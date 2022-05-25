VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома»

Новым председателем совета директоров холдинга VK стал пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее этот пост занимал сооснователь холдинга VK Дмитрий Гришин.

Новый председатель совета директоров VK

Интернет-холдинг VK сообщил об избрании нового председателя совета директоров компании. Им стал Сергей Куприянов, который с 2013 г. является пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, а с 2019 г. также возглавляет ещё и департамент информационной политики газового монополиста.

Ранее пост председателя совета директоров VK покинул сооснователь и бывший гендиректор интернет-компании Дмитрий Гришин. Также в совет директоров VK вошла исполнительный вице-президент «Газпромбанка» (входит в группу компаний «Газпром») Мария Зыбина.

Краткая история холдинга VK

История холдинга VK началась с фонда DST, который в нулевых годах владел порталом Mail.ru (компания Mail.ru Internet) и скупал доли в других интернет-компаниях: социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» (ВК), рекрутинговый сервис HeadHunter (был продан в 2016 г.), мессенджер ICQ и другие активы. С 2003 г гендиректором Mail.ru Internet был Дмитрий Гришин.

В 2008 г. основным акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провёл IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Тогда же холдинг возглавил Гришин. В 2012 г. Гришин также стал председателем совета директоров холдинга.

В 2016 г. Гришин покинул пост гендиректора Mail.ru Group, оставшись председателем совета директоров. Новым главой холдинга стал Борис Добродеев, возглавлявший до той поры социальную сеть «ВКонтакте» и приходящийся сыном главе ВГТРК Олегу Добродееву.

Приход «Газпрома» в VK

В 2021 г. холдинг Mail.ru Group был переименован в VK. Затем, в конце 2021 г., у компании сменился контролирующий акционер: структуры «Газпрома» Газпромбанк и страховая компания «Согаз» приобрели по 45% в компании «МФ Технологии», владеющей 57% от общего числа голосующих акций VK.

В совет директоров вошли трое представителей «Газпрома»: Сергей Куприянов, глава юридической службы холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чудаков и председатель правления «Согаза» Антон Устинов. Одновременно новым главой холдинга стал Владимир Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» и сын заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко.

Санкции против главы VK и уход иностранцев

В 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине, США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Владимира Кириенко. На Лондонской фондовой бирже были приостановлены торги акциями VK.

Вслед за этим крупнейший по размеру экономической доли акционер VK - голландская инвестиционная компания Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers) - объявила о намерении списать свою долю в VK. Prosus владеет в VK 25,7% акций, стоимость данной доли оценивалась в $700 млн.

Также Prosus вывел из состава совета директоров VK троих своих представителей: Чарльза Легера Сеарле (Charles Leger Searle), Джако ван дер Мерве (Jaco van der Merwe) и Марка Ремона Сорора (Mark Remon Sorour). Одновременно VK покинули двое независимых директоров - бывший старший партнер голландского подразделения Deloitte Жан Буне (Jan Bune) и бывший гендиректор южнокорейской интернет-компании Naver Санг Хун Ким (Sang Hun Kim).

То есть из совета директоров VK ушли все пятеро присутствовавших в нем иностранцев. Позднее из совета директоров вышел и Дмитрий Гришин. Всего на начало 2022 г. в совете директоров было десять членов, включая гендиректора «МФ Технологии» Ульяну Антонову.

Замены в совете директоров VK

Но вскоре ушедшим членам совета директоров нашли замену. Новыми независимыми директорами стали ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, «Вышка») Никита Анисимов и Наталья Яковлева, которая является независимым директором в золотодобывающей компании «Петропаловск», грузоперевозчике Globaltruck Managment и медиа-измерителе Mediascope.

Кроме того, в совет директоров вышли и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и старший вице-президент VK Александр Айвазов (пришел в компанию из «Ростелекома» вместе с Владимиром Кириенко). Таким образом, с учетом последних изменений, совет директоров VK вновь состоит из десяти человек и имеет своего председателя.