Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам

Сооснователь IBS Анатолий Карачинский передал принадлежавшую ему 75-процентную долю в компании трем топ-менеджерам группы. Это произошло после включения Карачинского в санкционные списки США.

Карачинский перестал быть владельцем IBS

Сооснователь группы IBS Анатолий Карачинский вышел из числа акционеров группы. Первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс». Это подтверждается данными ЕГРЮЛ.

Карачинский перестал быть владельцем 75% долей в ООО «ИБС холдинг» — головной структуры группы IBS. Теперь долями размером по 33,3% в группе владеют замгендиректора Леонид Забежинский и Лев Дроздов, который ранее был исполнительным директором IBS. Доля размером в 8,4% в группе перешла к ее гендиректору Григорию Кочарову.

Оставшиеся 24,99% в «ИБС холдинге» принадлежат ООО «Информационные бизнес системы» (ИБС). Ранее размер этой доли составлял 25%. ООО «ИБС» принадлежит АО «ИБС ИТ услуги», которая, в свою очередь, принадлежит «ИБС холдингу», то есть данный пакет является квазиказначейским. В пресс-службе IBS заявили «Интерфаксу», что доля Анатолия Карачинского в компании операционным менеджментом группы была выкуплена.

Санкции против Карачинского

Скорее всего, продажа доли Карачинского была связана с включением его в санкционные списки США. Это произошло в апреле 2022 г. Карачинский попал под санкции в связи с тем, что он входит в наблюдательный совет банка «Открытие», который также включен в санкционные списки США.

Анатолий Карачинский уступил владение IBS сотрудникам компании

После этого Карачинский вышел из совета директоров IBS. В данный орган сейчас входят четверо топ-менеджеров группы: Кочаров, Дроздов, Забежинский и гендиректор IBS Platformix (входит в группу IBS) Георгий Полихрониди.

История группы IBS

Группа IBS была основана Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким в начале 1990-х годов. В 2007 г. группа провела IPO (первичное размещение акций) на Франкфуртской фондовой бирже. В 2013 г. принадлежавший группе офшорный разработчик ПО Luxoft провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 2014 г. IBS провела делистинг с биржи во Франкфурте, а принадлежавшие миноритариям акции были обменяны на акции Luxoft. Карачинский и Мацоцкий перешли к прямому владению российского юридического лица группы — «ИБС групп».

В 2019 г. Luxoft был продан американской DXC Technology за $2 млрд. В 2020 г. Мацоцкий покинул IBS и забрал с собой два актива группы: «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) и Arenadata. Позднее БФТ был продан «Ростелекому». Доля Мацоцкого в IBS перешла к упомянутой ООО «ИБС».

Последние сделки IBS

По итогам 2020 г. IBS занимала 11 место в рейтинге крупнейших крупнейших ИТ-компаний России CNews Топ100. В конце 2021 г. IBS продала одно из своих подразделений, провайдера облачных услуг Datafort «Вымпелкому». В апреле 2022 г. IBS купила российский бизнес Luxoft — «Люксофт профешнл» и АНО «Учебный центр Люксофт». Сама Luxoft вместе с DXC technology приняли решение покинуть Россию.