Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

Binance может быть тайно связана с ФСБ и с другими госструктурами. На это указывают сведения, предоставленные Reuters. Представители самой биржи не спешат опровергать догадки агентства. Не исключено, что такое сотрудничество может подразумевать раскрытие персональных данных пользователей Binance. В других странах биржа на подобные «сделки» с государством идти не торопится.

Binance и ФСБ

Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информации агентства, Служба интересовалась, помимо прочего, их именами и адресами, мотивируя это тем, что все эти сведения могут ей в борьбе с преступностью.

Эти встречи совпали по времени с попытками Росфинмониторинга отследить криптовалютные транзакции в структурах Алексея Навального (признаны Минюстом России иностранными агентами, Навальный признан Росфинмониторингом террористом), которые, по информации агентства, исчислялись миллионами долларов. Источники Reuters утверждают, что, глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить Росфинмониторингу необходимую информацию о пользователях. Со слов собеседников агентства, выбора ему не предоставили. Сам Костарев от комментариев Reuters отказался.

Отметим, что в конце апреля 2022 г. Binance ограничила всем россиянам, имеющим на счетах свыше 10 тыс. евро, доступ к своей платформе. Все такие кошельки были ограничены в работе и переведены в режим «только для вывода средств».

Binance интересуется Россией

По информации агентства, Binance была (и не исключено, что все еще остается) заинтересована в сотрудничестве с российскими властями. Встреча ФСБ с ее представителями была частью закулисных усилий руководства биржи по налаживанию связей с российскими государственными органами, поскольку она стремилась стимулировать свой растущий бизнес в стране.

Binance пытается и санкции соблюдать, и с российскими властями связи не растерять

Об этом Reuters сообщили более 10 человек, в той или иной степени осведомленные о деятельности криптобиржи на территории России. Это и экс-сотрудники Binance, и ее бывшие деловые партнеры.

По прошествии двух месяцев с начала спецоперации Binance продолжает работать в России, хотя и постепенно ограничивает возможности своих российских пользователей. Многие ее прямые конкуренты за это время успели свернуть свой российский бизнес. Так поступила, к примеру, биржа EXMO.com. Ее представители заявили, что больше биржа не будет обслуживать российских и белорусских клиентов, и что она продает свой бизнес в России.

Объемы торгов Binance в России резко выросли с начала спецоперации. Это связано даже не столько с самой биржей, а с тем, что россияне обратились к криптовалюте, чтобы защитить свои активы от западных санкций и девальвации рубля.

В то же время, со слов представителей юридического отдела Binance, «активное взаимодействие с российским правительством» в настоящее время прекращено из-за спецоперации, пишет Reuters.

Binance попросили «приземлиться»

В начале февраля 2022 г. российские власти утвердили концепцию развития отечественного рынка криптовалют, в основе которой лежат идеи Министерства финансов. Помимо прочего, документ предлагает «приземлить» в России иностранные криптобиржи, то есть заставить их открыть представительства в стране и реализовать техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками.

Reuters со ссылкой на Глеба Костарева пишет, что в соответствии с этим документом Binance договорилась с Росфинмониторингом о создании своего местного подразделения в России, Через него российские власти смогли бы запрашивать данные клиентов.

Другие представители биржи все это отрицают. На вопрос агентства, приступила ли Binance к созданию этого местного подразделения, они ответили: «Если в будущем мы рассмотрим возможность создания местного подразделения в России, Binance никогда не будет делиться данными без законного запроса правоохранительных органов».

Отвечая на вопросы Reuters, сотрудники Binance заявили, что до спецоперации руководство биржи поддерживало российское законодательство, которое внесло бы ясность в регулирование криптовалют. Но конфликт с Украиной и санкции Запада в отношении многих российских банков сделали «практически невозможным для какой-либо платформы инициировать или рассматривать планы на будущее в регионе», добавили они.

Отметим, что в феврале 2022 г. Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщала биржа. «Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», – указывалось в сообщении. Вступление биржи в АБР было продиктовано стремлением обеспечить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Нетипичное поведение

Примечательно, что готовность Binance сотрудничать с российскими госорганами, будь то Росфинмониториг или ФСБ, о котором пишет Reuters, резко контрастирует с поведением биржи в других странах. По информации агентства, национальные регуляторы некоторых других стран неоднократно обвиняли биржу в сокрытии информации.

Например, в августе 2021 г. британский регулятор заявил, что подразделение Binance в Великобритании «не может эффективно контролироваться» после того, как оно отказалось отвечать на вопросы о своем глобальном бизнесе. Регулятор Лихтенштейна в отчете за 2020 г. написал, что отношения Binance с этим органом были «непрозрачными», поскольку он отказался предоставлять финансовую информацию по запросу. Также в 2019 г. Binance отказалась от планов по получению лицензии для работы на Мальте из-за опасений основателя и гендиректора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) по поводу требуемого уровня раскрытия финансовой информации.

Как Binance пришла в Россию

Биржа Binance была основана Чжао в 2017 г. Сам Чжао впервые посетил Россию в качестве генерального директора Binance в октябре 2019 г. А годом ранее в своем блоге биржа обратила внимание на «гиперактивное» российское криптосообщество.

Binance нацелилась на Россию для расширения своего присутствия на мировой арене. Биржа заключила партнерское соглашение с платежной компанией Advcash из Белиза, чтобы пользователи могли вносить и снимать рубли с помощью банковских карт. Представители Advcash сообщили Reuters, что это партнерство все еще активно, несмотря на антироссийские санкции.

Binance постепенно заняла доминирующую долю российского крипторынка. К середине 2021 г. объемы торгов Binance в России сделали ее вторым по величине рынком биржи в мире после Китая, в том числе среди крупных клиентов, которые торгуют большими объемами криптовалюты.

Через шесть дней с начала спецоперации Binance пережила взрывной рост торговли рублем из-за иностранных санкций и ограничений российских властей на снятие иностранной валюты. Данные CryptoCompare показывают, что средний дневной объем рублевых транзакций Binance в первые три недели спецоперации был почти в четыре раза выше, чем месяцем ранее. По данным исследовательской компании CryptoCompare, в марте 2022 г. Binance обработала почти 80% всех сделок по конвертации рубля в криптовалюту на сумму около 85 млрд руб.