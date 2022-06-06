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Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon

Microsoft наняла в свой штат на пост корпоративного вице-президента и исполнительного директора Терезу Карлсон. Благодаря ей облачный сервис Amazon Web Services, в который Тереза ушла из Microsoft после девяти лет работы, стал мировым лидером на рынке облаков. Microsoft находится на втором месте после AWS, и не исключено, что компания хочет использовать опыт Карлсон, чтобы отобрать у Amazon пальму первенства.

Кадровые изменения в топ-менеджменте Microsoft

Корпорация Microsoft переманила в свой штат бывшего вице-президента Amazon Web Services Терезу Карлсон (Teresa Carlson), пишет портал NextGov. В ее задачи, помимо прочего, входило продвижение облака Amazon в госсекторе, для чего она проводила регулярные встречи с представителями властей, в рамках которых агитировала их внедрить в ведомствах облачные сервисы Amazon.

В частности, именно Карлсон курировала сделку по внедрению AWS в Центральном разведывательном Управлении США (Central Intelligence Agency, CIA). Процесс перехода ведомства на облако Amazon завершился в 2013 г.

Как пишет NextGov, Тереза Карлсон за годы работы превратила AWS в лидирующего поставщика облачных решений госсекторе. На момент ее прихода в компанию в декабре 2010 г. Amazon только открывала для себя этот сегмент рынка и не могла рассчитывать на главенствующие позиции.

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Тереза Карлсон может усилить позиции Microsoft на рынке облаков

К 2020 г. благодаря усилиям Карлсон количество госклиентов Amazon Web Services перевалило за 5000. Также облаками компании на тот момент пользовались 10 тыс. учебных заведений и 28 тыс. некоммерческих организаций. В том же 2020 г. руководство Amazon доверило Карлсон продвигать AWS в сферах здравоохранения и финансов. В июне 2020 г. Amazon Web Services создала новое подразделение для клиентов аэрокосмической и спутниковой отраслей. Вопрос выбора его руководителя даже не поднимался – его сразу возглавила Карлсон.

Круговорот кадров в облаке

Карлсон ушла из AWS в апреле 2021 г., потратив на работу в компании десять с половиной лет своей жизни. В настоящее время это ее рекорд по продолжительности работы в одной компании.

Что немаловажно, у Карлсон уже имеется опыт работы в Microsoft. До перехода в Amazon Web Services она трудилась именно на софтверного гиганта, притом в течение девяти лет. В Microsoft она пришла в ноябре 2001 г., а завершилась ее карьера в этой корпорации в ноябре 2010 г.

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Результат 10-летней карьеры Карлсон в Amazon

Примечательно, что в Microsoft, до ухода в Amazon, Тереза Карлсон занималась именно продвижением продуктов корпорации в госсекторе. Как сказано в ее профиле в соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft, заблокирована в России), она «руководила стратегией и реализацией продаж, заключения контрактов, предпродажной технической поддержки, маркетинга продукции, удовлетворенности клиентов и эффективности федерального бизнеса по всему миру».

Что затеяла Microsoft

Тереза Карлсон, фактически, использовала накопленный за девять лет работы в Microsoft опыт для превращения Amazon Web Services в мирового лидера на рынке облачных сервисов. На этом рынке представлена и сама Microsoft, но по размеру своей доли ей пока далеко до AWS.

Так, по данным Statista за IV квартал 2021 г., Amazon удерживала 33% мирового облачного рынка. У Microsoft на тот же период был 21%, и это второе место, а замыкала тройку лидеров Google с 10-процентной долей. В сумме эти три компании, все родом из США, приходятся 64% мировых облаков.

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Весь карьерный путь Карлсон

На момент публикации материала Microsoft не сообщала, зачем ей понадобилось переманивать бывшего топ-менеджера, покинувшего ее штат почти 12 лет назад. Сама Тереза Карлсон тоже не озвучивает цели своего возвращения к бывшему работодателю, попутно не раскрывая ни сумму контракта, ни срок, на который он подписан.

Также пока нет данных, какие именно задачи будет решать Тереза, работая на Microsoft. известно лишь, что в корпорации она заняла должности корпоративного вице-президента и исполнительного директора (Corporate Vice President, Executive-in-Residence).

Путь из Microsoft в Amazon и обратно

Карлсон завершила карьеру в Amazon на пике, покинув компанию в апреле 2021 г. Она перешла в компанию Splunk, занимающуюся разработкой ПО для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс.

В Splunk, основанной в 2003 г., она заняла пост президентом и директора по развитию компании. По итогам 2021 г. Splunk получила $2,67 млрд выручки при чистом убытке в размере $1,34 млрд. Карьера Карлсон в этой компании завершилась в марте 2022 г.

Летом 2021 г. Карлсон основала специализированную компанию по приобретению активов (special-purpose acquisition company, SPAC) KnightSwan Acquisition Corp. На момент публикации материала она являлась неисполнительным председателем ее совета директоров.

Также с мая 2022 г. Тереза Карлсон является членом совета директоров американской компании Karat. Она выступает партнером организаций по поиску кандидатов на различные вакансии. В число ее задач входит проведение собеседований.

Эльяс Касми

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