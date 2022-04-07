Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения

Компания Comindware предлагает решение для контроля за расходами. Оно называется «Comindware Управление Закупками» и призвано снизить влияние человеческого фактора, а также улучшить работу отдела снабжения.



Компания Comindware выпустила новое готовое к использованию решение, «Comindware Управление Закупками», которое обеспечивает жесткий контроль за расходами компании, снижает влияние человеческого фактора при проведении операций, а также делает прозрачной работу отделов снабжения.

Процессы для эффективных закупок и учета



Решение для управления закупками создано на базе Comindware Business Application Platform — современной Low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. Продукт входит в реестр отечественного ПО, базируется на СУБД российского происхождения и помогает решать задачи автоматизации любого масштаба.

Comindware Управление Закупками» позволяет проводить прозрачные и эффективные закупки

При разработке «Comindware Управление Закупками» был использован десятилетний опыт, полученный благодаря реализации SRM-проектов (Supplier Relationship Management). Решение автоматически координирует действия всех участников закупок, включая поставщиков, и задает управляемый порядок действий для всех пользователей. Все задачи заранее продуманы на уровне бизнес-логики, что исключает любые отклонения от заданных правил. За счет этого компания полностью контролирует свои цепочки поставок на участке от поставщиков до склада.

Ключевые преимущества решения для управления закупками



Для отдела закупок:

визуальный редактор маршрутов согласования;

большое количество настроек интерфейса;

назначение задач для совместной работы;

автоматизированный контроль сроков;

решение управление закупками для поставщиков.





Для поставщиков:

готовая система регистрации и проверки контрагентов;

онлайн портал поставщиков для доступа к торгам;

удобная система проведения торгов и конкурсов;

автоматическая рассылка по шаблонам;

автоматическая рассылка по шаблонам; решение управление закупками для руководителей.





Для руководителей:

полный контроль результатов работы сотрудников;

прозрачность и управляемость процесса от начала до конца;

исключение нецелевых трат на программном уровне;

сохранение гибкости при корректировке процесса.

Инструменты для управления закупками



«Comindware Управление Закупками» поддерживает пять этапов закупочного цикла — «Планирование», «Подготовка к закупке», «Проведение закупок», «Контрактование» и «Поставка». Для каждого из этих этапов разработаны инструменты, которые можно гибко настроить силами пользователя без навыков программирования.

Маршруты электронного документооборота:

История согласований документов;

Экспорт данных в отчеты и файлы;

Электронная площадка для проведения торгов;

Электронная площадка для проведения торгов; Онлайн портал для взаимодействия с контрагентами;

Автоматическая e-mail рассылка.





Решение создано таким образом, чтобы его можно было запустить в работу за один-два дня, но настройки бизнес-процессов настолько гибкие, что не ограничивают компании в выборе бизнес-логике. Настроить можно все, включая интеграции с внешними системами, SLA, элементы интерфейса, справочники, бизнес-процессы каждого из этапов и многое другое.

С прицелом на масштабирование



При разработке «Comindware Управление Закупками» учтен опыт, полученный при реализации программ поэтапного импортозамещения в условиях крупных компаний. В результате новое решение предоставляет доступ к Low-code инструментам, унаследованным от Comindware Business Application Platform. В дальнейшем их можно использовать для автоматизации других бизнес-процессов и постепенно масштабировать продукт с учетом новых задач и потребностей. Решение подойдет компаниям, как для первичной автоматизации закупок, так и для замены других SRM-решений, включая Oracle Procurement, SAP SRM, SAP Ariba и Coupa.

«Comindware Управление Закупками» позволяет проводить прозрачные и эффективные закупки. Чтобы получить демо-доступ к продукту, нужно оставить заявку на сайте Comindware.