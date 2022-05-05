Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Крупнейшее мероприятие лета 2022 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 7 июня.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Павел Ульихин, начальник отдела компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Программа CNews FORUM Кейсы включает тематические секции: «ИТ в госсекторе», «Цифровая трансформация», «ИТ в банках», «ИТ в торговле», «Импортозамещение», Open Source, «Большие данные и бизнес-аналитика».

Ирина Голощапова, Head of Data Science, «Лента»

На секции «Большие данные и бизнес-аналитика» выступят главный менеджер дирекции по снабжению ЕВРАЗ Нина Полянская; руководитель BI «Комуса» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенной металлургической компании» Павел Ульихин; Head of Data Science «Ленты» Ирина Голощапова; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; руководитель DataOffice «Финама» Николай Саратовский; директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор Luxms BI Дмитрий Дорофеев; независимый эксперт Юрий Сирота.

Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными, Росбанк

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

Николай Саратовский, руководитель DataOffice, «Финам»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл» Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес» ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность» ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

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