Huawei научилась хитро обходить американские санкции, которые мешают выпускать смартфоны

Хитроумный ход

Компания Huawei скооперировалась с китайской государственной компанией China Postal and Telecommunications Appliances (PTAC, ведущий дистрибьютор сотовых телефонов в КНР) ради выпуска смартфонов в обход американских санкций.

По сообщению портала Gizchina, входящая в PTAC компания Xnova предлагает технику под брендом Hi Nova, нацеленную на внутренний рынок КНР. Ее разработкой и производством занимается сама Huawei, а Xnova отвечает за реализацию готовой продукции и импорт комплектующих, приобрести которые китайский технологический гигант не может в силу ограничений со стороны США, наложенных на него в 2019 г. Партнерское соглашение компании подписали все в том же 2019 г.

Примечательно, что гаджеты, выпускаемые под торговой маркой Hi Nova, являются практически полной копией популярной линейки Huawei Nova. Телефоны Hi Nova от своих «собратьев» отличаются исключительно программной «начинкой».

В частности, одним из представителей «санкционноустойчивой» продукции такого рода является смартфон Nova 9, с 2021 г. выпускающийся и Xnova, и Huawei. Продвинутые pro-версии аппаратов Nova 9 обеих компаний базируются на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 778G, однако изделие Xnova поддерживает мобильные сети пятого поколения (5G), а гаджет Huawei ограничивается четвертым (LTE).

Кроме того, Hi Nova 9 Pro работает на операционной системе Android, тогда как Huawei Nova 9 Pro – на фирменной ОС китайского гиганта HarmonyOS 2.0, которая, впрочем, тоже основана на Android.

Hi Nova 9 Pro (слева) и Huawei Nova 9 Pro (справа) – настоящие братья-близнецы

Помимо Hi Nova, подвергшиеся минимальному ребрендингу смартфоны Huawei выпускает, к примеру, компания TD Tech – совместное предприятие финляндской Nokia и Huawei, запущенное в 2005 г.

О том, что Huawei рассматривает возможность предоставления лицензий на выпуск своих смартфонов сторонним компаниям, в том числе и малоизвестным, CNews писал в ноябре 2021 г.

Продажа Honor

В ноябре 2020 г. Huawei решилась продать свой популярный суббренд Honor, под которым она выпускала смартфоны, носимую электронику и компьютерную технику. Покупателем выступил гигантский консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology, в состав которого вошло свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и оператора связи China Telecom.

Основная причина продажи Honor – проблемы с доступом к комплектующим, а также к необходимым технологиям и лицензиям на ПО. Другими словами, Huawei сочла правильным вывести компанию из-под американских санкций, полностью отказавшись от прав на бренд, тем самым повысив шансы на его выживаемость.

Инвестиции в развитие

Huawei пытается не только обойти американские санкции, но и инвестирует в развитие собственных технологий. По информации Bloomberg, в 2021 г. компания вложила более $20 млрд на деятельность в области исследований и разработки, что сопоставимо с расходами крупнейших по уровню рыночной капитализации мировых технологических компаний, таких как Microsoft и Apple.

По итогам 2021 г. совокупная выручка Huawei составила $99,9 млрд, снизившись на 28,5% по сравнению с 2020 г. Компания зафиксировала первое сокращение доходов в годовом исчислении впервые с 2002 г. Зато суммарная чистая прибыль Huawei за отчетный период выросла на 75,5%, достигнув $17,4 млрд.

Хуже всего себя показало подразделение, выпускающее потребительскую электронику, в том числе смартфоны – его выручка упала на 50% год к году. Телекоммуникационный бизнес компании в относительных значениях пострадал куда меньше, сократившись на 7%.

Санкции против Huawei и их последствия

В 2019 г. с подачи тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Huawei была включена в черный список Минторга США как компания, представляющая угрозу национальной безопасности. Таким образом, возможности импорта американских технологий, в том числе передовых чипов и ПО Google, для Huawei оказались значительно ограничены.

Так, в мае 2019 г. Huawei лишилась доступа к сервисам Google, что мешает ей выпускать полноценные смартфоны на Android. В мае 2020 г. тайваньская TSMC прекратила принимать заказаны от Huawei на процессоры, но затем все же согласилась выпускать чипы для компании, но лишь по устаревшим техпроцессам.

По данным Canalys, в IV квартале 2020 г. Huawei отгрузила в общей сложности 32 млн смартфонов – на 43% меньше, нежели годом ранее, впервые за последние шесть лет выпав из пятерки крупнейших мировых поставщиков умных телефонов. Вперед вырвались китайские конкуренты – Oppo и vivo.