Российские госкомпании придумали, как обойти санкции с помощью компонентов из Китая

«Ростех» и несколько других крупных госкомпаний России придумали, как обойти ограничения США на покупку готовых электронных товаров. Они решили закупать их в Китае. Идея выглядит сомнительной, так как китайские производители приостановили все новые заказы на готовую продукцию. Однако некоторые компоненты, изготавливаемые в азиатских странах, закупить все таки можно.

Китай придет на помощь

Крупные госкомпании России активно ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов, чтобы избежать санкций США и текущих проблем с покупкой готовых электронных товаров напрямую с фабрик. Они ведут переговоры с китайскими производителями о приобретении комплектующих напрямую.

В таких решениях заинтересованы, в частности, госкорпорация «Ростех» и несколько других крупных госкомпаний, у которых есть в России заводы и мощности по сборке. Но им сейчас не хватает нужных комплектующих для производства электроники, рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний.

Представитель «Ростеха» опроверг информацию о планах по закупке комплектующих у китайских производителей. Однако собеседник «Ведомостей», близкий к «Ростеху», заявил, что госкорпорация действительно рассматривает различные варианты обхода санкций, в том числе и закупку отдельных комплектующих.

Мнения экспертов неоднозначны

Представители отрасли считают, что Lenovo, Huawei, ZTE, а также другие контрактные производители в Китае могут поставлять отдельными заказами модули памяти и материнские платы, но им сейчас выгоднее продавать конечные изделия. Но продажа серверного и сетевого оборудования с американскими технологиями госкомпаниям в России запрещена.

Госкомпании ищут в Китае производителей электронных компонентов, чтобы избежать санкций США с покупкой готовых электронных товаров

Чтобы обойти эти ограничения, госкомпании планируют или уже начали закупки отдельных компонентов из Китая для продолжения сборки серверов и телекоммуникационного оборудования в России.

В качестве поставщиков нужных запчастей и электроники могут выступить Lenovo, Huawei, ZTE.

Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин сказал «Ведомостям», что все готовые решения китайских производителей пользовательского, серверного и инфраструктурного оборудования так или иначе содержат американскую интеллектуальную собственность. В этой ситуации на оборудование распространяются вторичные санкции, и российские компании, попавшие под ограничения США, не могут его приобрести. Но закупка отдельных компонентов из Китая, не попавших под ограничения, дает возможность как продолжить крупноузловую сборку в России, так и поддержать работоспособность уже закупленного оборудования, отмечает издание.

Возможности сделать новые заказы готовой продукции в Китае больше нет

Руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев сказал газете, что до того, как США ввела экспортные санкции, российские компании работали через дистрибуторов и российских партнеров, так как большая часть иностранных производителей и раньше не вела в России коммерческую деятельность напрямую. Однако сейчас сложилась ситуация, когда ни одна российская ИТ-компания по сути не может предложить заказчикам оборудование китайского происхождения: производители приостановили все новые заказы на готовую продукцию, сказал эксперт. Он уточнил, что некоторые компоненты, изготавливаемые в азиатских странах, закупить все таки можно.

Например, свои обязательства по контрактам, заключенным до 26 марта 2022 г., исполняет Huawei. Заключение новых договоров компания приостановила, знает источник «Ведомостей» среди партнеров Huawei.

Брыкин рассказал, что покупать электронные компоненты у китайских производителей – один из рассматриваемых российскими компаниями вариантов обхода санкций.Однако эта мера не сможет полностью решить проблему, так как китайские компании не производят полные линейки комплектующих. К тому же, уточняет эксперт, сами китайские компании в любом случае будут стремиться продавать не отдельные компоненты, а готовые узлы, так как это для них выгоднее.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что решение о закупке отдельных комплектующих «может быть недальновидным». «Если раньше закупкой занимались коммерческие дистрибуторы, то теперь в контрактах будут фигурировать юрлица, аффилированные с российскими госкомпаниями, а это может привести к дополнительным санкциям в отношении их», - предполагает Покровский.

По мнению Сысоева, покупка компонентов напрямую в Китае для российских заказчиков, не связанных с производством ИТ-оборудования, невыгодно. «Даже если представить, что некая организация захочет собрать вычислительный комплекс самостоятельно из отдельных компонентов, никто не сможет гарантировать, что данная система заработает и проработает без сбоев положенное ей время», – сказал он «Ведомостям».