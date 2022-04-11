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Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении

Американский разработчик графических процессоров Nvidia откроет офис и построит исследовательский центр в Армении для сотен ИТ-специалистов. В начале марта 2022 г. представитель компании сообщил о прекращении продаж продукции Nvidia в России. На данный момент официального заявления компания на этот счет так и не сделала. В Москве есть офис Nvidia, о прекращении работы которого пока также не сообщалось.

Nvidia в Армении

Американская компания — разработчик видеокарт Nvidia — открывает офис и построит научно-исследовательский центр в Армении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян на своей странице в Facebook.

Новый офис Nvidia откроется в Ереване, столице государства. Армянское отделение возглавит Рев Лебаредян, вице-президент Omniverse Simulation Technologies.

Возможное сотрудничество с компанией обсуждалось еще в 2019 г., когда делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетила штаб-квартиру Nvidia в Кремниевой долине.

Как Nvidia ушла из России

В начале марта 2022 г. Nvidia отказалась работать на российском рынке и объявила о приостановке своего бизнеса в нашей стране. Об этом сообщил представитель компании в интервью американскому профильному изданию PC Mag. Примерно в то же время остановили поставки в Россию своих процессоров и видеокарт AMD и Intel.

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Nvidia сначала ушла из России, теперь открывает офис в Армении

Пока не уточняется, о чем именно идет речь, и на какой срок Nvidia покидает Россию. Также официально не сообщалось и о причинах такого решения. На момент публикации данного материала заявления о прекращении работы не было опубликовано ни на российском, ни на американском сайте компании.

Отток персонала из России

У компании Nvidia есть офис в Москве. На данный момент нет информации о приостановке его работы. При этом на сервисе по поиску работы HeadHunter 10 апреля 2022 г. были опубликованы четыре вакансии в московский офис компании.

В Telegram-канале представителя МЦСТ Максима Горшенина сообщается о том, что исследовательский центр в Армении примет сотни инженеров. «Примерно столько же работало до этого в московском офисе», — пишет он.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 2022 г. страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере информационных технологий, и в дальнейшем число иммигрантов будет расти. По прогнозам РАЭК, в апреле 2022 г. из страны уедут еще 70-100 тыс. айтишников.

В то же время, Правительство России сейчас предпринимает всевозможные меры, чтобы удержать ИТ-специалистов в стране. В начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале действия в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Одним из главных пунктов в нем стала отсрочка от армии, предоставляемая сотрудникам ИТ-компаний.

Кристина Холупова

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