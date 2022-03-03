Oracle ушла из России. Власти США ее об этом не просили
Oracle объявила о приостановке своей деятельности на территории России в качестве своей реакции на спецоперацию в ДНР и ЛНР. Ее программное обеспечение используют многие представители крупного бизнеса, даже компании с господдержкой. В последние годы ее ПО все чаще заменяется на отечественные аналоги.
Пути России и Oracle разошлись
Компания Oracle прекратила свою работу в России. О своем решении она объявила в соцсети Twitter, замедляемой на территории России.
Oracle – американская компания, однако ее уход из России никак не связан с американскими санкциями на фоне конфликта России и Украины. В своем заявлении она написала, что делает это в знак поддержки Украины.
«От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру... корпорация Oracle уже приостановила все операции в России», – говорится в заявлении компании.
Следует отметить, что компания не стала размещать оповещение на своем официальном сайте. Более того, поста об уходе из России нет даже в ее собственном блоге в Twitter. Она сообщила это в комментариях в блоге министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Незадолго до публикации данного поста Федоров обратился к Oracle с просьбой остановить деятельность на территории России. Важный момент: аналогичную просьбу Федоров отправил еще и в немецкую компанию SAP – немецкую компанию – разработчика бизнес-программ, в первую очередь одноименной ERP-системы.
В своем посте об остановке операций в России Oracle обратилась и к Федорову, и к SAP. Последняя на 9:30 утра 3 марта 2022 г. по Москве об уходе из России не заявляла.
Другие участники обсуждения пишут, что теперь от России должна отвернуться еще и Microsoft.
На момент публикации материала не было известно, как Oracle поступит с уже подписанными контрактами – не исключено, что их реализация тоже будет приостановлена. Нет данных и о том, как долго компания собирается бойкотировать российский рынок. Редакция CNews обратилась к представителям Oracle с этими вопросами и ожидает ответа.
Плюс к этому, совершенно непонятно, почему столь крупная компания не стала размещать сообщение об уходе из России на своем официальном сайте или хотя бы в микроблоге, ограничившись лишь комментарием к посту украинского министра.
Ранее по просьбе все того же Михаила Федорова свои продажи в России свернула компания Apple.
Чем так важна Oracle
Компания Oracle одним из крупнейших по объемам выручки разработчиком программного обеспечения в мире. 2021 финансовый год, завершившийся для нее 31 мая 2021 г., Oracle закрыла с выручкой $40,48 млрд. Рост год к году составил 4%. Основой продукт компании – это система управления базами данных Oracle Database. Также с января 2010 г. она владеет языком программирования Java – она купила компанию Sun Microsystems, его непосредственного разработчика.
По итогам 2021 г. число клиентов компании достигло 430 тыс. Ее ПО используется в 175 странах мира.
В дополнение к своей СУБД и Java Oracle владеет собственной платформой разработки приложений Weblogic. Также в ее арсенале есть OEBS или Oracle E-Business Suite – комплекс прикладного ПО, включающий функциональные блоки ERP, CRM и PLM. Его продвижением Oracle занимается в с 80-х годов XX века.
Все было ожидаемо
Уход Oracle из России в марте 2022 г. – это реакция компании на спецоперацию России в Донецкой и Луганской народных республиках. То, что она поступит именно так, было вполне прогнозируемо.
В апреле 2014 г. после воссоединения России и Крыма многие российские банки попали под американские санкции. Как сообщал РБК, Oracle готовилась оставить эти банки, использовавшие ее ПО, без технической поддержки.
Однако на тот момент речи о полном прекращении операций Oracle в России не шло. Более того, на протяжении всего 2015 г. компания планомерно увеличивала штат своего центра разработки в Санкт-Петербурге.
Россия «подсела» на Oracle
В России по итогам 2020 г. выручка компании составила 6,26 млрд руб. По информации Tadviser, это 38-процентный рост в сравнении с показателями «доковидного» 2019 г., когда компания получила выручку в размере 4,5 млрд руб. В 2018 г. ее размер составлял 7,08 млрд руб.
Продукцию Oracle используют или использовали многие крупные российские компании, даже те, в числе акционеров которых есть российское государство. Например, в апреле 2016 г. Сбербанк закупил техподдержку Oracle на 428 млн руб. Также в начале 2015 г. Сбербанк заключил соглашение на поставку серверов Oracle на сумму $5,84 млрд.
В марте 2013 г. оператор связи МТС завершил крупнейшее на тот момент в СНГ внедрение разработок Oracle. Он закупил ERP Oracle e-Business Suite R12 более чем на 10 тыс. рабочих мест. В том же месяце оператор МГТС, много лет использовавший корпоративное ПО немецкой SAP, принял решение о переходе на Oracle.
Возможности софта Oracle в свое время оценил и Россельхозбанк. В феврале 2015 г. он приступил к внедрению Oracle Siebel CRM за сумму 157 млн руб.
Российский крупный бизнес годами закупал продукцию Oracle, даже несмотря на набирающую обороты госполитику отказа от иностранного ПО. Так, в 2018 г. на программы этой компании российские компании с госучастием, а также многие госструктуры заплатили Oracle свыше 13,3 млрд руб. В частности, ее продукцию купили Центробанк, Сбербанк, оператор связи «Ростелеком» и даже Федеральная налоговая служба России (ФНС).
Альтернативы есть
У ряда продуктов Oracle есть российские аналоги, переход на которые в стране начался задолго до событий февраля и марта 2022 г. В первую очередь это отечественная система управления базами данных Postgres Pro, созданная российской компанией Postgres Professional.
Основа отечественной Postgres Pro Enterprise – это PostgreSQL, реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков. Однако полностью российской данную СУБД считать все же нельзя, поскольку разработка PostgreSQL восходит к проекту Postgres, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США.
В 1994 г. в Postgres был добавлен интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом. Спустя еще два года ее переименовали в Postgres SQL, а затем в PostgreSQL.
Кто оценил возможности PostgreSQL
За последние несколько лет использовать Postgres Pro в своей работе вместо продукции иностранных разработчиков стали многие российские компании. Например, на нее в июне 2021 г. перешла Госсистема «Признание», до этого использовавшая ПО Microsoft. Это информсистема Рособрнадзора, через которую в России можно официально подтверждать зарубежное образование.
В августе 2021 г. авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», запланировала закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Компании требовалось 24 лицензии.
В мае 2021 г. в сторону Postgres Pro посмотрел и «Росатом». Он инициировал миграцию с СУБД Oracle всей своей финансовой ИТ-системы для учета своих казначейских операций. В ее контур входит свыше двухсот дочерних организаций госкорпорации.
В декабре 2020 г. оператор «Ростелеком» выделил почти 257 млн руб. на приобретение отечественного софтверного продукта Postgres Pro. Его представители заявили, что это не первый опыт использования в ней отечественной СУБД, однако это самая масштабная закупка оператором данного ПО.