Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый

Официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать свои магазины в России. На данный момент «временно закрыты» 20 магазинов re:Store из 87. Это может быть связано с дефицитом американской техники на российском рынке. Помимо этого, компания пытается договориться с арендодателями о предоставлении им скидок или арендных каникул, чтобы перестроить логистику. В том числе, re:Store рассматривает возможность организации параллельного импорта, утверждают источники.

Закрытие убыточных re:Store

Официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать магазины в России. На это первым обратил внимание «Коммерсант». Технику из закрытых точек re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) перераспределяют в магазины с более высоким трафиком, пояснил источник издания.

Согласно информации на сайте re:Store, на данный момент «временно закрыты» восемь магазинов в Москве, четыре точки закрыты в Санкт-Петербурге, два из трех в Новосибирске и Уфе, по одному магазину закрыты в Екатеринбурге, Перми, Самаре, Казани и Краснодаре. Единственная точка «временно закрыта» в Нижнем Новгороде и Новокузнецке. Всего прекратили работу более 20 магазинов из 87 (четверть магазинов).

В IRG не стали комментировать ситуацию. Помимо re:Store, было «временно закрыто» четыре магазина iPort. Там не ответили на запрос «Коммерсанта». Отказались от комментариев и в компании Cstore (принадлежит «Связному»), которая также выступает официальным продавцом оборудования Apple.

По словам источника издания, на рынке дистрибуции электроники, re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в прибыльных точках.

Дефицит техники и параллельный импорт

Основной причиной закрытия магазинов может выступать дефицит техники, а также снижение спроса на смартфоны, считает собеседник издания на рынке электроники. Так, техники Apple на российских складах хватит только до III квартала.

Apple закрывает магазины в России из-за их убыточности

По информации другого собеседника «Коммерсанта», компания хочет наладить параллельный импорт. По данным другого собеседника издания, IRG приостановила работу некоторых своих магазинов на три месяца для того, чтобы перестроить логистику. При этом компания договаривается с собственниками помещений о предоставлении им арендных каникул или скидок. Там, где это сделать ей не удается, компания окончательно закрывает точки.

Однако договориться сейчас об арендных каникулах или скидках крайне сложно, отмечает консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова. Но эксперт допускает, что арендодатели могут пойти навстречу, поскольку после пандемии все еще пустуют многие площади, а в связи с новым кризисом трафик в ТЦ сократился до 30%.

Apple вытеснили из лидеров

Как писал CNews в мае 2022 г., Realme вытеснила Apple из тройки лидеров на российском рынке смартфонов на четвертое место. Влияние на это оказал уход американской корпорации из России на фоне санкций.

Также на фоне роста продаж смартфонов Realme в России наблюдается общее сокращение рынка умных мобильников. Продажи в апреле 2022 г просели на 30% год к году, притом одновременно и в деньгах, и в количестве проданных экземпляров.