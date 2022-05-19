CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Импортонезависимость Техника
|

Google бежит из России. Сотрудников вывозят за границу, несогласных на переезд увольняют

Google готовится к закрытию своего российского офиса. Большую часть сотрудников она вывезла за границу, в том числе в Дубай. Оставшиеся будут вынуждены уволиться. Компания полностью прекращает свою коммерческую деятельность в России, но обещает сохранить россиянам доступ к своим сервисам. Впрочем, вероятность их закрытия сохраняется.

Google прощается с Россией

Российский офис Google полностью прекратит свое существование, пишет The Wall Street Journal. Американский интернет-гигант вывез большую часть своих сотрудников за границу, а те, кто не согласился уехать из России, будут вынуждены искать новую работу. Итогом станет полное закрытие российского представительства – работников в России у Google не останется. Российский офис корпорации работал с 2006 г.

Значительная часть давших согласие на релокацию российских работников Google перебрались в Дубай. Почему они сделали именно такой выбор, и куда решили переехать другие работники, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Перевозить сотрудников за рубеж, как сообщал CNews, Google начала еще в марте 2022 г., но делала это неофициально, даже, можно сказать, тайно. Представители корпорации на тот момент не подтверждали, но и не опровергали грядущее расформирование российского офиса.

Завершение деятельности

По данным неназванных источников Wall Street Journal, в самом ближайшем будущем Google полностью прекратит коммерческую деятельность в России. Как скоро это случится, неизвестно, но вывоз персонала и увольнение не готовых к релокации сотрудников – лишь часть масштабного процесса ухода из России.

goo600.jpg
Существует вероятность, что Google уйдет и заберет с собой все свои сервисы

CNews писал, что 18 мая 2022 г. Google инициировала процесс банкротства своей российской «дочки», ООО «Гугл». Как сообщил редакции CNews официальный представитель Google, это связано в первую очередь с арестом банковского счета «Гугл». В конце апреля 2022 г. в рамках обеспечительных мер по иску «ГПМ развлекательное телевидение» (структура холдинга «Газпром медиа») ответ на блокировку ее канала на YouTube на счетах ООО «Гугл» было арестовано 500 млн руб. Спустя неделю компанию лишили еще 500 млн руб., на этот раз по схожему иску телекомпании НТВ, которая тоже является частью «Газпром-медиа».

Что будет с YouTube

Google является одним из крупнейших игроков на рынке интернет-сервисов. Многие его проекты за десятки лет существования так и не обзавелись полноценными аналогами. К примеру, в России на середину мая 2022 г. не существовало сервиса, способного в полной мере, в том числе по удобству использования и количеству контента, заменить видеохостинг YouTube, появившийся в 2005 г.

Впрочем, несмотря на подготовку к банкротству своей российской «дочки», Google пока не планирует закрывать россиянам доступ к своим сервисам. «Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как “Поиск”, YouTube, Gmail, “Карты”, Android и Play, нашим пользователям», – сообщил CNews официальный представитель Google.

Из перечисленного в России на май 2022 г. достойных заменителей только для YouTube, мобильной ОС Android и магазина приложений Play. Отечественные мобильные платформы в России существуют, к примеру, ОС «Аврора», но количеству доступных под них приложений они сильно уступают Android. Что до Google Play, то в мае 2022 г. в России появился магазин приложений NashStore. К концу мая 2022 г. Минцифры совместно с холдингом VK (ранее Mail.ru Group) запустит каталог RuStore, который будет предустанавливаться на все официально ввозимые в Россию устройства на базе Android.

Следует отметить, что Google регулярно участвует в антироссийских санкциях. К примеру, она удаляет из магазина Play российские приложения и препятствует обновлению собственных утилит, в том числе браузера Chrome. В YouTube в настоящее время полностью отключены монетизация и спонсорство для российских блогеров. Не исключено, что после окончания процедуры банкротства российской «дочки» Google количество подобных ограничений резко возрастет.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта

В России штрафы за утечку персональных данных увеличатся в миллионы раз

Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

Selectel строит в Москве огромный ЦОД

С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще