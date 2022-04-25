«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

«Роснано» обанкротило экс-партнера

Как выяснил CNews, госкомпания «Роснано» добилась банкротства Виталия Разумова, главы зеленоградского научно-производственного предприятия (НПП) ЭСТО («Электронное специальное технологическое оборудование»). В начале 2010-х годов Разумов и «Роснано» были партнерами по не взлетевшему проекту «ЭСТО-вакуум», в рамках которого планировалось наладить выпуск автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур.

Решение о признании Разумова несостоятельным и введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина 20 апреля 2022 г. принял Арбитражный суд Москвы, в который «Роснано» со своим иском обратилось 22 февраля.

Ранее в различных судебных инстанциях «Роснано» добилось признания за Разумовым долгов перед ней в общей сумме более 370 млн руб. В частности, 18 октября 2021 г. в законную силу вступило определение Арбитражного суда Москвы о «взыскании с должника в пользу кредитора» 294,9 млн руб. Кроме того, вступившим в законную силу 16 июля 2020 г. апелляционным определением Московского городского суда с Разумова была взыскана неустойка в размере 76 млн руб.

«Доказательства оплаты долга в материалы дела не представлены. Таким образом, заявление кредитора о признании должника банкротом является обоснованным, — говорится в заключении суда. — Доводы и доказательства, приведенные и представленные должником, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности, безосновательности, а также в связи с тем, что, по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения».

Виталий Разумов стал банкротом по инициативе «Роснано»

На основании своего решения служители Фемиды определили утвердить финансовым управляющим Разумова члена саморегулируемой организации союза арбитражных управляющих «Правосознание» Антона Захарова.

Напомним, человек-банкрот перед своими кредиторами несет ответственность личным имуществом. По данным самого Разумова, он проживает в единственной квартире (по закону изъятию не подлежит), имеет автомобиль и небольшой земельный участок в Псковской области. По его словам, больше у него ничего нет.

Как сообщил Разумов в разговоре с CNews, с решением суда он полностью не согласен и планирует подготовить апелляционную жалобу к 26 апреля 2022 г. Саму ситуацию он называет беспрецедентной (подробности — ниже). Конечной целью активности «Роснано» он считает желание госкомпании взять под контроль возглавляемое им НПП ЭСТО.

Представители «Роснано» на момент публикации данного материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Существо вопроса

В изложении Разумова история с не взлетевшим проектом выглядит следующим образом. «В 2010 г. “Роснано” предложила мне и еще трем сотрудникам НПП ЭСТО организовать совместное предприятие под названием ООО “ЭСТО-вакуум” на условиях инвестирования в него бюджетных и привлеченных средств в размере 869,1 млн руб., — рассказывает он. — По инициативе “Роснано” к инвестированию был привлечен печально известный “Смоленский” банк, фактический руководитель которого Павел Шитов также стал одним из участников “ЭСТО-вакуум”».

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По словам Разумова, 29 декабря 2010 г. он, «Роснано», «Смоленский» банк, Шитов и трое сотрудников НПП ЭСТО заключили инвестиционное соглашение, а 25 февраля 2011 г. — корпоративный договор участников «ЭСТО-вакуум» (без «Смоленского» банка). По условиям этого договора «Роснано» вносило инвестиции в качестве вклада в уставный капитал «ЭСТО-вакуум», получало в обществе 49,99% долей и несколько мест в совете директоров. Впоследствии «Роснано» увеличило свою долю до 58%., доля Разумова составила 9,33%, доли остальных участников варьировались от 2,18% до 28,24%.

«В 2011 г. “Роснано” внесло в качестве инвестиций в “ЭСТО-вакуум” 189 млн руб., но затем, как говорится, “что-то пошло не так”: у “Смоленского” банка была отозвана лицензия», — говорит Розумов.

Эти сведения не противоречат публичным данным. Как писал «Коммерсант» в июне 2018 г., лицензию у банка «Смоленский» ЦБ отозвал в 2013 г. В разорившемся банке исчезло более 738 млн руб. «Роснано», необоснованно размещенных, по версии следствия, Андреем Горьковым — управляющим директором по инвестиционной деятельности госкомпании. Тогда же в июне 2018 г. он был арестован Басманным райсудом Москвы. «Экс-руководители банка, в том числе его основной акционер Павел Шитов, участвовавший в проекте с вакуумными установками, оказались в СИЗО по обвинению в хищении средств финансовой структуры», — писало издание.

Продолжая объяснять сложившуюся ситуацию, Разумов отмечает, что в корпоративном договоре с «Роснано» был предусмотрен механизм «опциона колл»: если выручка «ЭСТО-вакуума» по итогам каждого года не достигала определенных параметров, госкомпания получала право потребовать выкупа своей доли от любого из миноритарных участников по своему усмотрению по цене, равной сумме инвестиций с добавлением начисленных на нее процентов до даты требования о выкупе.

«Из-за банкротства “Смоленского” банка и невозможности дальнейших инвестиций со стороны “Роснано” в совместное предприятие его выручка в 2013 г. не достигла определенной величины, поэтому в феврале 2014 г. “Роснано” направило требования ко всем миноритарным участникам о выкупе своей доли по цене 286 млн. руб., — рассказывает Разумов. — Спустя два года “Роснано” решило обратиться с иском об обязании выкупить свою долю, выбрав из всех миноритарных участников “ЭСТО-вакуум” одного меня. За эти два года “Роснано” вывело из общества почти все активы на подконтрольную компанию РУ-ВЭМ и инициировало банкротство “ЭСТО-вакуум”».

После длительного разбирательства 21 ноября 2017 г. Арбитражный суд Москвы иск госкомпании к Разумову удовлетворил, обязав его выкупить за вышеупомянутую сумму долю в компании, которая, по его словам, сама по себе ничего не стоит.

«Я не брал у “Роснано” и в “Смоленском” банке кредиты, не управлял “ЭСТО-вакуум” и не получал от него дивидендов, — заключает Разумов. — Однако из-за неосмотрительно подписанного договора оказался “крайним” в противостоянии с целой государственной корпорацией, оказавшейся не способной ни рационально использовать бюджетные средства, ни отвечать за свои просчеты в управлении бизнесом».

Параметры бизнеса НПП ЭСТО

По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП входят конструкторские бюро, исследовательские лаборатории, подразделения по разработке, монтажу и наладке блоков управления и питания, цеха сборки, наладки, запуска и испытаний технологического оборудования предприятий, подразделения по разработке специального ПО для технологического оборудования предприятий, производственные участки по выполнению сборочных работ оптических, вакуумных систем, систем охлаждения и точной механики.

Среди заявленных используемых технологий — изготовление и обработка полупроводниковых подложек, «мокрые» процессы, литография, оптическая фотолитография, лазерная обработка подложек микросхем, термические процессы, плазмохимические процессы, атомно-слоевое осаждение, ионная имплантация, измерение физических параметров и др.

По данным ЕГРЮЛ АО «НПП ЭСТО» было образовано в Зеленограде 30 октября 2002 г. Основной вид деятельности — производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат). Исходя из сведений «Контур.фокуса», ранее среди участников общества фигурировало известное зеленоградское предприятие «Ангстрем».

По итогам 2021 г. выручка НПП ЭСТО составила 99,2 млн руб. с падением этого показателя на 39% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 1,1 млн руб.

На сайте НПП ЭСТО сообщается, что в одноименную группу входит четыре организации. В частности речь идет об ООО «Электронсервис», которое оказывает нжиниринговые услуги по подготовке и обеспечению производственных процессов изготовления изделий электронной техники и смежных отраслей.

По итогам 2021 г. ООО «Электронсервис» показало выручку в 79,3 млн руб. с ростом в 25% по сравнению с предыдущим годом и чистой прибылью в 24,1 млн руб. Крупнейшая доля в обществе в 44,5% по ЕГРЮЛ принадлежит Виктории Разумовой. Виталий Разумов рассказал в разговоре с CNews, что это его жена.

Сам Разумов числится соучредителем другой организации группы — «ЭСТО-интеграция», чьим профилем заявлены разработка и производству специального технологического оборудования. В 2020 г. ее финансовые показатели обрушились. По словам Разумова сейчас этот проект замороджен.

Среди других участников группы — упоминавшаяся выше практически полностью подконтрольная (по ЕГРЮЛ) РУ-ВЭМ, с заявленной спецификой деятельности в виде разработки и производства автоматизированного вакуумного оборудования для магнетронного, термического и ионно-лучевого напыления, плазмохимического травления, плазмостимулирующего осаждения. По итогам 2021 г. ее финансовые показатели посредственны, чистый убыток составил 12,6 млн руб.

Наконец, четвертым участником группы выступает НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» со спецификой деятельности в виде разработки и производства лазерного оборудования для обработки материалов. Финансовых показателей компании за 2021 г. в публичном доступе пока нет.