США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров

Власти США собираются частично или полностью запретить экспорт в Россию американских микросхем в случае ее вторжения на Украину. Раньше Белый дом собирался запретить отгружать в Россию американские смартфоны и автомобильные запчасти, а также планировал запретить работу американских интернет-сервисов.

Нужно больше санкций

Россия оказалась под угрозой частичного или полного прекращения поставок различных микросхем и электронных компонентов из США. Как пишет Reuters, администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подготовиться к новым ограничениям на экспорт в Россию в том случае, если она решит вторгнуться на территорию Украины.

По информации Reuters, этот призыв прозвучал 14 января 2021 г. в ходе телефонного разговора между руководителями SIA и представителями Совета национальной безопасности (National Security Council, NSC, СНБ) Питером Харреллом (Peter Harrell) и Таруном Чхабра (Tarun Chhabra).

«СНБ прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время борются на Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны», — написал глава SIA Джон Нюффер (John Neuffer) членам Ассоциации после звонка, согласно электронному письму, увиденному Reuters.

Напомним, что весь рынок процессоров для ПК, серверов и ноутбуков поделен между компаниями AMD и Intel. Они обе американские, и в случае решительных действий властей США они могут лишиться возможности поставлять свои CPU в Россию.

Президент США Байден может санкционировать дефицит микросхем и процессоров в России

Существует вероятность, что новые американские санкции распространятся на производителей микросхем, например, на тайваньскую TSMC. Подобный опыт у США уже есть – в мае 2020 г. они запретили TSMC выпускать процессоры для китайской Huawei.

Для России это может оказаться очень серьезным ударом, поскольку в стране полностью отсутствует современное производство полупроводников. Например, осенью 2021 г. все та же TSMC освоила четырехнанометровый техпроцесс. К тому времени российская компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», смогла дойти лишь до 65 нм. Эти нормы американская компания Intel благополучно освоила к началу 2006 г., когда выпустила первые партии чипов Pentium 4 и Pentium D.

США на санкции хитры

В своем электронном письме Нюффер указал, что СНБ рассматривает различные варианты санкций против России, и запрет на экспорт электроники в нашу страну – лишь один из многих потенциальных рычагов давления. Согласно написанному в письме, SIA стремилась прояснить степень вероятности доведения ряда мер, в том числе финансовых санкций и расширения экспортных ограничений в Россию, до уровня тех, что применяются США против Ирана и Северной Кореи.

По данным SIA, подготовка к санкциям также может включать «проверку сотрудников в Москве с целью убедиться, что у них хорошая ИТ-защита» (checking on employees in Moscow to make sure they have good IT protection). О сотрудниках каких именно учреждений шла речь, SIA и Reuters не уточнили.

Косвенное подтверждение

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки (Jennifer Psaki) отказалась подтверждать факт телефонных переговоров между СНБ и SIA. Также она не стала уточнять, действительно ли американские власти намерены полностью свернуть поставки чипов в Россию.

В то же время Псаки прямым текстом заявила, что российская экономика может серьезно пострадать, если власти страны предпримут активные действия военного характера в отношении Украины. «Мы очень ясно дали понять, что если Россия продолжит вторжение на Украину, Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов с союзниками и партнерами то , как нанести серьезный ущерб российской экономике», – сказала Псаки.

Также она прокомментировала факт попадания в СМИ информацию о пока не подтвержденных переговорах между СНБ и SIA. «Любая информация, которая становится достоянием общественности, лишь демонстрирует детальность и серьезность мер, которые мы обсуждает с партнерами и союзниками, и к которым мы готовы прибегнуть», – заявила Псаки.

У всего есть последствия

Участники SIA весьма обеспокоены планами американский властей по тотальному запрету экспорта полупроводников в Россию. По данным Reuters, 18 января 2022 г. организация провела телеконференцию, в которой приняли участие десятки ее членов.

«Мы можем оказаться в неизведанных водах с такой потенциально широкой мерой экспортного контроля. Мы все еще пытаемся оценить, как это может отразиться на глобальных цепочках поставок», – заявил в своем заявлении официальный представитель SIA по связям с общественностью Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich).

Отметим, что SIA – далеко не единственная отраслевая группа, поддерживающая связь с Белым домом. Отраслевая ассоциация SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) тоже подняла вопрос запрета экспорта в Россию во время телефонных переговоров 18 января 2022 г. с официальными лицами СНБ.

SEMI – это отраслевая ассоциация, в которую входят компании, занимающиеся проектированием и производством электроники. Ее участники полагают, что столь жесткие санкции могут оказать негативное воздействие на развитие американских технологий.

iPhone и сервисы Google тоже запретят

Впервые о новых американских санкциях, угрожающих поставкам электроники в Россию, стало известно в конце декабря 2021 г. CNews писал, что США могут ограничить или полностью запретить ввоз в страну американских смартфонов.

Также власти США могут ввести ограничение на ввоз в Россию, автомобильных и аэрокосмических деталей и попутно ограничить использование сервисов.

В первую очередь это коснется телефонов Apple iPhone. Также ограничительные меры могут затронуть и сервисы Google, устанавливаемые по умолчанию на большую часть современных Android-смартфонов. На смартфоны Google Pixel санкции распространяться не будут, поскольку они и без того отсутствуют в официальной российской рознице.