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Хозяева Merlion требуют с бывшего директора 40 миллиардов за клевету

Бывшего гендиректора ИТ-компании Merlion Вячеслава Симоненко обвинили в клевете на 40 млрд руб. Заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина написали совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, в отношении которых уголовное дело ранее прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Жертвы клеветы

Совладельцы крупного дистрибутора на рынке ИТ-компании Merlion обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением на бывшего директора компании Вячеслава Симоненко, пишет «Коммерсант». Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов утверждают, что он оклеветал их в СМИ, соцсетях и письмах партнерам, и должен возместить ущерб на сумму более чем 40 млрд руб.

Бизнесмены сообщают, что в 2015 г. Симоненко уволили из компании из-за утраты доверия, так как заподозрили в растратах. При увольнении ему выплатили около $500 тыс. отступных, однако экс-гендиректору эта сумма показалась недостаточной, и он потребовал еще $4,5 млн. Чтобы «ускорить» процесс выплат, он инициировал уголовное преследование компаньонов, обвинив их в поджоге своего дома и покушении на убийство.

По подсчетам совладельцев Merlion, за время уголовного разбирательства в 82 СМИ появились 850 материалов о ходе дела, и около 2300 — в соцсетях. Во многих из них ситуация описывалась с точки зрения Симоненко. Охват аудитории «клеветнических материалов», считают заявители, мог составить порядка 200 млн человек. Также они сообщают, что Симоненко оклеветал их в 50 письмах партнерам Merlion, российским и зарубежным ИТ-компаниям.

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Бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко

Из-за этих материалов в 2021 г. компания не смогла продлить дистрибуторские соглашения с тремя крупными производителями ПО и вычислительной техники. В итоге выручка компании упала на 27 млрд руб., а недополученная прибыль составила не менее 1,2 млрд руб. Проблемы возникли и с другими контрактами. С осени 2020 г. по февраль 2022 г. пришлось отменить или не удалось заключить более ста договоров.

В совокупности ущерб от информационной кампании, инициированной Симоненко составил не менее 40,2 млрд руб. в виде недополученной выручки и 2,2 млрд руб. — недополученной прибыли.

Ход дела

Напомним, о деле ИТ-компании Merlion заговорили в 2020 г. В ноябре в ФСБ обратился «неизвестный солдат», заявивший, что в 2015 г. он устроил поджог дома экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в Красногорске в Московской области. Пришедший с повинной признался, что забросал дом бутылками с зажигательной смесью по заказу совладельцев и топ-менеджеров компании Бориса Левина, Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова.

Всех четверых вскоре арестовали. Сразу после этого в СМИ появилась история самого Вячеслава Симоненко, который в деталях рассказал, как он с женой и двумя детьми едва не погиб в огне в собственном доме.

Спустя год показания не подтвердились, и в феврале 2022 г. ГСУ Следственного комитета прекратило уголовное дело в отношении подозреваемых в связи с отсутствием события преступления. Всех четверых совладельцев Merlion признали жертвами заговора, который задумал Симоненко, чтобы захватить бизнес. Бывшему гендиректору предъявили обвинение в даче ложных показаний, и он был задержан.

Что хотят инкриминировать заговорщику

Сейчас совладельцы Merlion просят руководство СКР инкриминировать Симоненко ст. 128.1 УК (клевета) и ст. 298.1 УК (клевета в отношении следователя, прокурора, судьи или присяжного заседателя). По первой статье фигуранту грозит до пяти лет заключения, по второй — штраф до 5 млн руб. Уголовное дело еще не возбудили, ГСУ СКР проводит доследственную проверку.

Анжела Патракова

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