Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации

В марте 2022 г. HeadHunter опубликовал 70 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных должностей. Среди них — cтарший QA-инженер с зарплатой от 3 тыс. евро, ИТ-директор с зарплатой от $6 тыс. и старший Blockchain-архитектор, который может зарабатывать до 1 млн руб. в месяц.

ИТ-вакансии марта

В марте 2022 г. сервис по поиску работы HeadHunter представил 70 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Из них почти 29 тыс. предложений составляют вакансии в области программирования и разработки, более 9 тыс. — в аналитике и более 5 тыс. — для специалистов технической поддержки. Около 16 тыс. вакансий предполагают удаленную работу, и более 3 тыс. предусматривают гибкий график.

В тройку лидеров по числу открытых вакансий вошли Москва (более 29 тыс.), Санкт-Петербург (9,8 тыс.) и Свердловская область, насчитывающая более 2,4 тыс. предложений.

Число вакансий в российской ИТ-отрасли за последний месяц сократилось на 25%. «Динамика ИТ-вакансий в марте 2022 г. находится в тренде общего снижения объема открытых вакансий в России, — рассказали CNews представители HeadHunter. — Так, за последнюю неделю марта 2022 г. число открытых вакансий сократилось на 24,6% по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля 2022 г. Падение числа ИТ-вакансий за этот же период также составило 25%».

По сути, представленный новый рейтинг отражает картину на рынке, сформировавшуюся после начала спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 г.



Разработчик Python

Стартап Checklens.ai ищет разработчика на Python, которому предстоит заниматься созданием платформы и backend-сервисов, поддержкой пайплайнов по обработке потокового видео моделями, а также разработкой сервисов мониторинга и аналитики. Работодатель готов рассмотреть кандидатов с опытом разработки на Python 3.6+ от двух лет с одним из фреймворков (Django/ Flask/ FastAPI), а также с опытом работы с PostgreSQL. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 3,5 тыс. до 5 тыс. евро на руки (от 329,2 тыс. руб. до 470,3 тыс. руб. (по курсу ЦБ на 5 апреля 2022 г.). Вакансия в Москве.

Старший QA-инженер

Разработчик ПО Bringo ищет старшего QA-инженера, в обязанности которого будет входить работа в сотрудничестве с менеджерами проектов и разработчиками, Smoke и регрессионное тестирование, автоматизация инфраструктурных, интеграционных, функциональных и API-тестов, а также подготовка тестовой документации. От кандидата требуется знание стандартов и методов тестирования ПО, опыт проектирования и выполнения тест-кейсов, а также практические навыки тестирования REST/SOAP-сервисов. Зарплата на данной позиции составляет от 3 тыс. до 4 тыс. евро на руки (от 282,2 тыс. руб. до 376,3 тыс. руб.). Вакансия в Москве.

HeadHunter составил ТОП-10 вакансий марта 2022 года

Go-разработчик

Компания Inguru в поисках back-end Go-разработчика, которому предстоит участвовать в создании и развитии серверной части приложений, мобильных приложений (iOS, Android), а также заниматься интеграцией с внешними сервисами. От кандидатов, претендующих на должность, потребуется отличное знание Golang и опыт работы с ним от двух лет, уверенное знание принципов объектно-ориентированного программирования и основных шаблонов проектирования, а также умение оценивать сроки и тщательно планировать свою работу. Заработная плата от 300 тыс. руб. до 450 тыс. руб. на руки. Вакансия в Москве.

Старший DevOps-инженер

Стартап Truv ищет в свою команду старшего DevOps-инженера на удаленный формат работы. Среди основных обязанностей — проектирование, разработка и поддержка облачной инфраструктуры, совершенствование конвейеров CI/CD, а также разработка систем мониторинга/оповещения. Потребуется уверенное знание AWS, пять лет опыта работы, а также хорошее знание инструментов IaS, таких как Terraform и Ansible. Кандидат может рассчитывать на зарплату от $5 тыс. до $12 тыс. на руки (от 419,2 тыс. руб. до 1 млн руб.).

Ведущий Blockchain-разработчик

Team Horizon находится в поисках ведущего Blockchain-разработчика, который знаком с протоколами web3, имеет опыт написания и рецензирования смарт-контрактов solidity, а также умеет писать конвейеры CI, которые самостоятельно тестируют и собирают код. Новый сотрудник будет разрабатывать основные блокчейн-узлы и смарт-контракты, реализующие принципы основной сети. Зарплата на данной позиции составляет от $7 тыс. до $10 тыс. на руки (от 586,9 тыс. руб. до 838,4 тыс. руб.). Вакансия в Москве.

Senior Backend-Metaverse Skynet BigData-TechLead

Компания Block A приглашает кандидатов на должность Metaverse Skynet BigData-TechLead, который будет заниматься разработкой бэкенда Meta Skynet и управлением командой. Заработная плата от $7 тыс. на руки (от 586,9 тыс. руб.). Вакансия в Москве.

Старший Blockchain-архитектор

«КСК эксперт» ищет старшего архитектора с опытом от трех-пяти лет в сфере блокчейн-технологий. Основные обязанности — разработка на блокчейне, разработка смарт-контрактов, а также проектирование системы. От кандидата потребуется опыт работы и умение создавать смарт-контракты на платформе, тестирование и аудит смарт-контрактов, опыт работы с Git, Polygon, а также опыт разработки на Solidity, Vyper. Зарплата на данной позиции составляет от 400 тыс. руб. до 1,15 млн руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.

Full Stack разработчик

Компания Progressive Mind ищет разработчика с развитыми навыками бек и фронт (symfony/react), а также владеющего разговорным английским. Новый сотрудник будет принимать участие в разработке архитектуры веб-приложений, заниматься проектированием и разработкой архитектуры модулей продукта, а также масштабированием архитектуры проекта по мере роста нагрузки и функциональности. Работодателю важен опыт коммерческой разработки от трех лет, умение писать и оптимизировать сложные запросы, а также отличное владение symfony и react. Зарплата на данной позиции составляет от $7 тыс. до $8 тыс. (от 586,9 тыс. руб. до 670,7 тыс. руб.). Вакансия в Москве.

Заместитель ИТ-директора/ИТ-директор

Международная FinTech-компания AMarkets ищет заместителя ИТ-директора/ИТ-директора для решения сложных задач в построении и развитии международной компании. Среди задач будущего сотрудника — участие в разработке и реализации ИТ-стратегии компании, обеспечение полного цикла разработки продуктов, а также управление несколькими продуктами в стадии реализации. От кандидата требуется опыт работы в сфере информационных технологий, в том числе на руководящей должности (TeamLeader, Project manager, Deputy of CTO, CTO) не менее двух лет. Заработная плата от $6 тыс. на руки (от 503 тыс. руб.). Вакансия в Подгорице (Черногория).

С++ TeamLead

Gara.Capital приглашает в свою команду на позицию С++ TeamLead. Будущему сотруднику предстоит заниматься разработкой, поддержкой и развитием компонентов распределенной высоконагруженной системы, а также дизайном и внедрением продвинутых решений для трейдинговой платформы. Важно обладать опытом разработки С++ от четырех лет, опытом работы с многопоточным и асинхронным кодом от четырех лет, а также глубоким пониманием алгоритмов и структур данных. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб. на руки. Вакансия в Москве.