на рынке».

«Современные организации стремятся к цифровой трансформации. Для обеспечения постоянных инноваций, роста и отказоустойчивости требуется прочная основа безопасности, — сказал Брайан Пальма, главный исполнительный директор Trellix. — Платформа Trellix защищает наших клиентов, поскольку мы реализуем безопасность с помощью автоматизации, машинного обучения, расширяемой архитектуры и анализа угроз».

Экосистема обеспечивает безопасность

Экосистема Trellix XDR предназначена для повышения эффективности операций по обеспечению безопасности, предоставляя клиентам возможность использовать более шестисот собственных и открытых технологий безопасности. Предоставляя аналитикам лучшее понимание, больший контроль и исчерпывающий контекст угроз, они, в свою очередь, могут сэкономить время и принять решительные меры для устранения угроз.

«XDR обещает значительно повысить эффективность безопасности, и производители, которые смогут предоставить такой функционал, будут активно присутствовать на рынке, — сказал Фрэнк Диксон, вице-президент программы Cybersecurity Products, IDC. — Однако для интеграции контекста и получения результатов требуются большие ресурсы и много работы. Благодаря комбинированному портфелю продуктов, охватывающему конечные точки, сеть, обмен сообщениями, защиту данных и облачные сервисы, Trellix предлагает платформу мультитехнологий, которая отвечает требованиям XDR».

Ожидается, что STG запустит портфолио McAfee Enterprise Secure Service Edge (SSE) как отдельный сестринский бизнес в ближайшее время.

Опыт двух мастодонтов

«Сегодня знаменательный день для нашей компании. Мы открываем не новую главу нашей книги, а начинаем писать наше наследие заново — имея за плечами огромный многолетний опыт двух мастодонтов рынка информационной безопасности. Компания Trellix будет сосредоточена на развитии бизнес-отдела XDR, а сестринская компания, название которой будет представлено рынку позднее, будет сфокусирована на развитии истории архитектуры SASE. Исходя из запросов рынка, мы видим огромный интерес вокруг этих двух направлений и готовы предоставлять самые передовые решения, отвечающие запросам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня», — добавляет Евгений Гарбуль, региональный директор Trellix в России и Центральной Азии.