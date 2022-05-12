CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

Основатель и бессменный председатель совета директоров VK покинул пост после 10 лет в должности

Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company. Он занимал эту должность с 2012 г. (тогда компания называлась Mail.ru Group). Правление компании назначит нового председателя в ближайшее время, сообщили CNews в пресс-службе VK Company. Там не назвали причину ухода и дальнейшие планы Гришина.

Ушел спустя 10 лет работы

Дмитрий Гришин 11 мая 2022 г. покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company. Он занимал эту должность с 2012 г., когда компания называлась Mail.ru Group. До этого, с 2010 г., он был исполнительным директором компании.

Правление VK Company назначит нового председателя в ближайшее время, сообщили CNews представители компании. Они не назвали причину ухода и дальнейшие планы Гришина.

grishon600.jpg
Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Новые хозяева VK

В декабре 2021 г. «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru Group. Тогда Газпромбанк передал 45% акций АО «МФ Технологии» в имущество АО «Газпром-медиа холдинг», который возглавляет экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. 3 декабря 2021 г. гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку.

«МФ Технологии» владеет 57,3% голосующих акций VK. В холдинг VK, ранее носивший название Mail.ru Group, входят портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте».

Говоря о целях приобретения, представители компании тогда сообщали CNews, что VK объединяет ведущие в стране социальные сети с многомиллионной аудиторией и трафиком, а холдинг «Газпром-медиа» является крупнейшим в стране производителем популярного и востребованного контента. Поэтому компания видит синергию между VK и «Газпром-медиа» и намерена находить точки взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули они.

23 февраля 2022 г. США и Евросоюз ввели санкции против главы VK Кириенко после обострения ситуации на Украине. В компании после этого заявили, что ограничительные меры не повлияли на ее работу, она продолжила функционировать в обычном режиме.

Кто такой Дмитрий Гришин

Дмитрий Гришин — один из основателей Mail.ru. В 2010 г. после разделения российских и иностранных активов фонда в 2010 г. и основания на базе российских активов Mail.ru Group, возглавил эту компанию. В 2012 г. заступил на пост главы совета директоров Mail.ru Group.

В 2012 г. Гришин открыл венчурную компанию Grishin Robotics. Она инвестирует в потребительскую робототехнику, искусственный интеллект, интернет вещей и соответственное программное обеспечение. Штаб-квартира находится в США. Компания вложила средства в разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics и создателя первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов Yellow.

В марте 2019 г. фонд Grishin Robotics, созданный Дмитрием Гришиным, заявил, что инвестирует $1,25 млн в издателя мобильных игр Rogue Games на этапе посевного раунда. Эта инвестиция нехарактерна для фонда, который был создан и обычно вкладывается в проекты, связанные с робототехникой.

Екатерина Солнцева

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация

Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России

«Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе

Прибыль разработчика главной российской ОС перевалила за миллиард

Минцифры создает национальное озеро данных

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще