Google бежит из России. Сотрудников вывозят за границу, несогласных на переезд увольняют

Google готовится к закрытию своего российского офиса. Большую часть сотрудников она вывезла за границу, в том числе в Дубай. Оставшиеся будут вынуждены уволиться. Компания полностью прекращает свою коммерческую деятельность в России, но обещает сохранить россиянам доступ к своим сервисам. Впрочем, вероятность их закрытия сохраняется.

Google прощается с Россией

Российский офис Google полностью прекратит свое существование, пишет The Wall Street Journal. Американский интернет-гигант вывез большую часть своих сотрудников за границу, а те, кто не согласился уехать из России, будут вынуждены искать новую работу. Итогом станет полное закрытие российского представительства – работников в России у Google не останется. Российский офис корпорации работал с 2006 г.

Значительная часть давших согласие на релокацию российских работников Google перебрались в Дубай. Почему они сделали именно такой выбор, и куда решили переехать другие работники, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Перевозить сотрудников за рубеж, как сообщал CNews, Google начала еще в марте 2022 г., но делала это неофициально, даже, можно сказать, тайно. Представители корпорации на тот момент не подтверждали, но и не опровергали грядущее расформирование российского офиса.

Завершение деятельности

По данным неназванных источников Wall Street Journal, в самом ближайшем будущем Google полностью прекратит коммерческую деятельность в России. Как скоро это случится, неизвестно, но вывоз персонала и увольнение не готовых к релокации сотрудников – лишь часть масштабного процесса ухода из России.

Существует вероятность, что Google уйдет и заберет с собой все свои сервисы

CNews писал, что 18 мая 2022 г. Google инициировала процесс банкротства своей российской «дочки», ООО «Гугл». Как сообщил редакции CNews официальный представитель Google, это связано в первую очередь с арестом банковского счета «Гугл». В конце апреля 2022 г. в рамках обеспечительных мер по иску «ГПМ развлекательное телевидение» (структура холдинга «Газпром медиа») ответ на блокировку ее канала на YouTube на счетах ООО «Гугл» было арестовано 500 млн руб. Спустя неделю компанию лишили еще 500 млн руб., на этот раз по схожему иску телекомпании НТВ, которая тоже является частью «Газпром-медиа».

Что будет с YouTube

Google является одним из крупнейших игроков на рынке интернет-сервисов. Многие его проекты за десятки лет существования так и не обзавелись полноценными аналогами. К примеру, в России на середину мая 2022 г. не существовало сервиса, способного в полной мере, в том числе по удобству использования и количеству контента, заменить видеохостинг YouTube, появившийся в 2005 г.

Впрочем, несмотря на подготовку к банкротству своей российской «дочки», Google пока не планирует закрывать россиянам доступ к своим сервисам. «Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как “Поиск”, YouTube, Gmail, “Карты”, Android и Play, нашим пользователям», – сообщил CNews официальный представитель Google.

Из перечисленного в России на май 2022 г. достойных заменителей только для YouTube, мобильной ОС Android и магазина приложений Play. Отечественные мобильные платформы в России существуют, к примеру, ОС «Аврора», но количеству доступных под них приложений они сильно уступают Android. Что до Google Play, то в мае 2022 г. в России появился магазин приложений NashStore. К концу мая 2022 г. Минцифры совместно с холдингом VK (ранее Mail.ru Group) запустит каталог RuStore, который будет предустанавливаться на все официально ввозимые в Россию устройства на базе Android.

Следует отметить, что Google регулярно участвует в антироссийских санкциях. К примеру, она удаляет из магазина Play российские приложения и препятствует обновлению собственных утилит, в том числе браузера Chrome. В YouTube в настоящее время полностью отключены монетизация и спонсорство для российских блогеров. Не исключено, что после окончания процедуры банкротства российской «дочки» Google количество подобных ограничений резко возрастет.