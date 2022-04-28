Выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское ПО, рванула вверх

Выручка и прибыль ИТ-интегратора «Росатома» по итогам 2021 г. резко выросли. Помимо этого, увеличился и штат компании. Рост бизнеса интегратора происходит на фоне его выхода на внешний рынок — за пределы контура «Росатома». К 2024 г. компания планирует достигнуть на нем уровня выручки в 5 млрд руб. в год. Среди услуг компании — импортозамещение рабочих мест, системная интеграция, роботизация и аутсорсинг.

Выручка «Гринатома»

Как выяснил CNews, выручка ИТ-интегратора «Росатома» — «Гринатома» — достигла 13,1 млрд руб. по итогам 2021 г. Это на 18% выше, чем по итогам 2020 г. (11 млрд руб.). Информация об этом содержится в базе «Контур.фокуса».

Согласно базе, чистая прибыль ИТ-интегратора по итогам 2021 г. составила 797,4 млн руб. (512,5 млн руб. по итогам 2020 г.; прирост — 55%). Помимо прибыли и выручки, увеличился и баланс компании, достигнув 11,1 млрд руб. (8,6 млрд по итогам 2020 г.).

Примечателен и факт увеличения численности персонала. По данным Федеральной налоговой службы, штат «Гринатома» в 2021 г. вырос на 809 человек, достигнув отметки в 5997 сотрудников.

По «Контур.фокусу» в 2021 г. самый дорогой госконтракт компании на 119,8 млн руб. был заключен с ФГУП «Федеральный экологический оператор», которое занимается обращением с отходами любых видов и классов опасности в России.

На момент публикации материала представители «Гринатома» прокомментировать свои финансовые показатели не смогли.

Внедрения российских решений

В феврале 2021 г. «Росатом» в рамках импортозамещения приобрел российский офисный пакет «Мой офис» в количестве 20 тыс. лицензий. Внедрением решения занялась компания «Гринатом». Как ранее выяснил CNews, масштабная ИТ-система «Росатома» «Расчетный центр корпорации» переедет с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. В мае 2021 г. ИТ-интегратор госкорпорации запустил этот проект, на него было выделено 105,9 млн руб.

Выручка «Гринатома» рванула вверх

В июне 2021 г. «Гринатом» сообщил о завершении проекта по внедрению российского серверного оборудования компании Yadro («КНС групп») для организации удаленной работы и увеличения мощностей облачной инфраструктуры «Росатома». В июле компания начала развивать собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций Atom Space. Решение было внесено в реестр Минцифры.

В марте 2022 г. «Гринатом» начал разработку системы для автоматизации процессов импортозамещения в атомной отрасли. Решение «Атом.порт» позволяет автоматизировать технические процессы перехода с Windows и Linux — инвентаризацию, миграцию и дальнейшее управление рабочими местами.

Выход на внешний рынок

В марте того же года «Гринатом» начал работу по переводу ПК компании РЖД на Astra Linux Common Edition. Помимо этого, компания перевела почти 1,5 тыс. рабочих мест госслужащих Челябинской области с Microsoft Windows также на российскую ОС Astra Linux.

В феврале 2022 г. CNews стало известно о полноценном выходе «Гринатома» на внешний рынок — за пределы контура «Росатома». К 2024 г. компания планирует достигнуть на нем уровня выручки в 5 млрд руб. в год. В 2021 г. интегратор набрал внешних ИТ-заказов на сумму свыше 600 млн руб., рассказали CNews в компании.

На внешнем рынке «Гринатом» будет предоставлять услуги консалтинга и аутсорсинга по направлениям финансового учета, управления персоналом, операционной эффективности и документационного обеспечения. Также среди услуг компании — импортозамещение рабочих мест, системная интеграция и роботизация рутинных операций.

В январе 2022 г. ИТ-интегратор «Росатома» взялся за создание огромной платформы цифровых сервисов Северного морского пути. Стоимость только первой очереди работ по ее созданию составила 1,3 млрд руб. Платформа поможет справится с двукратным ростом грузоперевозок в акватории.