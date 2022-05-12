Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России

Стартап Arrival Дениса Свердлова объявил о скором полном прекращении всех дел с Россией. Процесс ухода из страны начался сразу после старта спецоперации на Украине. Arrival перевезла почти всю свою российскую команду, состоящую из программистов, в Грузию. Денис Свердлов – это бывший глава оператора Yota. Также он непродолжительное время занимал пост заместителя министра связи.

Экс-политику не нужен российский рынок

Компания Arrival, основанная бывшим российским замминистра связи Денисом Свердловым, разрывает отношения с Россией, пишет Financial Times. Arrival занимается разработкой электромобилей и электробусов, а также электрофургонов. Правда, с 2015 г., когда этот стартап был основан, он так и не выпустил ни одного серийного автомобиля.

Денис Свердлов известен не только как основатель Arrival и экс-замминистра связи России. Это еще и бывший глава оператора связи Yota.

Как сообщил изданию исполнительный вице-президент Arrival по автомобильным платформам Том Элвидж (Tom Elvidge), стартап Свердлова инициировал процесс ухода из России сразу после начала спецоперации на Украине. Сюда входит и релокация российского персонала за пределы границ России.

Денис Свердлов не хочет вести дела со страной, откуда он родом

Со слов Элвиджа, в России у Arrival находилась команда программистов, работающих над программным обеспечением для электромобилей компании. Он подчеркнул, что специалисты были перевезены в Грузию, но не уточнил, как много человек работали в российской команде, и многие ли из них согласились на смену страны проживания. «Мы уже перевезли почти всю нашу команду в Грузию и организовали рабочие места в Тбилиси», – заявил изданию Элвидж.

Никаких дел с Россией

На начало мая 2022 г., по собственным данным компании, штат Arrival насчитывал около 2000 человек. Компания располагала центрами разработки в нескольких странах мира, включая Россию, Великобританию, Германию, Израиль и США.

Судя по всему, Arrival собирается в кратчайшие сроки полностью откреститься от России. Об этом прямо заявили представители стартапа, подчеркнув, что в их планы не входит ведение «каких-либо операций в России в будущем».

Вероятнее всего, это коснется и производства специального «коронавирусного» электробуса Arrival Bus, на который у властей Москвы были большие планы. Как сообщал CNews, премьера автобуса состоялась летом ковидного 2020 г. Транспортное средство выделялось наличием не только электродвигателя, но и целого ряда средств индивидуальной защиты, чтобы пассажиры могли не опасаться подхватить коронавирус от других людей в салоне.

Электробус Arrival Bus, приглянувшийся московским властям

Власти Москвы обратили внимание на Arrival Bus и в первых числах октября 2020 г. вступили в переговоры со стартапом Свердлова на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики должна была составить до тысячи автобусов ежегодно.

Откуда у бывшего замминистра свои электромобили

Компания Arrival существует с 2015 г. и зарегистрирована в Великобритании, куда Денис Свердлов эмигрировал еще в 2013 г. На первых этапах стартап носил название Charge R&D.

Основной актив Arrival – это не сами электромобили, а то, на чем они основываются. В первую очередь это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы.

Наиболее активную деятельность Arrival развернула в январе 2020 г., начав с получения инвестиций в размере 100 млн евро. Эти деньги вложили корейские автогиганты Hyundai и Kia – 80 и 20 млн евро соответственно. Следующим этапом стало заключение в конце января 2020 г. сделки с американской логистической компанией United Parcel Service (UPS) на поставку 10 тыс. коммерческих электромобилей.

В марте 2021 г. стартап Свердлова вышел на биржу NASDAQ с оценкой свыше $13,6 млрд, хотя изначально прогнозировалось не более $5,4 млрд. Сделал он это у в обход IPO (первичного публичного размещения акций), для чего в конце осени 2020 г. объединился с американской CIIG Merger Corp., – специальной технической компанией, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

Из политиков в стартаперы

Задолго до того, как стать главой стартапа Arrival, Денис Свердлов получил диплом Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Его карьера с самого начала никак не была связана ни с политикой, ни транспортом – он решил попробовать себя в ИТ-сфере.

Первым местом его работы стал завод «Метиз», где в 1995 г. он получил должность системного администратора. Через два года он стал консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург), а в 2000 г. основал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., состоялось слияние IT Vision и «Корус консалтинг», в результате чего Денис Свердлов стал управляющим партнером объединенной компании. В период с 2007 по 2012 гг. Денис занимал пост директора компании «Скартел», известной под брендом Yota.

В политику Свердлов подался в июле 2012 г. – бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил его замминистра связи. В августе 2013 г. Свердлов стал советником министра связи. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал Arrival, но уже в Великобритании.