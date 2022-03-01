Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи

Шведская компания Ericsson, еще недавно собиравшаяся локализовывать свое производство в России, приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок. По неофициальной информации, на аналогичный шаг пошел и производитель роутеров Mikrotik.

Ericsson приостанавливает поставки в Россию

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericcson приостановил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой внутреннее письмо от гендиректора компании Борже Эхолма (Borje Ekholm).

Причиной этого стали санкции, которые в последние дни ввели против России США и Евросоюз из-за начала спецоперации на Украине. В российском представительстве Ericsson подтвердили CNews приостановку поставки своей продукции в России: компания сейчас анализирует возможные последствия от вводимых санкций.

Крупнейшие игроки на рынке телекоммуникационного оборудования

По оценкам NeoAnalytics, в 2020 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования составлял 1,15 трлн руб., из которых 93% приходились на иностранных поставщиков.

Ericsson приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок

Лидерами рынка являются Ericsson, финская Nokia и китайский Huawei. Также на рынке представлены китайская ZTE, японская NEC и южнокорейская Samsung. Российское представительство Huawei отказалось от комментариев по вопросу санкций, российское представительство Nokia не ответило на вопрос.

Российские власти пытаются проводить политику импортозамещения в сфере телекоммуникационного оборудования. В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с 2023 г. российские сети сотовой связи четвертого поколения (4G, стандарт LTE) должны будут перейти на отечественное оборудование. Строительство сетей пятого поколения (5G) в единственно доступном пока для них миллиметровом диапазоне частот также возможно только на отечественном оборудовании.

В связи с этим зарубежные вендоры стали вести переговоры о локализации производства своего оборудования в России. Так, в 2021 г. Nokia договорилась с компанией Yadro (входит в состав «ИКС Холдинг») о запуске совместного производства в подмосковной Дубне. Ericsson, со своей стороны, вел аналогичные переговоры с GS Group, владеющей производственными мощностями в Калининградской области.

Проекты Ericsson в России

Ericsson в России активно сотрудничал с оператором «Мобильные телесистемы» (МТС). С 2019 г. стороны вместе запустили несколько десятков выделенных сотовых сетей по технологиям 4G/5G-ready для крупных корпоративных заказчиков, включая «Сибур», «Евраз», «Северсталь» и «Полиметалл».

В 2020 г. МТС подписала с Ericsson контракт на закупку оборудования и программного обеспечения для своей сети в Центральном округе. Газета «Коммерсант» оценивала сумму контракта в 10 млрд руб. МТС не стала комментировать последствия о приостановки сотрудничества с Ericcson.

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») ранее также сотрудничал с Ericsson, но в 2019 г. оператор решил заменить оборудование шведского производителя, использовавшееся в московской сети, на оборудование Huawei. Пресс-служба «Вымпелкома» не стала комментировать последствия от предпринимаемых Ericcson шагов. Так же поступили представители сотового оператора Tele2 («дочка» «Ростелекома»).

Пресс-служба «Мегафона» заявила, что действия Ericsson не отразятся на работе оператора, так как стороны в ближайшее время не планировали совместных проектов.