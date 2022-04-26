Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса

Бывший топ-менеджер Epam, успевший приложить руку к созданию системы цифровой маркировки товаров, стал владельцем почти 75-процентной доли в компании «Цифровые налоговые технологии». Это произошло после того, как от своей доли в 27% избавился основатель Softline. Действия последнего выглядят необычно на фоне поразительных финансовых показателей компании: в 2021 г. ее выручка выросла в 53 раза, а чистая прибыль — почти в 5 тыс. раз.

ЦНТ — под контролем Гавердовского

Как выяснил CNews, ИТ-предприниматель Анатолий Гавердовский, ранее выступавший вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam, взял под контроль молодую, но очень активно растущую ИТ-структуру «Цифровые налоговые технологии» (ЦНТ).

Как следует из ЕГРЮЛ, 14 апреля 2022 г. доля Гавердовского в одноименном ООО увеличилась с 47,9% до 74,9%. Оставшиеся доли в организации принадлежат известному ИТ-инвестору Александру Галицкому (15,97%) и ООО «Управляющая компания "Атол"» (9,12%). Бренд «Атол» известен на рынке как производитель контрольно-кассовой техники.

Сопоставляя сведения из ЕГРЮЛ, можно сделать вывод, что увеличение доли Гавердовского произошло за счет того, что в его распоряжение перешел второй по значимости пакет долей компании в 27,01%, который ранее принадлежал Игорю Боровикову — основателю и контролирующему владельцу ИТ-интегратора Softline.

На момент публикации материала Боровиков прокомментировать CNews параметры сделки с Гавердовским не смог. Что касается самого Гавердовского, то через рассматриваемую компанию связаться с ним возможным не представляется — сайта организации с актуальной контактной информации поисковики не находят.

Анатолий Гавердовский стал владельцем контрольного пакета долей в компании «Цифровые налоговые технологии»

По данным издания Tadviser, в январе 2022 г. действующий сайт ЦНТ располагался по адресу digitaltaxtech.com. Сейчас по нему выдается сообщение об ошибке, и судя по «слепоте» поисковиков, уже давно.

Рассматриваемое ООО «Цифровые налоговые технологии» ведет свою историю с 8 сентября 2015 г. Его учредителями первые годы выступали не известные на рынке частные лица, а сама организация себя в публичном поле никак не проявляла. Соучредителями компании Гавердовский, Боровиков, Галицкий и «Атол» стали 18 февраля 2021 г.

Отметим, что Гавердовский также известен тем, что в 2019 г. являлся главным конструктором ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ; одним из конечных владельцев выступает Галицкий). Данная организация в свою очередь известна на рынке как одно из юрлиц проекта по созданию единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

«Честный знак» по официальным сведениям выступает частью национальной системы маркировки товаров, которая с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке внедрилась на российском рынке в отношении всех лекарств, обуви и сигарет, а позже распространится и на другие самые подделываемые товары. Ранее маркировка была введена в отношении сигарет, меховых изделий и обуви.

Система позволяет считывать уникальные цифровые коды на упаковке товаров, которые подобно паспорту, содержат всю информацию об изделиях: где произведены, из каких материалов сделаны, легально ли введены в оборот.

Стремительный рост бизнеса ЦНТ

Расставание Боровикова с его долей в ЦНТ выглядит несколько странным на фоне впечатляющих финансовых показателей компании. По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), по итогам 2021 г. выручка ООО «Открытые цифровые платформы» составила 260,3 млн руб. Это больше показателей предыдущего года почти в 53 раза — по итогам 2020 г. выручка оказалась на уровне 4,9 млн руб.

Что касается чистой прибыли, то она продемонстрировала еще больший скачок. Если в 2020 г. она составила всего 16 тыс. руб., то в 2021 г. — уже 79,4 млн руб. Таким образом, речь идет о росте в 4966 раз.

Почему на этом фоне Боровиков решил выйти из состава учредителей компании, он объяснить CNews также не смог.

Чем занимается ЦНТ

По данным ЕГРЮЛ, основной заявленный вид деятельности ООО «Открытые цифровые платформы» — разработка компьютерного программного обеспечения. Как уже было сказано выше, сайт организации не работает, однако пока он еще функционировал, с его содержанием успел ознакомиться Tadviser.

Как отмечает издание, ранее на сайте ЦНТ было указано, что компания предлагает решения для сбора НДС с нерезидентов («налог на Google») и налогов с самозанятых, сбора налогов с ритейла (онлайн-кассы), решения для маркировки и отслеживания товаров, а также услуги стратегического консалтинга. Сообщалось, что ЦНТ делает проекты «под ключ»: помогает заказчику сформировать техническое задание, разработать продукт и внедрить его, обучает сотрудников, а также поддерживает и развивает продукт далее.

Как утверждал ЦНТ, его команда запустила более 20 успешных проектов по трансформации и цифровизации налогового администрирования в Киргизии, Саудовской Аравии, Абхазии и других странах.

По данным издания, ЦНТ позиционировался как компания, которая является стратегическим партнером ФНС: «именно о наших инструментах и технологиях говорит Михаил Мишустин (глава Правительства России; — прим. CNews) в своих выступлениях». «На сайте компании приводятся высказывания Мишустина о российской налоговой системе еще в его бытность главой ФНС», — писал Tadviser.