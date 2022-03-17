Россия начинает строить собственные электромобили с отечественными аккумуляторами

«Автотор» совместно с Минпромторга и Росатомом собирается локализовать в России производство электромобилей. Они будут собираться в Калининграде и комплектоваться аккумуляторами российской сборки. Выпуск первой партии назначен на 2023 г., а полностью завершить процесс локализации планируется к 2030 г.

России нужны отечественные электромобили

Холдинг «Автотор» начал готовиться к выпуску пилотной партии электромобилей с аккумуляторами российского производства. По информации российского Минпромторга, конвейер калининградского холдинга будет запущен в 2023 г. Более точная дата не установлена.

Как пишет ТАСС, выпуском батарей для будущих электромобилей займется отечественная компания «Рэнера». Она входит в топливную компанию «ТВЭЛ», подконтрольную «Росатому». Это станет одним из первых этапов по полной локализации производства электромобилей на территории России. Завершить этот процесс «Автотор» планирует не позднее 2030 г.

Возможно, через несколько лет россияне пересядут на электромобили с надписью «Сделано в России»

Следует отметить, что на фоне спецоперации в ЛНР и ДНР Россия попала под многочисленные санкции со стороны иностранных государств, преимущественно западных. В число ограничений со стороны США вошел запрет на поставки в Россию электромобилей. Американская Tesla является одним из ключевых игроков на международном рынке электромобилей, но в России свое представительство она так и не открыла. Между тем, ее Model S, Model 3 и Model X в сравнительно больших количествах встречаются на российских дорогах.

На уровне государства

План по локализации производства электрокаров в Калининградской области – это часть соглашения, подписанного 17 марта 2022 г. Минпромторгом, «Росатомом» и «Автотором», а также правительством Калининградской области. Оно подразумевает взаимодействие всех участвующих в нем сторон в развитии экологического транспорта на территории области.

Соглашение включает, помимо прочего, организацию выпуска и электромобилей, и их системы питания – российских тяговых аккумуляторов, их модулей и ячеек.

По информации Минпромторга, план будет реализован в три основных этапа. Первый – это упомянутое пилотное производство электрокаров в 2023 г., и в него же входит освоение производства зарядных станций.

Санкционная (теперь уже) Tesla Model S на российских дорогах

Второй этап рассчитан до 2025 г. За это время необходимо будет заняться расширением модельного ряда выпускаемых электромобилей, а также локализацией его комплектующих.

Наконец, третий этап (до 2030 г.), подразумевает наращивание объема выпуска электротранспорта. Попутно участники соглашения должны будут полностью локализовать производство электромобилей.

Данное соглашение был подписано с целью реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России до 2030 г.

«Росатом» готов действовать

Подконтрольная «Росатому» компания «Рэнера» уже заявила о планах по реализации своих задач, прописанных в условиях соглашения. В частности, она намерена возвести на территории Калининградской области завод, где будет заниматься производством литий-ионных ячеек и полноценных аккумуляторных батарей для электрокаров «Автотора».

Где именно будет построен завод, когда начнется его строительство – информации нет. Однако уже известно, что он должен заработать в 2025 г. и выйти на суммарную выпускаемую мощность в пределах 4 ГВтч в год.

По прогнозам Минпромторга, российские аккумуляторы, которые «Рэнера» планирует собирать на своем будущем калининградском заводе, будут использоваться далеко не только в электротранспорте. «Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике. Также предприятие будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки», – сообщили представители министерства.

Дальше планов дело не движется

В России очень многие компании и концерны, в том числе и с госучастием, намерены наладить выпуск отечественных электромобилей. Однако на середину марта 2022 г. серийно выпускаемого российского легкового автомобиля не существовало.

В сторону легковых электрокаров смотрит, в частности, автозавод «КамАЗ». Автомобиль под названием «Кама-1», по размерам и пропорциям подозрительно напоминающий «Оку», был готов к производству еще в ноябре 2020 г. и должен был поступить в продажу в 2021 г. Однако в январе 2022 г. его выпуск был перенесен на 2024-2025 гг.

Электрический «наследник» «Оки»

В декабре 2021 г. о планах по выпуску электрического полноразмерного 4,5-метрового кроссовера заявил концерн «Алмаз-Антей», специализирующийся на выпуске военной техники, в частности, систем ПВО и ПРО, и на 100% принадлежащий государству. Для него это будет первый электромобиль и в целом первая машина гражданского назначения. Сроки начала производства не назначены.

В ноябре 2021 г. CNews писал, что над своим новым электрокаром работает концерн «Калашников», производитель оружия. У него уже есть опыт в разработке машин на электротяге, но комфортными и вместительными их назвать никак нельзя. К тому же, вместо привычных четырех колес электромобиль «Калашникова» оснащается лишь тремя.

Современный электромобиль в понимании «Калашникова»

Разработку собственных электромобилей ведут и менее крупные компании, например, ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом»). Она на протяжении многих лет трудится над трехдверным электромобилем City Modul 1, который пока еще не поступил в продажу. CNews рассказывал о нем в начале сентября 2020 г.

С другой стороны, в России есть отечественный коммерческий электротранспорт. Еще в конце сентября 2020 г. завод ГАЗ собрал первые экземпляры коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.