Закона о единой системе учета интернет-рекламы просят отложить. Он разорит рынок

Вступление в силу закона о единой системе учета всей интернет-рекламы просят отложить минимум на полгода. Участники рынка оценили затраты на его выполнение в 10−20 млрд руб. Роскомнадзор же считает, что «закон делает рынок более прозрачным и конкурентоспособным».

Учет интернет-рекламы просят отложить

Участники рынка интернет-рекламы просят отложить вступление в силу закона о единой системе учета всей интернет-рекламы минимум на полгода. Они оценили затраты на его выполнение в 10−20 млрд руб., сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Роскомнадзору и Минцифры.

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России был принят летом прошлого года и вступает в силу с 1 сентября 2022 года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и хранение информации о показах рекламы в интернете за пять лет. Ее разработкой и ведением займется Роскомнадзор.

Участники рынка просят отложить вступление в силу закона о единой системе учета всей интернет-рекламы минимум на полгода. Затраты на его выполнение оцениваются в 10−20 млрд рублей

Однако, по заявлению ассоциаций, ни регулятор, ни участники рынка не готовы к исполнению требований: нормативные акты находятся на доработке, из-за санкций отсутствует легальная возможность закупки серверного оборудования для хранения данных. Кроме того, рекламодатели пока не имеют доступа в интерфейсы и кабинеты оператора рекламных данных для обучения работе с ними. Перенос, по мнению участников рынка, позволит сэкономить ресурсы разработчиков для поддержания текущих сервисов.

Сверхзатраты приведут к коллапсу рекламной индустрии

Директор по работе с клиентами в цифровых СМИ OMD OM Group Антон Дугин сказал «Коммерсанту», что финансирование реализации закона не предусмотрено из бюджета страны и эти деньги лягут на рынок. В текущей нестабильной ситуации 10−20 млрд руб.— это 7−13% дополнительной только денежной нагрузки, что в текущих экономических условиях приведет к коллапсу индустрии.

Роскомнадзор уже отказал участникам рекламного рынка в аналогичной просьбе, отметив, что «закон делает рынок более прозрачным и конкурентоспособным». Однако юристы уверяют, что Роскомнадзор не наделен правом законодательной инициативы и решение вопроса останется за органами государственной власти.

История вопроса

В мае 2021 г. законопроект №1173900-7 с предложением правок в закон «О рекламе», внесенный депутатом от ЛДПР Сергеем Жигаревым, появился на портале обеспечения законодательной деятельности Госдумы sozd.duma.gov.ru. Он подразумевает создание единой базы учета данных обо всей интернет-рекламе в Рунете.

Проектом закона предусматривается создание единой автоматизированной государственной системы (ГИС) учета интернет-рекламы, в которую будут включаться данные о рекламодателях и распространителях рекламы, операторах рекламных систем и рекламных посредниках. Все они будут обязаны размещать информацию о себе и о своих рекламных кампаниях самостоятельно или через операторов рекламных данных, при этом вся информация будет храниться в ГИС не менее пяти лет.

Роскомнадзор будет вести реестр операторов рекламных данных. Он же будет заниматься созданием комиссии для определения оператора рекламных данных.

В июне 2021 г. закон о регулировании рекламы в интернете был принят. Также приняли закон, который обязывает Роскомнадзор выбрать единого измерителя аудитории интернет-ресурсов.