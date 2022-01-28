Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга

«Делимобиль» раскрыл подробности приобретения автомашин в лизинг у независимых лизинговых операторов и автопроизводителей. За последние годы «Делимобиль» смог практически полностью отказаться от операционного лизинга в пользу финансового, позволяющего по окончании лизингового периода выкупать авто. Через шесть лет после начала эксплуатации «Делимобиль» намерен продавать свои автомобили.

«Делимобиль» и покупка авто в лизинг

Каршеринговый сервис «Делимобиль» (его головная структура - Delimobil Holdings) раскрыл подробности своих взаимоотношений с лизинговыми компаниями. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в рамках подготовки к проведению IPO (первичное размещение акций) «Делимобиль» на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Схема лизинга предполагает покупку клиентом некоего актива, в данном случае, автомобиля, не напрямую у продавца, а через лизинговую компанию. Собственником актива становится лизинговая компания, которая затем сдает актив в аренду клиенту.

Различают две формы лизинга: операционный и финансовый. Операционный лизинг предполагает, что окончанию лизингового периода актив остается в собственности у лизинговой компании, а срок лизингового периода составляет менее 75% от срока полезной службы актива. При финансовом лизинге срок лизингового периода стремится к сроку полезной службы актива, а по окончанию лизингового периода клиент может выкупить данный актив в собственность.

На июнь 2021 г. автопарк «Делимобиля» составлял 16,14 тыс. штук. Машины приобретаются компанией в лизинг. Задолженность «Делимобиля» по лизинговым платежам на указанную дату составляла 9,3 млрд руб. Процентная ставка по лизинговым соглашениям составляет 11-23%, средний срок лизинга – 6 лет.

«Делимобиль» смог перейти от операционного лизинга к финансовому, позволяющему по окончании лизингового периода выкупать авто

В первой половине 2021 г. размер выплачиваемых «Делимобиль» лизинговых платежей увеличился на 1,433 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса работа каршеринговых сервисов была приостановлена. Также во время пандемии Минпромторг запустил программу субсидирования лизинговых авто для каршеринговых сервисов. С ее помощью «Делимобиль» в конце 2020 г. приобрел 1,46 тыс. машин, размер субсидий составляет 20%.

У кого «Делимобиль» берет авто в лизинг

В качестве партнеров по лизингу «Делимобиля» выступают различные компании. Среди них российские представительства международных лизинговых компаний Leaseplan и ALD Automotive, которые занимаются операционным лизингом.

Также «Делимобиль» работает и с местными игроками: Europlan, Major Leasing, Control Leasing, которые занимаются финансовым лизингом. Кроме того, «Делимобиль» сотрудничает с кэптивными лизинговыми компаниями, созданным производителями автомобилей: Volkswagen Finance, BMW Leasing, Mercedes Benz Finance.

Volkswagen предоставляет в лизинг автомобили марки Volkswagen Polo, из которых на 54% состоит автопарк «Делимобиль». BMW предоставляет в лизинг более дорогие авто: BMW 320i, Mini Cooper 3D и mini Cooper 5D. Daimler предоставляет в лизинг автомобили Mercedes-Benz E200, Mercedes-Benz GLC, Smart Forfour и Smart Fortwo.

Кроме того, «Делимобиль» сотрудничает и с лизинговыми подразделениями банков, в частности, с «ВТБ Лизинг» (входит в группу ВТБ). Через данную компанию было приобретено 220 авто. Структуры ВТБ в 2021 г. приобрели 13,4% акций «Делимобиль».

1,55 тыс. машин были приобретены в лизинг с помощью компаний «Национальный лизинг» и «Национальная лизинговая компания». Они обе аффилированы с основным акционером «Делимобиля» - фондом Mikro Kapital итальянского бизнесмена Винченцо Трани (Vincenzo Trani). В общей сложности 52% машин из парка «Делимобиль» были приобретены с помощью лизинга от независимых компаний, 48% - от компаний, афиллированных с производителями авто.

Почему финансовый лизинг для «Делимобиль» предпочтительнее операционного

С 2018 по 2020 гг. ставка по лизинговым соглашениям «Делимобиль» составляла 18%. Авансовый платеж при взаимоотношениях со структурами производителей авто и банков составлял 15-20%, при взаимоотношениях с независимыми лизинговыми компаниями он отсутствовал. В период с середины 2020 по середину 2021 гг. ставка по лизинговым сделка снизилась до 14-15%, а банки перестали взимать авансовый платеж

В период с 2015 по 2018 гг., когда «Делимобиль» был еще молодой компанией, ей был доступен только операционный лизинг. Сейчас же 91% авто компанией взяты в финансовый лизинг. В «Делимобиле» отмечают несколько преимуществ финансового лизинга по сравнению с операционным.

Во-первых, при операционным лизинге необходимо приобретать сервис по уходу за авто от лизинговой компании, тогда как при финансовом лизинге такая необходимость отсутствует. В то же время у «Делимобиль» есть собственное подразделение Smart Mobility Management (SMM), которое оказывает услуги по мойке авто, сервису, дозаправке и т.д. Соответственно, компании не выгодно использовать сторонние сервисы по уходу за авто.

Во-вторых, финансовый лизинг более перспективен с точки зрения бухгалтерского учета: стоимость транспортного средства признается на весь срок его полезного использования. В случае же с операционным лизингом стоимость транспортного средства признается только на срок аренды. Кроме того, по окончании периода финансового лизинга, в отличие от операционного, «Делимобиль» может выкупить авто в свою собственность.

В 2020 г. «Делимобиль» договорился об изменениях условий операционного лизинга таким образом, чтобы они стали эквиваленты финансовому лизингу. В частности, были исключена необходимость приобретать у лизинговых компаний услуги по обслуживанию авто, а по окончанию срока лизинга появилась возможность выкупа авто.

«Делимобиль» планирует продавать имеющиеся у него авто после шести лет их эксплуатации. Основной старт продаж намечен на 2024 г. По оценкам Frost & Sullivan, в 2017 г. в России было продано 5,7 млн авто, находившихся в использовании. Их средний возраст составлял 13,9 лет.

Взаимоотношения «Делимобиль» и Volkswagen

«Делимобиль» опубликовал на SEC свои договоры с двумя лизинговыми компаниями: Volkswagen Financial Services и Europlan. В договоре с Volkswagen предполагается несколько видов платежей со стороны «Делимобиль»: авансовый платеж, комиссия лизинговой компании и лизинговый платеж, который состоит из постоянной и переменной части. Также в договоре устанавливается цена, за которую, по истечению периода лизинга, «Делимобиль» может приобрести соответствующие авто.

Срок лизинга составляет три года. Продавцом авто, у которого лизинговая компания приобретает авто для «Делимобиль», является компания Avilon Automotive Group. Если при приеме авто «Делимобиль» обнаружит дефекты, он может обязать исправить их или принять с дефектами, предъявив затем претензии продавцу. Если же «Делимобиль» отказывается подписывать акт приемки и не предъявляет претензии, то после 10 дней задержки компания будет выплачивать штраф в размере 0,1% от стоимости авто за каждый день просрочки.

Размер переменных лизинговых платежей состоит из стоимости услуг, оказанных Volkswagen. В их числе: регистрация авто, страхование, разницу между стоимостью лизинговых платежей и стоимостью покупки авто, которая могла возникнуть из-за курсовой разницы. В случае, если размер авансового платежа, выплаченного Volkswagen в пользу продавца авто, будет превышать размер авансвого платежа, выплаченного от «Делимобиль» в пользу Volkswagen, то в размер переменных лизинговых платежей будет включено 25% в год от данной разницы.

Volkswagen выплачивает налог на имущество за лизинговые авто. Он также может выплачивать и налог на транспортное средство, но в этом случае соответствующим образом будет увеличен размер лизинговых платежей. В отношении авто должны быть заключены договора добровольного и обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Выгодоприобретателем страхования является Volkswagen. Убытки третьим лицам от использования авто за Volkswagen должен будет погасить «Делимобиль».

Что будет в случае краже лизингового авто

В случае краже авто «Делимобиль» подает соответствующие документы в правоохранительные органы и в страховую компании. Компенсацию от страховой компании будет выплачиваться в пользу Volkswagen. «Делимобиль», со своей стороны, должен будет выплатить все лизинговые платежи, запланированные до даты кражи, а также пени, штрафы, транспортный налог и т.д.

Если окажется, что сумма полученных Volkswagen платежей от «Делимобиля» и страховой компании превышает сумма потраченных Volkswagen инвестиций на покупку данного авто и соответствующих налогов, то Volkswagen возвращает «Делимобилю» разницу.

По окончании лизингового периода при возвращении авто в Volkswagen компания «Делимобиль» должна будет удалить из него свое оборудование и свой логотип и за свой счет решить вопросы с конечным пользователем данного авто. Штраф за задержку с возвращением авто составляет размер последнего лизингового платежа за каждый месяц просрочки. При этом Volkswagen оставляет за собой возможность самостоятельно вернуть такое авто.

При возвращении авто «Делимобиль» также возвращает сертификат производителя, ключи и брелок от сигнализации. За их утерю предусмотрен штраф. В случае, если после окончания лизингового периода «Делимобиль» не будет выкупать авто, то Volkswagen продает его третьим лицам. Если сумма продажи оказалась ниже суммы выкупа авто, установленного в соответствующем лизинговом соглашении, то «Делимобиль» компенсирует Volkswagen эту разницу. Также «Делимобиль» берет на себя издержки, связанные с продажей авто (например, устранение скрытых дефектов).

В первый год действия соглашения стороны могут расторгнуть его по взаимному согласию, далее «Делимобиль» может разрывать соглашение в одностороннем порядке. В договоре прописывается цена досрочного расторжения контракта для каждого месяца действия соглашения. После расторжения соглашения Volkswagen продает авто третьим лицам. Если цена продажи оказалась ниже, чем указанная в договоре стоимость досрочного расторжения, то «Делимобиль» выплачивает разницу в пользу Volkswagen.

Volkswagen может расторгнуть соглашения в случае задержке платежей, нарушения правил использования авто и банкротства «Делимобиль». «Делимобиль» может передать свои права по лизинговому договору с согласия Volkswagen, тогда как Volkswagen может сделать аналогичный шаг без согласия «Делимобиль».

В течение срока действия договора «Делимобиль» информирует Volkswagen о своих финансовых показателях и о возможных претензиях к лизинговому имуществу. Информацию о состоянию лизингового имущества «Делимобиль» предоставляет Volkswagen по первому требованию. Покупка колес и покрышек для лизинговых авто «Делимобиль» осуществляет за свой счет.

Взаимоотношения «Делимобиля» с Europlan

Договор с Europlan предполагает несколько видов платежей: страховой депозит, аванс, лизинговый платеж и комиссия лизинговой компании. Дополнительно «Делимобиль» может приобрести у Europlan услуги по поиску авто, помощи на дорогах, доступа к данным спутниковой противоугонной системы и спутниковой навигационной системы и доставки авто в сервисные центры. На время, пока «Делимобиль» не забирает у Europlan заказанное авто, его хранение осуществляется на складе у третьих лиц за счет «Делимобиль».

Лизинговые платежи осуществляются в рублях. Но если само авто было приобретено за валюту, то «Делимобиль» выплачивает Europlan возможную курсовую разницу. Также если с момента платежа со стороны «Делимобиль» до момента поступления средств на счет курс соответствующей валюты вырос более чем 1%, то «Делимобиль» тоже выплачивает разницу.

Кроме того, если авто покупалось за валюту, то размер лизинговых платежей увеличивается на специальный коэффициент. Он рассчитывается как актуальный размер платежей, сделанных от Europlan в пользу продавца (за вычетом аванса), в пересчете на рубли на даты совершения платежей, к размеру платежей, которые должен был бы сделать Europlan в пользу продавца авто (за вычетом аванса), в пересчете на рубли на даты конвертации, определенные в договоре.

Лизинговый автомобиль может быть зарегистрирован в ГИБДД как на «Делимобиль», так и на Europlan. При этом водителей для регистрации авто в ГИБДД обеспечивает «Делимобиль». Владелец соответствующего полиса ОСАГО передает его тому, на кого зарегистрировано авто. При регистрации авто на «Делимобиль» компания передает Europlan бумажный паспорт о регистрации транспортного средства (ПТС). При передаче авто Europlan отдает «Делимобиль» документацию на него и один комплект ключей (включая брелок от сигнализации), а второй комплект оставляет у себя.

В течение срока действия договора «Делимобиль» информирует Europlan о своем финансовом состоянии, о случаях повреждения автомобилей и поломки систем спутниковой навигации. Europlan может передавать свои права по договору третьим лицам или закладывать лизинговое авто без согласия «Делимобиль», но условия соглашения должны оставаться прежними.

Ограничения на пробег лизинговых авто

В договорах для каждого авто фиксируется среднегодовой и максимальный (к моменту окончанию лизингового соглашения) пробег. Размер среднегодового пробега можно превышать не более чем на 10%, не превышая при этом размер максимального пробега. Штраф за превышение указанных показателей составляет 0,0003% от общей стоимости авто за каждый лишний километр. Также в случае превышения размера максимального пробега «Делимобиль» за свой счет будет осуществлять плановый ремонт авто, покупку покрышек, шиномонтаж и т.д.

Europlan может досрочно разорвать договор лизинга в случае невыполнения «Делимобиль» своих обязательств, в случае угрозы банкротства «Делимобиль», в случае превышения максимально установленного размера километража, в случае превышения установленного среднегодового размера километража более чем на 50%, в случае невозможности восстановления установленной в авто спутниковой системы навигации, в случае невозможности инспекции авто, использования авто не по назначению или за пределами России. «Делимобиль» может досрочно расторгнуть соглашение в случае банкротства Europlan.

Продажа авто по окончанию лизингового периода

По истечении шести месяцев «Делимобиль» может досрочно выкупить авто. Цена досрочного выкупа заранее устанавливается для соответствующего периода. Она также зависит от того факта, взимались ли штрафы с «Делимобиль» за время действия соглашения или нет.

По окончании срока действия лизингового соглашения Europlan продает авто третьим лицам, если «Делимобиль» сам не выкупает данное авто. Срок продажи составляет шесть месяцев. Но в ряде случае срок продажи может быть увеличен. Это возможно, когда продаваемое авто участвовала в гонках, использовалось в такси, для обучения водителей или не по назначению, его годовой километраж больше 35 тыс. км, авто не было восстановлено или находилось в сублизинге.

Кроме того, продление срока продажи возможно для китайских автомобилей, для дорогих автомобилей, для низколиквидных или нестандартных авто, а также в случае снижения стоимости авто. Если цена продажи вместе с выплаченными лизинговым платежами и штрафами оказалась меньше установленной в договоре цены выкупа и планировавших лизинговых платежей, то «Делимобиль» выплачивает Europlan разницу. В обратном случае разницу Europlan выплачивает «Делимобилю» разницу.

Лизинговые авто должны быть застрахованы, в том числе обеспечена гражданская ответственность перед третьими лицами на сумму не менее 600 тыс. руб. Если страховая премия увеличивается, то это приводит и к увеличению лизинговых платежей. В случае потери или серьезного разрушения авто страховая компенсация выплачивается в пользу Europlan, в случае повреждения – в пользу «Делимобиль».

Полис страхования может оформляться как «Делимобиль», так и Europlan. Если полис страхования оформлялся «Делимобилем», то в случае утери или разрушения авто он выплачивает Europlan оставшиеся лизинговые платежи и получает авто в собственность. Если полис страхования оформлен на Europlan, то в случае утери или разрушения авто Europlan вычитает полученную страховую выплату из суммы планировавшихся и невыплаченных лизинговых платежей. Остаток от невыплаченных платежей «Делимобиль» доплачивает в пользу Europlan. Если же размер полученной Europlan страховой выплаты больше размера невыплаченных лизинговых платежей, то Europlan возвращает разницу в пользу «Делимобиля».