CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Интеграция Техника
|

«Т1» увеличила выручку в полтора раза

Одна из крупнейших ИТ-компаний «Т1» увеличила выручку за два года в три раза. По итогам 2021 г. выручка компании достигла 87,7 млрд руб., при этом по результатам 2019 г. этот показатель составил 26,5 млрд руб. Основные доли выручки пришлись на системную интеграцию, разработку ПО и ИТ-консалтинг. В мае 2022 г. «Т1» сменила гендиректора, а в апреле — ВТБ продала свою доли компании УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)».

Выручка «Т1»

Как стало известно CNews, выручка одной из крупнейших российских ИТ-компаний «Т1» за два года выросла в три раза. Выручка компании по итогам 2019 г. составила 26,5 млрд руб., а по итогам 2021 г. эта цифра достигла 87,7 млрд руб. Об этом изданию рассказали представители группы «Т1».

Выручка компании по результатам 2021 г. выросла по сравнению с прошлогодним показателем на 48% (по итогам 2020 г. — 59,2 млрд руб.). Основные ее доли пришлись на системную интеграцию, разработку программного обеспечения и ИТ-консалтинг, отмечают в компании.

В 2021 г. количество заказчиков «Т1» увеличилось на треть по сравнению с 2020 г. (более чем 350 организаций). Среди них — госструктуры и крупнейшие финансовые и телекоммуникационные компании. Увеличился и штат компании, к концу 2021 г. численность сотрудников достигла 8,7 тыс.

Новый гендиректор

В мае 2022 г. гендиректором «Т1» был назначен Игорь Калганов. На этом посту он сменил Сергея Соловьева, который принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру в новых проектах. Об этом CNews рассказали представители «Т1».

t1.jpg
Группа «Т1» увеличила выручку в три раза

Калганов ранее занимал должность гендиректора «Иннотех» (входит в «Т1»), специализирующейся на разработке инновационных решений для цифровизации бизнеса. Он также занимал пост технического директора и вице-президента «ИКС холдинга», технического директора «дочки» «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group.

Компании и заказчики

«Т1» представляет услуги по цифровому и ИТ-консалтингу, ИБ, занимается разработкой ПО, импортозамещением ИТ-инфраструктуры, роботизацией рутинных операций и т.д. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» присутствуют госструктуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики (операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия).

«Т1» входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020» и занимает там девятое место. В 2021 г. «Т1» была отмечена премией CNews AWARDS 2021 как «Компания года».

Учредители «Т1»

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Т1» зарегистрирована 16 октября 2019 г. в Москве. Учредителями компании выступают ООО «Сирокко технолоджи» (ей принадлежит 69,4%), с апреля 2022 г. 30,5% сосредоточены в ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)» и 0,1% принадлежат Юлии Манкос. Ей же и принадлежит 100% «Сирокко технолоджи».

С февраля 2020 г. до апреля 2022 г. 30,5% «Т1» принадлежали ВТБ. «Мы рассматривали "Группу Т1" в том числе как выгодный инвестиционный актив, — заявил представитель ВТБ “Коммерсанту”. — Продажа банком доли в компании связана с плановой реструктуризацией инвестиционного портфеля и выходом из непрофильных активов».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти собрались контролировать персональные данные россиян по всему миру

Хозяева Merlion требуют с бывшего директора 40 миллиардов за клевету

Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома»

У ОТР сменился владелец

Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще