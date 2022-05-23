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На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты цифровизации и связи для территорий ДНР и ЛНР. Помимо этого, министерство составит план импортозамещения на Донбассе. Новые типовые решения должны будут работать на платформе «Гостех». Чернышенко также отметил, важность исключения использования негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации в муниципалитетах.

Связь ДНР и ЛНР

Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут разработаны единые стандарты цифровизации и обеспечения связи. Этим займутся в Минцифры по поручению председателя Правительства Дмитрия Чернышенко. Об этом вице-премьер сообщил во время совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России, которое прошло в Координационном центре Правительства.

Речь идет о тех регионах ДНР и ЛНР, шефство над которыми берут регионы России. «Минцифры необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью», — отметил вице-премьер. По его словам, после анализа проблем министерством должны будут созданы типовые решения и требования к внедрению единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи.

Импортозамещение на Донбассе

Дмитрий Чернышенко в ходе совещания также затронул тему импортозамещения программного обеспечения на территории освобожденных республик. Он поручил Минцифры разработать форму сбора данных по используемым там зарубежным решениям. Ее до 1 июля 2022 г. должны будут заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы ДНР и ЛНР. На основе полученных сведений Минцифры подготовит план внедрения новых типовых решений на платформе «Гостех» для обеспечения замены зарубежного ПО.

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На территории ДНР и ЛНР начнут импортозамемщать иностранное ПО и запретят использовать негосударственные сервисы

На совещании было отмечено, что крайне важно исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации в республиках.

Цифровая трансформация регионов России

Кроме того, Минцифры поручено изменить методику оценки эффективности деятельности РЦТ. Предложения по данному вопросу министерство должно представить до конца мая 2022 г. В перечень ключевых результатов теперь войдут достижения по импортозамещению и обеспечению кибербезопасности, отметил Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер добавил, что сейчас идет пересмотр всех ведомственных программ цифровой трансформации. Его необходимо завершить до 1 июля.

По итогам 2021 г. из 63 ведомств 35 федеральных органов исполнительной власти показали средний результат по цифровой трансформации. При этом 18 из них — высокий и 10 — низкий. В число лучших вошли Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, Минприроды, Росархив и т.д.

Низкие результаты показали Росалкогольрегулирование, Роскомнадзор, Минспорт, Пенсионный фонд, Ростехнадзор, Минсельхоз, Росрыболовство, роснедра, Федеральная пробирная палата и Фонд социального страхования. Смена РЦТ в 2021 г. произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. Пенсионный фонд и Федеральная пробирная палата, например, попали в список из-за отсутствия РЦТ.

Электроника из ЛНР и ДНР

В марте 2022 г. Министерство финансов подготовило приказ, согласно которому электронике и компьютерному оборудованию из ЛНР и ДНР даются преимущества на госзакупках. В документе говорится о преимуществе заявки с такими товарами в отношении цены контракта в размере 15%. Это значит, что при проведении закупок госорганов (регулируется 44-ФЗ) конкурсная комиссия оценивает заявки с электронным оборудованием из ЛНР и ДНР с применением понижающего 15% коэффициента к предложенной участником цене контракта. При этом сам контракт с победителем заключается по предложенной поставщиком цене.

Согласно приложению к приказу Минфина, под преференции попадают такие товары как электронные компоненты, платы, компьютеры, коммуникационное оборудование, радиоприемники, телевизоры, видеокамеры, мониторы и пр.

Кристина Холупова

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