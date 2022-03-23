Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом

В России появится бренд электромобилей Evolute, производство которых при участии Минпромторга начнется в Липецкой области. В серию войдут седан, минивэн и три модели самого популярного класса – кроссоверов. В проект будет инвестировано свыше 13 млрд руб.

Россия переходит с бензина на электричество

В России будет налажено массовое производство электромобилей, пишет аналитическое агентство «Автостат». Его развернет компания «Моторинвест», которая намерена вложить в него свыше 13 млрд руб. за 11 лет.

Производство будет реализовано в рамках специального инвестиционного контракта, который «Моторинвест» подписала с властями Липецкой области и российским Минпромторгом. Автомобили будут выпускаться под новым брендом Evolute.

В планы «Моторинвеста» входит запуск целой линейки электромобилей. Она будет состоять из пяти моделей, три из которых – это кроссоверы различных классов. К ним присоединятся седан и минивэн, а вот хэтчбеков, как и мини-каров, в серии пока не ожидается.

Масштабный замысел

За время реализации контракта «Моторинвест» намерена собрать свыше 242 тыс. автомобилей на электротяге. Пока речь идет именно о полноценных электрокарах, без дополнительных двигателей внутреннего сгорания.

Вероятно, в модельном ряду Evolute будет представлен и полноразмерный кроссовер

Планируется, что за весь период работы над проектом уровень локализации производства достигнет 5000 баллов. Машины, которые будет выпускать «Моторинвест», получат силовые агрегаты мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 510 кВт (693 л.с.). Работать они будут от аккумуляторов емкостью от 53 до 88 кВтч в зависимости от модификации. Дальность хода будущих российских электромобилей составит от 200 до 700 км.

На момент публикации материала какие-либо иные подробности об электрокарах известны не были. Также не раскрывались ни точная дата начала продаж, ни концепт-арты будущих моделей.

Выпускаться машины будут на территории Липецкой области, на что указывает и присутствие ее руководства в числе участников специнвестконтракта. Как пишет «Автостат», в процессе реализации контракта в области будет создано около 2000 рабочих мест.

Почему именно «Моторинвест»

Компания «Моторинвест» будет участвовать в реализации столь масштабного проекта в результате своей победы в тендере на заключение специнвестконтракта, итоги которого Минпромторг подвело в феврале 2022 г. «Моторинвест» была одним из победителей конкурса.

Компания основана в апреле 2011 г. в деревне Гребенкино Липецкой области с уставным капиталом 10 тыс. руб. На момент публикации материала, по данным ЕГРЮЛ, ее владельцами были Федор Кунаков (доля 99,9%) и Андрей Резников (0,1%), а пост гендиректора занимал Александр Лапин.

Согласно госплану

Строительство завода по выпуску электромобилей Evolute в Липецкой области – это часть госконцепции по развитию производства и использования электрокаров, рассчитанной до 2030 г. Она была разработана Минпромторгом при участии Минэкономразвития и утверждена в августе 2021 г.

Сама концепция поделена на два этапа, первый из которых уже идет и завершится к 2024 г. За это время в стране должна быть подготовлена основная база для массового выпуска машин с электромоторами. За этот период с российских конвейеров должны сойти как минимум 25 тыс. таких автомобилей, а также обязаны появиться не меньше 9000 зарядных станций.

Второй этап запланирован на 2025-2030 гг. К концу этого периода объем выпуска электромобилей должен составить 10% от общего числа производимых машин в стране. Также к 2030 г. численность зарядных станций должна превысить 72 тыс. по всей стране, из которых не мене 28 тыс. должны поддерживать быструю зарядку мощностью 150 кВт.

Свою сеть электрозарядок, как сообщал CNews, собирается развивать Константин Борисов. Это сын российского вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность и оборонно-промышленный комплекс. В период с января по ноябрь 2020 г. он отвечал еще и за российский топливно-энергетический комплекс. Также под контролем Борисова находятся вопросы, связанные с развитием отечественной радиоэлектронной промышленности.

Спрос есть, но нет предложения

В России на 23 марта 2022 г. не существовало производства отечественных электромобилей. Различные компании, автозаводы и даже военные концерны («Алмаз-Антей» и «Калашников») пытаются открыть для себя эту нишу, но пока все тщетно. Получилось лишь у автозавода ГАЗ, но в его случае речь не о легковых, а о коммерческих электромобилях.

Электромобиль «Кама-1», созданный при участии « КамАЗа », но в производство не пущенный

Между тем, интерес у россиян к электромобилям постоянно растет. Например, за весь 2021 г. в стране было продано 9070 подержанных электромобилей, а это на 69% больше, чем в 2020 г. (данные «Автостата»).

Первое место в рейтинге с долей 77% заняла японская Nissan и ее хэтчбеки Leaf. В 2021 г. их было продано почти 6980 шт. – на 43% больше, чем годом ранее. Второе место удерживает американская Tesla, за ней следует немецкая BMW.

Продажи новых электромобилей в России тоже растут. Так, в феврале 2022 г. россияне приобрели в 3,8 раза больше электромобилей, чем годом ранее.

Пока что в России нет не только массового рынка электромобилей, но и достаточного количества зарядок для них

В общей сложности в стране за февраль 2022 г. было продано 290 новых электрокаров. На первом месте Tesla (151 автомобиль), затем идет немецкая Porsche (48 машин), а «бронзу» получила немецкая Audi (31 шт.). Бренд JAC из Китая удержался на четвертой строчке – 19 проданных машин, что в 9,5 раза больше показателей февраля 2021 г.

Конкуренты не дремлют

Выпускать отечественные электромобили собирается не только «Моторинвест». Аналогичные планы имеются и у концерна «Автотор», притом реализовать их он хочет, как и «Моторинвест», при содействии Минпромторга.

В проекте также участвует Росатом. Производство будет налажено в Калининградской области. Первый электромобиль сойдет с конвейера в 2023 г. а полностью завершить процесс локализации производства планируется к 2030 г.

Как и в случае с «Моторинвестом», «Автотор» пока что находится на начальном этапе реализации задуманного, но в отличие от проекта из Липецкой области, у него нет ни списка моделей, ни их технических характеристик.