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Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию

Латвийский производитель маршрутизаторов Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Продукция Mikrotik пользуется спросом в корпоративном и частном секторе благодаря ее низкой стоимости.

Mikrotik отключился от России и Белоруссии

Латвийский производитель маршрутизаторов и беспроводного оборудования Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом CNews заявил представитель компании Мартин Кенгис (Martin Kengis).

Ранее Telegram-канал «За телеком» публиковал письмо от Mikrotik, согласно которому компания в настоящее время компания не будет принимать новых заказов от клиентов из России и Белоруссии. Эта ситуация связана с событиями на Украине.

Продукция компании Mikrotik

Компания Mikrotik была основана в 1996 г., в ней работает 280 человек. Основной продукт компании - маршрутизаторы RouterBoard. Они работают под управлением разработанной компанией операционной системы RouterOS, базирующейся на базе Linux.

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Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию

Mikrotik известен как производитель дешевых коммутаторов и маршрутизаторов, объясняет CNews источник на рынке. Другой собеседник издания добавляет, что продукцией компании пользуются и в корпоративном сегменте, и в частном секторе, и операторы связи.

Успехи и неудачи Mikrotik

Mikrotik принимал участие в реализации национальных программ по обеспечению доступа в интернет на территории ряда развивающихся стран. Такие проекты были реализованы в Мали и Буркина-Фасо. В бразильском муниципалитете Пирипири оборудование Mikrotik использовалось для организации инфраструктуры свободного доступа в интернет, а в Уругвае - для разворачивания общенациональной беспроводной сети.

В оборудовании Mikrotik эпизодически обнаруживаются уязвимости. Так, в 2021 г. появился ботнет Meris, организованный на основе зараженных устройств компании. В 2015 г. был обнаружен троян Upatre, действовавший на базе взломанных устройств Mikrotik и Ubiquiti.

Какие производители телекоммуникационного оборудования приостановили работу с Россией

В последние дни западные технологические компании объявляют о приостановке сотрудничества с Россией. Так, в частности, поступили два крупных производителя телекоммуникационного оборудования: шведский Ericsson и финская Nokia. Впрочем, третий крупный участник рынка - китайская Huawei - об ограничениях, связанных с Россией, не объявлял.

Игорь Королев

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