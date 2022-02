Apple пошла войной на режиссера из бывшего СССР за фильм «Человек-яблоко»

Apple хочет засудить украинского режиссера Василия Москаленко за сатирический фильм о супергероях Apple-Man. Лента никак не связана с компанией или ее продукцией, но юристы Apple считают иначе и намерены лишить товарный знак Apple-Man охраны, что позволит им запретить выход фильма в США под таким названием.

Apple перешла в наступление

Компания Apple вступила в судебную тяжбу с украинским режиссером Василием Москаленко за его фильм Apple-Man («Человек-яблоко»). Как пишет профильный ресурс 9to5Mac, Apple уверена, что одно только название фильма сильно вредит ее бренду, так как все могут подумать, что кинолента или связана с Apple, или одобрена ею.

На деле Apple-Man никакого отношения к компании, создавшей iPhone, не имеет, о чем Василий Москаленко заявил в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале AppleMan Movie, посвященном его фильму.

В своем иске Apple требует, чтобы тот отказался от юридической защиты товарного знака Apple-Man. Пока ее требования распространяются только на США.

Apple взяла новую цель

Если Москаленко уступит, или если суд встанет на сторону Apple, то у компании будут развязаны руки. Это даст ей возможность потребовать запрета использования словосочетания Apple-Man в названии фильма, а также в комиксах и любой другой продукции.

На момент публикации материала фильм Москаленко еще не попал в прокат. Режиссер предложил Apple посмотреть его до премьеры, чтобы убедиться, что он никак не связан с продукцией компании.

Юристам Apple не нравятся положительные супергерои

Серьезность намерений Apple отражена в объеме искового заявления, поданного в суд. Документ насчитывает почти 470 страниц, на которых юристы техногиганта во всех подробностях объяснили, в чем именно неправ режиссер, и почему ему не стоило назвать свою киноленту именно так.

Главный герой фильма

Между тем, Василий Москаленко снял не голливудский блокбастер, а небольшой фильм, представляющий собой сатиру на современных супергероев, популярность которых в последние годы искусно культивируется воротилами кинобизнеса. Главный герой творения Москаленко обладает единственной сверхспособностью – он может заставить яблоки, самые обычные яблоки, левитировать.

Трейлер Apple-Man

Бюджет фильма Москаленко составил всего $120 тыс. (9,18 млн руб. по курсу ЦБ на 1 февраля 2022 г.). Для сравнения, студия Marvel сняла «Мстители: финал» (Avengers: Endgame) за $356 млн.

Трейлер к своему фильму режиссер снял в 2020 г. буквально в своей квартире, находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Деньги на полнометражную ленту он собрал на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Фильм о яблоках

В ответ на требование Apple Василий Москаленко заявил, что иск гигантской корпорации – это «издевательство над торговой маркой». Он объяснил свое мнение тем, что в фильме ни разу не упоминается продукция Apple.

Обращение режиссера Apple-Man к Apple

Другими словами, Apple взбунтовалась против фильма о самом обычном фрукте, который можно приобрести в ближайшем сетевом магазине. Описание к фильму, опубликованное на крупнейшей в мире базе данных о кинолентах, гласит: «Apple-Man – это первый в мире фильм о здоровом образе жизни. Apple-Man как очень занимательный способ рассказать людям, как важен и крут здоровый образ жизни» (Apple-Man is the first healthy lifestyle superhero movie in the world. Apple-Man as a very entertaining way to tell people how important and how cool a healthy lifestyle is).

Москаленко выразил опасение, что судебные тяжбы могут оставить его без гроша. Он боится, что издержки на адвокатов могут лишить его всех денег, полученных за счет краудфандинга, и что Apple даже вынудит его удалить фильм.

Режиссер добавил, что он стремится решить вопрос мирным путем. «Я очень хочу договориться с Apple», – заявил он.

Очередь за McDonald’s

На 1 февраля 2022 г. творение украинского режиссера заставило пойти в суд только компанию Apple. Возможно, ее примеру захотят последовать и другие крупные американские компании, с ИТ-сферой никак не связанные.

Судя по трейлеру, главного злодея в фильме Apple-Man зовут «Доктор Бургермэн» (Doctor Burgerman). В ролике показано, что он умеет метать бургеры.

Доктор Бургермэн собственной персоной

Это может спровоцировать компании, занимающиеся фастфудом, тоже обратиться в суд. И хотя само по себе слово «бургер» не является охраняемым товарным знаком, оно присутствует в названии одной из известных в России и за рубежом сетей фастфуда. А в меню другой не менее известной сети есть блюдо под названием «Гамбургер», что является синонимом к слову «бургер».