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HeadHunter потерял 530 миллионов, неправильно оценив «Зарплату.ру»

HeadHunter неправильно оценил конкурирующий сервис «Зарплата.ру» (Zarplata.ru), который был приобретен за 3,5 млрд руб. В результате компания была вынуждена списать убытки от переоценки данного актива на сумму 530 млн руб.

Переоценка стоимости «Зарплата.ру»

Рекрутинговый сервис HeadHunter сообщил об ошибках в оценке стоимости конкурирующего сервиса «Зарплата.ру».

Он был приобретен в конце 2020 г. у холдинга Hearst Shkulev в лице его подразделения Hearst Digital Regional Network.

Сумма сделки составила 3,5 млрд руб., за которые HeadHunter приобрел 100% долю в «Зарплата.ру».

Сделка была осуществлена после «интенсивной проверки» (due diligence) проверяемого актива. В рамках приобретения был разработан детальный план интеграции двух площадок. Однако, согласно отчетности HeadHunter, сейчас нет никакой уверенности, что проведенной ранее due diligence был достаточен для оценки всех значащих деталей. Также нет уверенности в том, что разработанный ранее интеграционный план включает все необходимые шаги для достижения синергии и экономических эффектов.

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HeadHunter неверно оценил конкурирующий сервис «Зарплата.ру» и был вынужден списать в убытки 530 миллионов

Соответственно, как признают в HeadHunter, ожидаемые синергия выручки и затрат, операционная эффективность, рост бизнеса и другие ожидаемые преимущества от сделки могут не быть достигнуты, так как предположения, на основе которых осуществлялась сделка, могут быть некорректными. Также с даты осуществления сделки могли поменяться экономическое окружение и рыночный ландшафт.

Как создавался сайт «Зарплата.ру»

По состоянию на 31 марта 2022 г. HeadHunter зафиксировал списание из-за переоценки гудвила (показатель, определяющий нематериальные активы) «Зарплата.ру» на сумму 493 млн руб. Еще 37 млн руб. были списаны из-за переоценки активов «Зарплата.ру». Итого общий объем списаний составил 530 млн руб.

Сайт «Зарплата.ру» был создан в начале 2000-х годов группой «Промсвязькапитал». В 2014 г. его приобрел холдинг Hearst Shkulev, объединивший эту площадку с имевшимися у группы региональными ресурсами по поиску работы Job42.ru и Krasnodar.join.ru. Позиции «Зарплата.ру» были сильны в Сибири и Урале.

Финансовые показатели HeadHunter

По итогам I квартала 2022 г. выручка HeadHunter составила 4,45 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 56,7%. При этом чистая прибыль упала за год на 39,6% и составила 562 млн руб. Во многом это связано со списаниями, вызванными переоценкой «Зарплата.ру».

По итогам 2021 г. выручка HeadHunter выросла на 44% до 315,98 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос в 2,3 раза, составив 8,38 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти в три раза до 5,49 млрд руб.

Операционные показатели HeadHunter

Число платных пользователей HeadHunter за год выросло на 32% до 515 тыс. Число ключевых платных пользователей в России выросло на 13% до 13,64 тыс., средняя выручка от них выросла на 35% до 388 тыс. руб.

Среднее ежедневное количество объявлений о вакансиях, доступных соискателям, выросло на 34% до 933 тыс. Среднее ежемесячное количество уникальных посетителей сайта выросло на 21% до 28,5 млн. Количество загруженных резюме выросло на 11,55 до 54,5 млн.

Игорь Королев

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