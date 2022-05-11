Биткоин переживает стремительный обвал курса. Криптоинвесторы разоряются один за другим

Курс биткоина резко пошел вниз. Его цена в мае 2022 г. опускалась ниже $30 тыс. и, по различным оценкам, может упасть ниже $27 тыс. в ближайшей перспективе. Аналитики связывают это с вбросом десятков тысяч токенов на криптобиржи, то есть с ростом предложения, которое всегда влечет за собой падение цены. На фоне этого свыше 40% инвесторов, вложивших деньги в биткоин, ушли в минус.

Биткоин в свободном падении

Биткоин, крупнейшая криптовалюта мира, стал стремительно терять в цене в первой половине мая 2022 г. Так, 10 мая 2022 г. курс биткоина опустился ниже психологической отметки в $30 тыс. и остановился на $29,97 тыс. Такую статистику приводит крупная криптобиржа Binance. В предыдущий раз биткоин проваливался ниже $30 тыс. в июле 2021 г.

Эти показания расходятся с показателями профильного ресурса CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют по данным более чем с 20 криптобирж. Согласно его статистике, биткоин упал до $30,18 тыс., но ниже этой отметки не опустился.

Портал CoinDesk утверждает, что биткоин удержался на отметке в $30,065 тыс. Тем не менее все сходятся в одном – криптовалюта очень серьезно дешевеет. Для примера, 12 апреля 2022 г. биткоин стоил свыше $42,23 тыс. Эта цена рассчитана на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

Биткоин переживает не лучшие свои времена

На момент публикации материала курс биткоина составлял около $31,21 тыс. при рыночной капитализации на уровне $594,4 млрд. Эксперты пока не берутся указывать точную причину его обвала, поскольку никаких громких событий, в том числе геополитических, за последние несколько дней в мире не произошло.

Для примера, в январе 2022 г. биткоин резко подешевел на фоне заявления Центробанка России о необходимости полного запрета криптовалют в стране. Впрочем, позицию регулятора российские власти не разделяют – против запрета выступили и министерства, и лично Президент России Владимир Путин.

Эксперты аналитической компании WhaleMap считают, что новое падение курса биткоина – это следствие стремительного притока криптовалюты на биржи. По их подсчетам, всего за один день, 10 мая 2022 г., количество биткоинов на биржах выросло более чем на 40,6 тыс. Это рекорд более чем за два года – в последний раз столь крупный сброс был зафиксирован в декабре 2019 г. Тогда это тоже стало причиной удешевления биткоина.

В целом за первые числа мая 2022 г. на биржи прибыло максимальное число монет за последние три месяца. Все это, по версии аналитиков WhaleMap, и является причиной нынешнего обвала курса.

Инвесторы теряют деньги

За минувший месяц биткоин подешевел в среднем на 12%. Однако если сравнить его нынешний курс с пиковыми показателями, пришедшимися на ноябрь 2021 г., то падение составляет уже в пределах 55%.

Как долго будет продолжаться падение, неизвестно

Как пишет CNBC, сильнее всего обвал курса главной криптовалюты мира ударил по инвесторам, решившим обменять свои реальные деньги именно на биткоин. Около 40% держателей биткоина ушли в минус.

На деле данный показатель является еще более высоким. Связано это с тем, что статистика учитывает всех без исключения инвесторов, вложившихся в биткоин. Если исключить из них тех, кто инвестировал в него в последние полгода и успел вывести деньги, то процент пострадавших от обвала курса резко взлетит.

Другие криптовалюты не спасут

Попытка инвесторов в кратчайшие сроки перевести свои деньги из биткоинов, например в Ethereum, с целью сохранения денег, заведомо обречены на провал. Стоимость большей части криптовалют, в том числе и никому неизвестных, всегда ориентируется на курс биткоина.

Другими словами, если биткоин растет, то и дорожает, например, Monero. Падая в цене, биткоин тащит за собой все остальные токены.

Надеяться на мене популярные «заменители» биткоина не стоит

В мае 2022 г. весь криптовалютый рынок показывает отрицательную динамику. Притом многие виртуальные валюты способны падать в цене в разы быстрее биткоина. Например, за последние дни токен Cronos подешевел на 26%, а Solana – на 14%. В числе «рекордсменов» также валюты Stepn (-26%), Nexo (-20%), Terra (-19%), Kadena (-18%) и Arweave (-17%).

Прогнозы неутешительны

Многие аналитики сходятся во мнении, что в обозримом будущем стремительного роста биткоина и всего крипторынка не будет. По прогнозам WhaleMap, биткоин, напротив, продолжит свое падение. Аналитики считают, что в скором будущем курс достигнет отметки в $27 тыс., и что есть вероятность еще его более стремительного падения.