EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России

EPAM оценил свои потери от спецоперации на Украине за I квартал в $76 млн. В эту сумму входят убытки от ухода из России, затраты на перевод российских сотрудников за рубеж и поддержку украинских сотрудников.

EPAM оценил убытки от ухода из России

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems оценил свои убытки от ухода c российского рынка из-за спецоперации на Украине. Информация об этом содержится в отчете компании за I квартал 2022 г.

Решение об уходе с российского рынка EPAM приняла 4 марта 2022 г., что привело к снижению денежных потоков компании в России. Для оценки убытков EPAM протестировала различные сценарии, включая продолжение работы в России и прекращение работы на этом рынке.

В результате по итогам I квартала компания списала убытки от обесценивания активов в России на сумму $15,1 млн, от прекращения возможности использования активов – на сумму $3,8 млн, от обесценивания Гудвилла (показатель, отражающий нематериальные активы и деловую репутацию компании) – на сумму $700 тыс.

EPAM оценил свои потери от спецоперации на Украине за I квартал в $76 миллионов

Кроме того, плохая дебиторская задолженность EPAM от контрактов в России, вызванная плохой кредитоспособностью ее клиентов, составляет $8,4 млн. Таким образом, общий убыток, который EPAM вынужден был списать из-за от ухода из России, составил $28 млн.

Затраты EPAM на релокацию сотрудников

EPAM не только имел в России клиентов, здесь же находились и крупнейшие центров разработки компании. С началом спецоперации на Украине компания занялась перевозом своего персонала из России в другие страны. Компания вывозит свой персонал также и из Украины и Белоруссии, где у компании тоже есть центры разработки.

За I квартал 2022 г. расходы компании на релокацию персонала составили $18,7 млн. Дополнительно себестоимость услуг компании по данной причине выросла на $2,6 млн.То есть общие расходы на релокацию персонала составили $21,3 млн.

Затраты на украинских сотрудников EPAM

С началом спецоперации на Украине EPAM решила выделить на помощь своим сотрудникам на Украине $100 млн. Из этой суммы в I квартала 2022 г. было потрачено $25,7 млн. В отчетности эта сумма разделена на себестоимость услуг ($19,2 млн) и административные затраты ($,65м млн). Еще $1,3 млн компания списала из-за убытков, полученных своим украинским представительством.

Таким образом, всего затраты EPAM в I квартале 2022 г, связанные с уходом из России, релокацией персонала и помощью своим украинским сотрудникам, составили $76,3 млн. Относительно будущего своего российского представительства в компании рассматривают различные варианты, включая его ликвидацию или продажу.

В России работало 9 тыс. ИТ-специалистов, на Украине – 13 тыс. ИТ-специалистов. В 2021 г. выручка EPAM в макрорегионе Центральной и Восточной Европы, в который, в том числе, входят Россия, Украина, Белоруссия, составила $168 млн. Это 4,5% от общей выручки компании.

Основателем и гендиректором EPAM является американец белорусского происхождения Аркадий Добкин. Гендиректор EPAM заявил, что российская спецоперация на Украине изменила и мир, и EPAM. При этом Добкин уверен, что хотя происходящие события сильно затрагивают EPAM, но компания их преодолеет, «став более глобальной, диверсифицированной и устойчивой».

Как Luxoft уходил из России

Другой оффшорный разработчик ПО компания Luxoft также ушла из России. Исторически она создавалась в недрах российской группы IBS, но в 2019 г. была продана американской DXC Technology за $2 млрд.

Основные центры разработки Luxoft находились в России и на Украине. С началом российской спецоперации на Украине Luxoft и DXC Technology объявили об уходе из России, с целью поддержать «свою украинскую семью». В России у обеих компаний работало 10 тыс. сотрудников.

В то же время у российского подразделения Luxoft были контракты с российскими клиентами. Для решения этой проблемы российские юридические лица Luxoft были проданы IBS – то есть вернулись обратно в лоно родной группы.