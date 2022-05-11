Microsoft полностью запрещает установку Windows 11 без подключения к интернету

Новое ограничение Microsoft

Microsoft запретит пользователям Windows 11 редакции «Профессиональная» (Pro) устанавливать операционную систему с использованием локальной учетной записи. По сообщению профильного ресурса Windows Latest, с выходом предстоящего крупного обновления 22H2 во второй половине 2022 г. при первичной настройке Windows 11 Pro будет необходимо указать действующий Microsoft-аккаунт пользователя. Привязка учетной записи потребует соединения с интернетом.

Изменение представлено в сборке Windows 11 под номером 22616 от 5 мая 2022 г., нацеленной на тестировщиков-добровольцев, участвующих в программе Windows Insider. О грядущих дополнительных ограничениях Microsoft предупредила заранее – в феврале 2022 г.

Ранее возможности проводить установку без подключения к Сети и учетной записи Microsoft были лишены владельцы домашней версии (Home) Windows 11. По информации источника, корпоративная версия ОС (Enterprise) по-прежнему не будет диктовать пользователю собственные условия в процессе первоначальной настройки, который в Microsoft называют OOBE (Out of box experience).

Установщик Windows 11 вынуждает привязать учетную запись Microsoft

Согласно информации, опубликованной в блоге разработчиков Windows, новые ограничения распространяются только на копии ОС для персонального использования. В случае настройки компьютера для применения в учебном заведении или в качестве рабочей машины развернуть Windows 11 Pro можно будет в полностью автономном режиме, как и прежде.

Польза от аккаунта Microsoft и возможность обхода ограничений

Привязка учетной записи Microsoft к установленной копии Windows 11 позволяет ОС автоматически настроить программу-клиент для фирменного облачного сервиса компании OneDrive и обеспечить синхронизацию данных на всех устройствах пользователя. Кроме того, учетная запись Microsoft нужна для доступа к офисным и игровым (Xbox) продуктам компании. Наконец, интернет-аккаунт необходим для использования приложения «Связь с телефоном», которое позволяет управлять смартфоном на базе ОС Android с персонального компьютера.

Несмотря на явные плюсы использования онлайн-аккаунта, вероятно, не все пользователи дадут позитивную оценку нововведению, поскольку оно вынуждает делиться дополнительными данными с корпорацией Microsoft. Впрочем, ничто не помешает не желающим входить в систему через учетную запись Microsoft по завершении процесса первоначальной настройки создать отдельный локальный аккаунт, после чего удалить онлайн-учетку и использовать не требующий интернет-подключения аккаунт.

Существуют и другие, более технически сложные, способы обхода ограничений, вводимых Microsoft. К примеру, один из таких методов предполагает модификацию дистрибутива Windows 11 с добавлением некоторых файлов все еще актуальной Windows 10.

Windows 10, как и Windows 11, в процессе установки настаивает на входе при помощи учетной записи Microsoft. Однако при отсутствии связи с Сетью «десятка» позволяет обойтись созданием локального аккаунта.

Несколько фактов о Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся в октябре 2021 г. Система поставляется в нескольких редакциях, лишь три из которых заточены под обычных пользователей – Pro, Pro for Workstations и Home. Оставшиеся предназначены для корпораций, устройств интернета вещей, образовательных учреждений и совсем дешевых компьютеров самого начального уровня (Windows 11 SE).

Windows 11 со старта придерживается принципиального иного графика выпуска обновлений по сравнению с предшественницей – Windows 10. Крупные апдейты функциональности для ОС выходят один раз в год, во второй его календарной половине. В ноябре 2021 г. Microsoft перевела на данную модель и «десятку», которая до этого получала по два больших обновления в год с интервалом примерно в полгода.

По состоянию на апрель 2022 г. Microsoft Windows остается самым популярным в мире семейством десктопных операционных систем. Согласно статистике ресурса Statcounter, почти на 75% ПК с доступом в Сеть установлена одна из версий Windows. На втором месте по распространенности расположилась ОС для компьютеров Apple (15%). Linux и ChromeOS (основана на Linux) делят четвертое и пятое места – 2,48% и 2,38% соответственно.

Наиболее популярными представителями семейства являются Windows 10 (73% среди всех Windows-машин) и Windows 7 (13%). Новейшая Windows 11 пока заметно отстает (9%).