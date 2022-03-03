CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Кадры
|

Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft

Знаменитый программист и сторонник свободного программного обеспечения Мигель де Икаса, последние шесть лет проведший в корпорации Microsoft, решил сменить род деятельности. ИТ-специалист, без которого не было бы проектов GNOME, Midnight Commander и Mono, устал от работы в крупных компаниях, ему захотелось побыть с детьми, а затем с головой окунуться в собственный бизнес, как в старые добрые времена.

Мигель уходит на покой

Скандально известный сторонник свободного программного обеспечения Мигель де Икаса (Miguel de Icaza) принял решение уволиться из Microsoft. Как заявил программист в разговоре с ZDNet, торопиться с дальнейшим трудоустройством он не планирует, рассчитывая провести время в кругу семьи.

Американец мексиканского происхождения Мигель де Икаса начал свою карьеру в структуре Microsoft в 2016 г. Именно тогда «гигант из Редмонда» приобрел софтверную компанию Xamarin, у истоков которой и стоял разработчик.

В последнее время Мигель занимался проектами в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с командой ONNX. Это открытая библиотека для построения нейронных сетей глубокого обучения. ONNX разрабатывается и поддерживается совместными усилиями Microsoft, Facebook и Amazon.

miguel-600.jpg
Мигель де Икаса соскучился по бизнесу

С тех пор, как бывший коллега Мигеля по Xamarin и Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), решивший «вернуться к корням», в ноябре 2021 г. покинул корпорацию, в профильных СМИ циркулировали слухи о возможном уходе Де Икасы. До смены места работы Фридман занимал должность главного исполнительного директора (CEO) входящего в нее Github, в ноябре 2021 г. Microsoft объявила о покупке крупнейшего в мире онлайн-сервиса для хранения и распространения исходного кода ИТ-проектов в 2018 г. Сумма сделки составила $7,5 млрд.

Возвращение к корням

На вопрос ZDNet о планах на ближайшее будущее ИТ-специалист ответил, что собирается «отдохнуть, пока дети ходят в школу», а затем провести вместе с ними отпуск.

С дальнейшей карьерой Мигель еще не определился.

«Будучи частью отрасли ИТ, чувствуешь себя ребенком в кондитерской лавке – вокруг столько событий и возможностей, – поясняет Де Икаса. – Поэтому хочу какое-то время посвятить дегустации ассортимента конфет, чтобы понять, какими из них стоит закупиться».

По словам программиста, с вероятностью 99% он вернется к предпринимательской деятельности и займется развитием какого-нибудь стартапа.

«Если б мне хотелось работать в крупной компании, я бы остался в Microsoft. Там замечательно, – отмечает разработчик. – Я многому научился, это все здорово, но я скучаю по миру стартапов, по созданию и управлению командой – тому, чем я не занимался здесь [в Microsoft], на этой должности».

Переход Xamarin в собственность Microsoft

Впервые сведения о планах Microsoft по приобретению Xamarin появились в 2014 г. Однако официально о сделке было объявлено лишь в начале 2016 г. Ее размер стороны не разглашали.

Xamarin была основана в 2011 г. Мигелем де Икасой и Нэтом Фридманом. Проект занимался разработкой инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений на языке C# под Microsoft .NET. Предложенный стартапом подход «позволил применить все возможности .NET и использовать единый программный код для разработки приложений при работе на iOS, Android и Windows, сохраняя при этом общий опыт использования на каждой из платформ».

Репутация Мигеля и его вклад в развитие СПО

Мигель де Икаса считается весьма значимой и в то же время противоречивой фигурой в сообществе сторонников свободного программного обеспечения (СПО). В разное время программист как удостаивался наград от Фонда свободного ПО (Free Software Foundation, FSF), так и критики со стороны участников сообщества СПО. В частности, известный своей эксцентричностью евангелист СПО Ричард Столман (Richard Stallman) однажды (в 2009 г.) охарактеризовал Де Икасу как предателя сообщества СПО за поддержку открытых технологий Microsoft, которая в те времена отнюдь не отличалась большой любовью к свободному софту.

Один из первых проектов Мигеля – двухпанельный файловый менеджер Midnight Commander. Это Linux-аналог широко известной утилиты Norton Commander (DOS), созданный разработчиком в 1994 г. и поддерживаемый до сих пор.

Де Икаса является соавтором GNOME – свободной среды рабочего стола для Unix-подобных операционных систем. Мигель вместе с Федерико Меной (Federico Mena) в 1997 г. начал разработку альтернативы доминирующему на рынке окружению KDE. Программа для редактирования электронных таблиц Gnumeric из состава ПО GNOME также создана Де Икасой.

В 1999 г. Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали софтверную компанию Helix Code, которая в 2001 г. сменила название на Ximian и анонсировала проект Mono. В рамках данного проекта была создана реализация платформы Microsoft .NET для Linux и других Unix-подобных операционных систем. В 2003 г. Novell купила Ximian, а Де Икаса стал вице-президентом компании. Сама же Novell в 2010 г. отошла малоизвестной ИТ-компании Attachmate, а проекты Mono для Android и MonoTouch были заброшены.

В 2011 г. Де Икаса решил возобновить работы по данному направлению в рамках новой компании – Xamarin.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин

После публикации CNews «Газпром» отменил свою грандиозную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК

Российский «убийца» Zoom приглашает на вебинар об импортозамещении ВКС

SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022