В России на 90% взлетели продажи Tesla

Рынок легковых автомобилей в России весной 2022 г. рухнул на 84%, снижение продаж демонстрируют и электрокары. Исключение составляет американский бренд Tesla, который продемонстрировал рост на 90%, несмотря на отсутствие официального представительства в России. Эксперты объясняют ситуацию приостановкой поставок электрокаров Audi и Porsche в страну.

Падение продаж электромобилей на 11%

В апреле 2022 г. в России продали 180 новых электромобилей, что на 11% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. При этом весь рынок легковых машин в стране рухнул на 84%. Такие данные со ссылкой на информацию АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) опубликовали аналитики агентства «Автостат».

В Москве продажи электрокаров упали на треть, в Петербурге – на четверть. Лучше продаваться машины стали только в Московской области — в полтора раза.

Наибольший ажиотаж у россиян вызвала продукция Tesla: в стране купили 80 электрокаров американского производителя, что на 90% больше, чем в 2021 г. При этом продажи немецких электрокаров упали: в апреле было продано 29 машин Audi и 10 автомобилей Porsche. Падение продаж составило 31% и 88% соответственно.

В апреле 2022 г. российский рынок электромобилей сократился на 11%, но Tesla продемонстрировала рост на 90%

Намного хуже продаваться стали также электрокары британской Jaguar (падение на 40%), японской Nissan ( падение на 85%) и китайской JAC (падение на 91%).

Аналитики объясняют популярность Tesla тем, что автомобили продолжают продаваться в России неофициально, а Audi и Porsche объявили о приостановке поставок своей продукции в соответствии с санкциями Евросоюза.

Структура рынка электрокаров в России

В России не очень популярны электромобили, хотя интерес к «зеленому» транспорту постепенно растет. Так, в 2021 г. в стране, по данным «Автостата», продали 9070 подержанных электромобилей. Наибольшей любовью покупателей пользовалась японская Nissan (продано почти 7 тыс. машин). Второе место удерживала американская Tesla, третье — немецкая BMW.

Что касается новых машин, в 2021 г. россияне приобрели 2254 недавно выпущенных электромобиля. Около трети рынка новых электромобилей также пришлось на Tesla — за год россияне купили 736 таких машин. Автомобили завозились в страну по «серым» схемам, так как официального представительства в стране у компании нет. В январе 2022 г. российские владельцы Tesla даже записали по этому поводу видеообращение к гендиректору компании Илону Маску (Elon Musk). Они попросили главу компании открыть представительство в России, чтобы они могли обслуживать машины в официальных дилерских центрах.

Автовладельцы сетовали, что сейчас запчасти приходится заказывать из США, и ремонт затягивается на долгие месяцы. До видеообращения Илон Маск не раз говорил о своих планах открыть представительство в России и запустить в стране заводы. В июле 2021 г. Tesla выпустила обновление для своих электромобилей, в котором появилась поддержка трех новых языков, в числе которых оказался русский.

За Tesla в 2021 г. по популярности следовали Porsche (581 шт. за 2021 г.), Audi (387 шт.) и Nissan (131 шт.). Масштабные изменения рынок электрокаров в Росии претерпел в связи с событиями на Украине в феврале 2022 г. Немецкий автоконцерн Porsche объявил о прекращении поставок своей продукции в Россию в связи с «большой неопределенностью и текущими потрясениями», остановила отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий и Audi. Nissan остановил выпуск автомобилей в России на год, в частности японский производитель заморозилработу своего завода в Петербурге из-за нехватки полупроводников.

Электромобили Made in Russia

В России пока не существует производства отечественных электромобилей, но в марте 2022 г. появились сообщения о том, что российская компания «Моторинвест» планирует вложить в массовое производство электромобилей свыше 13 млрд руб. за 11 лет. Инвестиционный контракт компания подписала с властями Липецкой области, где будет запущен завод, и Минпромторгом России. Отечественные электрокары будут выпускаться под брендом Evolute.

В ближайшие 11 лет «Моторинвест» собирается выпустить 242 тыс. электрокаров без дополнительных двигателей внутреннего сгорания.

Также в апреле 2022 г. стало известно о том, что на российских парковках появятся зарядные станции для электромобилей. Пока власти хотят на уровне закона обязать устанавливать их на всех парковках и стоянках.

Пока же станций зарядки в России очень мало, по данным 2ГИС, в ноябре 2021 г. в стране их насчитывалось не больше 529. Сотня из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Иркутске.